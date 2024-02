STILL gewinnt zwei Kategorien beim IFOY Award

STILL, der Hamburger Intralogistikanbieter, hat in diesem Jahr in zwei Kategorien des renommierten „International Intralogistics and Forklift Truck of the Year Award“ (IFOY) überzeugt. Der automatisierte Hochhubwagen EXV iGo wurde von der IFOY Jury in der Kategorie „Mobile Robot“ nominiert. Zusätzlich hat STILL die Chance, mit einem Automatisierungsprojekt für die Beiersdorf AG in der Kategorie „Integrated Customer Solution“ einen weiteren Award zu gewinnen. Die Entscheidung über die Preisträger wird bei den IFOY Test Days im Rahmen des Test Camp Intralogistics in Dortmund getroffen.



STILL präsentiert automatisierten Hochhubwagen EXV iGo mit innovativem Design

Der EXV iGo von STILL ist ein automatisierter Hochhubwagen mit einem innovativen und modularen Design. Dank der intelligenten Einstiegslösung iGo easy kann er schnell und einfach in Betrieb genommen werden. Als erstes serienmäßig produziertes automatisiertes Fahrzeug bietet der EXV iGo eine schnelle Skalierbarkeit und einen unkomplizierten und schnellen Service. Er setzt neue Maßstäbe in der Produktionsversorgung und der Vorlagerzone. Mit einer Resttragfähigkeit von bis zu 1.600 kg, einer Hubhöhe von bis zu 3,8 Metern und einer Maximalgeschwindigkeit von 7,2 km/h ist der EXV iGo ein zuverlässiger und leistungsstarker Partner in einer Vielzahl von Einsatzgebieten. Er eignet sich ideal für wiederkehrende Transport- und Ein- und Auslageraufgaben. Dank seines Multi-Level-Sicherheitssystems bietet er höchste Prozesssicherheit, Präzision und maximale Sicherheit für Mensch, Maschine und Ladung.

Automatisierungsprojekt für Beiersdorf AG – Großinvestition in Produktionszentrum

Das Automatisierungsprojekt für die Beiersdorf AG, das von STILL umgesetzt wurde, stellt ein bedeutendes Highlight dar. Im Rahmen des Projekts wurde ein hochmodernes Produktionszentrum für Kosmetikprodukte in Seehausen bei Leipzig errichtet. Dieses zählt zu den größten Investitionsprojekten des Pharmaunternehmens in Europa. STILL wurde für die Planung und Umsetzung der Produktions- und Lagerversorgung beauftragt, wobei besonderer Wert auf Effizienz und Zukunftsfähigkeit gelegt wurde.

Das Automatisierungsprojekt für die Beiersdorf AG konzentrierte sich auf die Steigerung der Effizienz und Kapazität sowie auf die Zukunftsfähigkeit und Skalierbarkeit der neuen Lager- und Produktionsstrukturen. Dabei wurden besonders die strengen Sicherheitsanforderungen der Pharmabranche berücksichtigt. Das Projekt ermöglicht eine hohe Flexibilität, Nachverfolgbarkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit. Es dient als wegweisende Referenz für zukünftige Projekte und wurde in enger Zusammenarbeit mit STILL erfolgreich innerhalb von knapp zwei Jahren abgeschlossen.

STILL erhält zwei Nominierungen für den begehrten IFOY Award

Dr. Florian Heydenreich, Executive Vice President Sales & Service STILL EMEA, zeigt sich erfreut über die Nominierungen für den IFOY Award. Die steigende Nachfrage nach Automatisierung in der Intralogistikbranche spiegelt sich in den beiden Nominierungen für STILL wider. Die Anerkennung durch den renommierten Award bestätigt die Expertise des Unternehmens auf diesem Gebiet und stärkt seine Position als führender Anbieter von Intralogistiklösungen. Die Gewinner werden bei der IFOY Award Night am 14. Juni in Baden bei Wien bekannt gegeben.

IFOY Award: Auszeichnung für herausragende Leistungen in der Intralogistik

Der IFOY Award ist eine jährliche Auszeichnung, die herausragende Leistungen in der Intralogistik honoriert. Eine internationale Fachjury, bestehend aus renommierten Fachjournalistinnen und -journalisten, wählt die Gewinner auf Basis transparenter Kriterien und fachlicher Expertise aus. Der Preis dokumentiert die Leistungsfähigkeit und Innovationskraft der Intralogistikbranche und trägt zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Verbesserung des Images der gesamten Branche bei. Der IFOY Award wird vom Fachverband Fördertechnik und Intralogistik sowie vom Fachverband Robotik + Automation im VDMA unterstützt und steht unter der Schirmherrschaft von Dr. Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz.