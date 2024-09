Innovativer Sperrriegel von KIPP für anspruchsvolle Umgebungen

Der renommierte Hersteller KIPP präsentiert einen neuen Sperrriegel mit Innenführung, der speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurde. Dieses innovative Bedienelement zeichnet sich durch seine hohe Unempfindlichkeit gegenüber Staub, Schmutz und Funkenflug aus und gewährleistet gleichzeitig eine zuverlässige und stabile Arretierung. Darüber hinaus überzeugt der Sperrriegel durch seine Kombination aus Sicherheit, Funktionalität und ästhetischem Design, was ihm eine breite Palette von Anwendungsmöglichkeiten bietet.



Innovative Innenführung: Zuverlässige Arretierung in anspruchsvollen Umgebungen

Der neu entwickelte Sperrriegel von KIPP zeichnet sich durch seine innovative Innenführung aus. Die Rastkerbe befindet sich im Inneren der Hülse, die wiederum von einem soliden Griff umschlossen wird. Diese geschlossene Bauform schützt die kritischen Teile des Mechanismus vor äußeren Einflüssen und gewährleistet eine zuverlässige Arretierung selbst unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Dadurch werden Funktionsstörungen verhindert und die Lebensdauer des Produkts erheblich verlängert.

Innovativer Sperrriegel von KIPP: Zuverlässigkeit und ästhetisches Design vereint

Der Sperrriegel von KIPP besticht nicht nur durch seine robuste Funktionalität, sondern auch durch sein modernes und minimalistisches Design. Dank der geschlossenen Kontur werden bewegliche Teile und mechanische Komponenten von außen nicht sichtbar. Dadurch lässt sich der Sperrriegel problemlos in verschiedene Designkonzepte integrieren. Darüber hinaus ermöglicht der hohe Individualisierungsgrad eine große Auswahl an Formen, Materialien und Farben für den Griff des Riegels.

Vielseitiger Sperrriegel: Einsatz in Maschinenbau, Logistik und Bauindustrie

Der Sperrriegel mit Innenführung ist ein äußerst vielseitiges und zuverlässiges Bedienelement, das in verschiedenen Branchen eingesetzt werden kann. Durch seine stabile Arretierung eignet er sich ideal für die Verriegelung von Türen und Klappen in Fahrzeugen, Maschinengehäusen, Schaltschränken und Lagerkästen. Darüber hinaus bietet er die Möglichkeit, Maschinenteile zu positionieren und Transport- und Lagertechnik zu fixieren. Insgesamt ist dieser innovative Sperrriegel eine optimale Lösung, wenn es um eine zuverlässige und stabile Arretierung in anspruchsvollen Umgebungen geht.

Vielfältige Auswahlmöglichkeiten: Sperrriegel in Stahl oder Edelstahl erhältlich

Der neue Sperrriegel von KIPP ist in den Varianten Stahl (K1677) und Edelstahl (K1678) erhältlich. Er bietet eine Auswahl an Feingewindegrößen wie M10x1, M12x1,5, M16x1,5 und M20x1,5. Je nach Anforderung kann der Durchmesser des Arretierstifts zwischen 5, 6, 8 und 10 mm gewählt werden. Zudem kann der Sperrriegel mit oder ohne Riegelkappe erworben werden. Die Riegelkappe ist in sieben verschiedenen Farben erhältlich und ermöglicht eine individuelle Anpassung.

Innovativer Sperrriegel von KIPP: Zuverlässig, funktional und ästhetisch

Der neue Sperrriegel von KIPP besticht durch seine hohe Zuverlässigkeit und Funktionalität. Dank der innovativen Innenführung ist er besonders widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse wie Staub, Schmutz und Funkenflug. Dadurch gewährleistet er eine stabile und sichere Arretierung, selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Mit seinem ästhetischen Design fügt sich der Sperrriegel nahtlos in unterschiedliche Einsatzbereiche ein. Zudem bietet er eine Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden. In der Logistik und anderen Branchen ist er die ideale Lösung für anspruchsvolle Umgebungen.