Effiziente Lösung für die steigenden Herausforderungen in der Lebensmittellogistik

Die Lebensmittellogistik steht vor zahlreichen Herausforderungen, darunter eine hohe Artikelvielfalt, unterschiedliche Verpackungstypen und steigende Kosten für Personal, Energie und Rohstoffe. Um diesen Schwierigkeiten entgegenzuwirken, bietet die Stöcklin CasePicker Solution eine innovative Lösung. Durch ihre zukunftsorientierte und skalierbare Technologie ermöglicht sie eine Neudefinition der Effizienz und Ergonomie in der Kommissionierung. Damit werden die Prozesse in der Lebensmittellogistik optimiert und die Belastung der Mitarbeiter reduziert.



Herausforderungen im Lebensmittelhandel: Qualität, Vielfalt und Kostenmanagement

Die Lebensmittelbranche ist täglich mit der Herausforderung konfrontiert, die Qualität und Frische ihrer Produkte sicherzustellen. Dabei müssen sie eine große Vielfalt an Artikeln mit unterschiedlichen Verpackungen verwalten und gleichzeitig die steigenden Kosten für Personal, Energie, Verpackung und Rohstoffe im Auge behalten. Diese Situation wird durch gesetzliche Vorgaben und den Mangel an Arbeitskräften weiter erschwert.

In manuellen Distributionszentren werden Mitarbeiter mit hohen physischen Anforderungen konfrontiert, die bis zu 30 Tonnen pro Schicht erreichen können. Dies führt zu Gesundheitsrisiken, einer hohen Fluktuation und Personalengpässen. Darüber hinaus müssen die Mitarbeiter in der shop-spezifischen Kommissionierung immer kürzere Lieferintervalle einhalten.

Effiziente und skalierbare Lösung für die Lebensmittellogistik

Die Stöcklin CasePicker Solution ist eine innovative und ganzheitliche Lösung, die speziell für den Lebensmitteleinzelhandel, den stationären Handel und Micro-Fulfillment-Center entwickelt wurde. Sie zeichnet sich durch ihre vielseitige Einsatzmöglichkeit aus und kann sogar in Frischebereichen mit Temperaturen über 0 °C eingesetzt werden. Mit einer beeindruckenden Kapazität von bis zu 150.000 Gebinden pro Tag ermöglicht sie eine effiziente Kommissionierung von Obst, Gemüse und anderen Lebensmittelprodukten auf filialoptimierte Mix-Paletten.

Die Stöcklin CasePicker Solution automatisiert den Prozess der Depalettierung, Vorstapelung und Sequenzierung von verschiedenen Mehr- und Einweggebinden. Die Gebinde werden direkt auftrags- und filialgerecht palettiert, ohne dass eine Zwischenlagerung in Shuttle-Lagern oder Puffern erforderlich ist. Durch die innovative Negativkommissionierungsfunktion arbeitet das System äußerst energie- und kosteneffizient.

Effiziente Depalettierung mit intelligentem Roboter und Spezialgreifer

Die Stöcklin CasePicker Solution setzt sich aus einem hochintelligenten Depalettiererroboter und fahrerlosen Transportfahrzeugen zusammen. Der Roboter wird von den Transportfahrzeugen mit Nachschub versorgt und kann dank einer innovativen Spezialgreiferlösung die Gebinde schonend und sicher entnehmen. Zudem ermöglicht er ein sanftes Absetzen der Gebinde auf der Förderanlage. Diese Lösung gewährleistet eine effiziente und zuverlässige Handhabung der Waren in der Logistik.

Die Stöcklin CasePicker Solution ermöglicht einen effizienten und fehlerfreien Verstapelungsprozess, bei dem die Gebinde über einen Vorstapler, Lift und Sequenzer in die optimale Reihenfolge gebracht werden. Anschließend werden sie auf die Filial-Paletten gestapelt, wobei eine intelligente Steuerung für eine stabile und filialgerechte Mix-Palette sorgt, ohne Schäden an den Gebinden oder der Ware zu verursachen.

Die logOS CasePicker Prozessoptimierungs-Software steuert und überwacht den gesamten Kommissionierungsprozess, um sicherzustellen, dass die richtige Palette zur richtigen Zeit und am richtigen Ort ist. Sie analysiert kontinuierlich die Auftragsdaten und optimiert die Routen der fahrerlosen Transportfahrzeuge (AGV), um eine effiziente und präzise Belieferung der Filialen zu gewährleisten. Durch die intelligente Steuerung werden Verzögerungen und Engpässe vermieden, was zu einer verbesserten Versorgungssicherheit und Kundenzufriedenheit führt.

Zuverlässig und flexibel: Die Stöcklin CasePicker Solution im Einsatz

Die Stöcklin CasePicker Solution zeichnet sich durch ihre Zuverlässigkeit und hohe Verfügbarkeit aus. Sie kann ohne Betriebsunterbrechungen implementiert werden und ist dank ihrer Skalierbarkeit und Flexibilität in der Lage, sich an steigende Anforderungen anzupassen. Im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen verbraucht sie nur einen Bruchteil der Energie. Durch ergonomische Arbeitsprozesse werden körperliche Belastungen reduziert und die Arbeitszufriedenheit gesteigert. Zudem ermöglicht ein geringerer Personaleinsatz einen höheren Umschlag, was die Versorgungssicherheit im Filialnetz verbessert. Die automatisierte Kommissionierung mit intelligenter Kontrolle minimiert die Fehlerquote nahezu auf null.

Die Stöcklin CasePicker Solution revolutioniert die direkte Kommissionierung von Artikel- auf Filial-Mix-Paletten im Retail- und Produktionsbereich. Mit dieser innovativen Lösung können hohe Artikelvielfalt, unterschiedliche Verpackungstypen und steigende Kosten effizient bewältigt werden. Gleichzeitig werden ökonomische und ökologische Vorteile erzielt, da der Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen minimiert wird. Die Stöcklin CasePicker Solution verbessert die Arbeitsprozesse, reduziert körperliche Belastungen und steigert die Arbeitszufriedenheit.

Die CasePicker Solution von Stöcklin revolutioniert die Kommissionierung von Artikel- auf Filial-Mix-Paletten. Mit dieser innovativen Automatisierungslösung wird nicht nur die Effizienz gesteigert, sondern auch nachhaltiges und kostensenkendes Arbeiten ermöglicht. Durch den Einsatz von intelligent gesteuerten Depalettiererrobotern und fahrerlosen Transportfahrzeugen wird eine schonende und sichere Handhabung der Gebinde gewährleistet. Die integrierte Software optimiert den gesamten Prozess und minimiert Fehlerquellen. Mit dieser Lösung wird das Potenzial für den Retail- und Produktionsbereich sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch ausgeschöpft.