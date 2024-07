Süwag erhält Zuschlag für Belieferung des VEA-Aktiv-Strompools 2026

Die Süwag, ein Frankfurter Energiedienstleister, wurde erfolgreich ausgewählt, um einen Teil des VEA-Aktiv-Strompools für das Jahr 2026 zu beliefern. Dieser Pool umfasst kleine und mittlere Unternehmen und erfreut sich wachsender Beliebtheit. Der Bundesverband der Energie-Abnehmer e.V. (VEA) hat die Energiebeschaffung für mittelständische Betriebe optimiert und die Anzahl der Unternehmen im Pool von 639 auf 652 erhöht. Zusätzlich haben 16 Prozent der Pool-Kunden Ökostrom für das Lieferjahr 2026 gewählt. Die Zusammenarbeit mit dem VEA ermöglicht es den Unternehmen, zuverlässig mit Energie versorgt zu werden und Zugang zu innovativen Beschaffungsmodellen zu erhalten.



Süwag optimiert Energiebeschaffung mit handelstäglicher Beschaffung

Die Süwag hat ein erfolgreiches Modell der handelstäglichen Beschaffung entwickelt, das sich besonders in volatilen Märkten bewährt hat. Anstatt den Energiebedarf an einem festen Stichtag zu decken, sichert die Süwag an jedem Börsenhandelstag eine bestimmte Menge Energie basierend auf den Großhandelspreisen der Leipziger Energiebörse. Durch diese Methode werden Preisspitzen abgeflacht und auch Phasen mit niedrigeren Preisen berücksichtigt. Dies ermöglicht den Kunden stabile Preise und eine unkomplizierte Abwicklung.

Der VEA und die Süwag bieten gemeinsam mit digitalen Kundenveranstaltungen Beratungen für den Mittelstand an, bei denen Themen wie Stromsteuerrückerstattung und das Energie-Effizienz-Gesetz im Mittelpunkt stehen. Die Kunden haben dadurch Zugang zu einem breiten Spektrum an Dienstleistungen, die über die Energiebeschaffung hinausgehen.

Der Bundesverband der Energie-Abnehmer e.V. (VEA) vertritt die Interessen von über 4.700 energieintensiven Mittelstandsunternehmen in energiewirtschaftlichen und energiepolitischen Fragen. Mit einem Team von mehr als 140 engagierten Mitarbeitern ist der VEA ein kompetenter Ansprechpartner für alle Aspekte der Energieberatung. Das Hauptziel des VEA ist es, die Quantität und Qualität der Beratungsdienstleistungen in den kommenden Jahren deutlich zu steigern. Durch die Expertise des VEA sollen weitere Unternehmen in Deutschland auf dem Weg zur Klimaneutralität unterstützt werden.

Die Kooperation zwischen dem VEA und der Süwag ermöglicht mittelständischen Unternehmen eine Absicherung gegen Preisrisiken und eine zuverlässige sowie optimierte Energieversorgung. Durch innovative Beschaffungsmodelle und umfangreiche Beratungsdienstleistungen werden Unternehmen auf ihrem Weg zur Klimaneutralität unterstützt.