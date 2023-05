Switzerland E-Commerce-Report: 2022 war das Jahr des Onlinehandels in der Schweiz

Der Asendia Key Market Development Manager für die Schweiz, Arnaud Lorant, sagte kürzlich, dass es nur wenig Überzeugungsarbeit brauche, damit die Schweizer Onlineshopper auch in ausländischen Shops kaufen würden.

Umfragen zeigen, wie wahr diese Aussage ist. Gern kaufen die Schweizer in Onlineshops ein, die ihren Sitz in der Schweiz haben. Ein Produkt ist in einem ausländischen Shop günstiger?

Dann wird eben dort die Bestellung getätigt! Vor allem die in Grenznähe ansässigen Schweizer kaufen gern auch in Frankreich, Österreich oder in Deutschland ein.

Der E-Commerce-Report 2022 zeigt sogar, dass Deutschland der größte Handelspartner für die Schweiz ist und einen Marktanteil von 40 Prozent hat. Auf dem zweiten Platz liegt China mit einem deutlich geringeren Anteil von 26 Prozent am Markt.

Umfragen zeigen zudem, dass vor allem der Preis das ausschlaggebende Kriterium ist. Damit verbunden sind die Lieferkosten, die zwar bei einer Bestellung im eigenen Land oftmals wegfallen, bei einer Order in einem Shop, der im Ausland ansässig ist, jedoch meist berechnet werden.

Allerdings haben viele Händler bereits erkannt, dass sich gerade über die Versandkosten neue Kunden locken lassen. Sie machen die Erhebung solcher Gebühren unter anderem von einem Mindestbestellwert abhängig.

Im Gegenzug werden teilweise Gebühren für die Rücksendung von Waren fällig. Da gerade diese Retouren stark zugenommen haben, sehen manche Händler in der Übernahme der Versandkosten durch den Kunden eine Möglichkeit, unnötige Retouren einzudämmen.

Doch das tut der Bestellfreude der Schweizer keinen Abbruch, die vor allem auf die reinen Kaufpreise schauen. Auffällig ist jedoch, dass nicht nur die Preise, sondern auch die Zahlungsbedingungen maßgeblich für die Kaufentscheidung sind.