Sport-Tiedje automatisiert Logistikzentrum mit fahrerlosen Transportsystemen von ek robotics

Das neue Logistikzentrum von Sport-Tiedje in Osterrönfeld bei Rendsburg wurde mit fahrerlosen Transportsystemen von ek robotics ausgestattet, um die Transport- und Lagerprozesse zu optimieren. Neun Transportroboter der Serie VARIO MOVE und vier vollautomatische Schmalgangstapler des Modells VNA MOVE sorgen für einen effizienten Materialfluss und eine reibungslose Verknüpfung von Wareneingang, Kommissionierung und Warenausgang. Diese Automatisierung ermöglicht eine Steigerung der Produktivität und minimiert Ausfallzeiten.



Neues, zukunftsorientiertes Zentrallager in Osterrönfeld optimiert Lagerprozesse

Das bisherige Zentrallager in Büdelsdorf war aufgrund des rasanten Wachstums von Sport-Tiedje nicht mehr in der Lage, die steigenden Anforderungen zu erfüllen. Aus diesem Grund wurde in Osterrönfeld bei Rendsburg ein neues, hochmodernes Zentrallager errichtet. Mit einer beeindruckenden Hallenfläche von über 51.000 m² bietet es genügend Raum für die effiziente Kommissionierung, Lagerung und den Umschlag der Waren.

Das Lager von Sport-Tiedje wurde mit dem fahrerlosen Transportsystem (FTS) von ek robotics automatisiert, da der Hamburger Hersteller aufgrund seiner langjährigen Erfahrung und der hohen Verfügbarkeit seiner Lösungen als zuverlässiger Partner galt. Die Transportroboter der Serie VARIO MOVE L wurden eingesetzt, um den Wareneingang, die Kommissionierung und den Warenausgang zu verknüpfen. Die Automatisierung des Hochregallagers ermöglicht einen effizienten Materialfluss zwischen den Bereichen.

Die vollautomatischen Schmalgangstapler des Modells VNA MOVE ermöglichen eine präzise Ein- und Auslagerung von Paletten in das Hochregallager. Mit 30 Gängen und einer Länge von je 80 m bietet das Lager ausreichend Platz für die Lagerung der Waren. Durch den Einsatz des FTS von ek robotics wird die Belegschaft vor Ort entlastet und die Abläufe im Zentrallager von Sport-Tiedje erheblich verbessert.

Die Automatisierung des Logistikzentrums von Sport-Tiedje durch den Einsatz der fahrerlosen Transportsysteme von ek robotics ermöglicht eine effiziente Lagerautomatisierung. Dadurch wird die Produktivität gesteigert und der Betrieb des Logistikzentrums läuft reibungslos. Die hohe Verfügbarkeit der Lösungen sorgt zudem dafür, dass Ausfallzeiten minimiert werden. Des Weiteren trägt die Automatisierung des Hochregallagers zu einem optimierten Materialfluss zwischen den verschiedenen Bereichen bei.

Die Zusammenarbeit zwischen Sport-Tiedje und ek robotics hat das Zentrallager deutlich optimiert. Die Automatisierung des Logistikzentrums ermöglicht eine effiziente Lagerautomatisierung, verbesserte Verfügbarkeit und einen optimierten Materialfluss. Dank dieser Maßnahmen ist Sport-Tiedje bestens gerüstet, um weiterhin Europas führender Heimfitness-Spezialist zu bleiben.