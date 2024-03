Einheitliche Oberflächen trotz unterschiedlicher Lacktechnologien – FreiLacke macht’s möglich

FreiLacke hat das bahnbrechende Systemlack-Konzept entwickelt, um sicherzustellen, dass Komponenten, die mit verschiedenen Lacktechnologien beschichtet werden, eine einheitliche und nahtlose Oberfläche erhalten. Neben der ästhetischen Harmonie legt das Unternehmen großen Wert auf Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Klimaschutz. Durch die Entwicklung von Pulver-, Flüssig- und Elektrotauchlacken sowie Composites-Lösungen bietet FreiLacke eine umfassende Palette an Lösungen, die den individuellen Bedürfnissen der Kunden gerecht werden.



Einheitliche Oberflächen trotz unterschiedlicher Lacktechnologien und Standorte

Das Systemlack-Konzept von FreiLacke ermöglicht es Kunden mit verschiedenen Produktionsstätten weltweit, einheitliche Oberflächen zu erzielen, trotz der Verwendung unterschiedlicher Lacktechnologien, Applikationsverfahren und Standorte. Durch die Kombination von Pulver- und Flüssiglacken, ETL und Composites-Lösungen können Komponenten nahtlos beschichtet werden, um ein harmonisches Erscheinungsbild zu gewährleisten. Dieses innovative Konzept trägt zur Effizienz, Nachhaltigkeit und Kosteneinsparungen bei und hat bereits bei vielen Kunden weltweit erfolgreich Anwendung gefunden.

FreiLacke legt großen Wert auf die genaue Abstimmung der Lacke in der Produktentwicklung und Fertigung, um ein optimales Beschichtungsergebnis zu erzielen. Durch diese präzise Abstimmung können alle wichtigen Lacktechnologien angeboten werden, die sowohl in Bezug auf den Beschichtungsaufbau als auch auf die Optik optimal aufeinander abgestimmt sind. Dies führt zu wirtschaftlichen und nachhaltigen Lösungen für die Kunden.

FreiLacke präsentiert innovative Lacklösungen für Nachhaltigkeit und Beständigkeit

FreiLacke präsentiert auf der PaintExpo 2024 eine breite Palette an Weiterentwicklungen in allen Produktbereichen. Besonders hervorzuheben ist das ETL-System ohne kennzeichnungspflichtige Löse- und Neutralisationsmittel, das nicht nur umweltfreundlich ist, sondern auch die Gesundheit der Mitarbeiter schützt. Zudem wurden wirtschaftliche und haltbare Pulverlacke entwickelt, die eine gleichmäßige Schichtstärkenverteilung ermöglichen. Die Flüssiglacke von FreiLacke bieten eine hohe Beständigkeit auf verschiedenen Substraten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen intelligente Lösungen für die Herstellung von GFK- oder CFK-Verbundwerkstoffen.

Umwelt- und gesundheitsschonend: Der ETL-Lack „EcoOne“ von FreiLacke

Der Elektrotauchlack „EcoOne“ von FreiLacke ist ein innovatives 2K-System, das durch seine umwelt- und gesundheitsfreundliche Zusammensetzung überzeugt. Der Verzicht auf kennzeichnungspflichtige Löse- und Neutralisationsmittel schont die Umwelt und schützt die Gesundheit der Mitarbeiter. Zusätzlich punktet das ETL-System von FreiLacke durch seine hohe Energieeffizienz. Dank einer um 30°C niedrigeren Einbrenntemperatur können signifikante Energieeinsparungen im Brennprozess erzielt werden, ohne dass die Qualität des Lackfilms beeinträchtigt wird.

Weiterentwicklung des umweltfreundlichen Pulverlack-Spektrums für große Bauteile

Das umweltfreundliche Pulverlack-Spektrum von FreiLacke wurde im Sinne der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit konsequent weiterentwickelt. Besonders bei großen Bauteilen, die einen Einbrennvorgang einsparen, zeigt sich der Vorteil dieser Lösung. Zudem wurden spezielle Lösungen entwickelt, um eine gleichmäßige Schichtstärkenverteilung von Pulverlacken auch bei komplexen Werkstücken zu gewährleisten. Die neue Produktreihe PP5011A ermöglicht zudem eine homogene Strukturausbildung, selbst bei Schichtstärken, die über den herkömmlichen Bereich hinausgehen.

Hochwirksame Flüssiglacke für vielfältige Oberflächenbeschichtungen

FreiLacke stellt hochwirksame Flüssiglacke bereit, die eine Vielzahl von Substraten wie Stahl, Edelstahl, verzinkte Untergründe, Aluminium oder Kunststoffe effektiv beschichten können. Diese Lösungen eignen sich für alle Schichten des Beschichtungsaufbaus und bieten herausragende Eigenschaften. Die Ultra-High-Solid-Systeme von FreiLacke zeichnen sich durch ihren hohen Festkörperanteil von bis zu 80 Gewichtsprozent und ihren niedrigen VOC-Wert aus. Dadurch ermöglichen sie schnelle Durchtrocknung und beschleunigen den Produktionsprozess erheblich.

Innovative Beschichtungslösungen und Komponenten für GFK. CFK-Bauteile

FreiLacke bietet eine breite Palette an Beschichtungslösungen für glas- oder carbonfaserverstärkte Verbundwerkstoffe (GFK/CFK) sowie spezielle Komponenten für die Herstellung dieser Bauteile. Ein herausragendes Highlight ist die innovative CM-Powder-Technologie, die sich von herkömmlichen Harzsystemen abhebt. Mit dieser Technologie wird eine einfache und effiziente Verarbeitung ermöglicht, was zu einer gesteigerten Produktivität und Qualität in der Herstellung von GFK/CFK-Bauteilen führt.

Das Systemlack-Konzept von FreiLacke ermöglicht die Beschichtung von Komponenten mit unterschiedlichen Lacktechnologien und sorgt dafür, dass diese am Ende eine einheitliche Oberfläche aufweisen. Durch die genaue Abstimmung der Lacke aufeinander werden Farbton, Glanz und Oberflächenstruktur harmonisch vereint. Darüber hinaus tragen die Lösungen von FreiLacke aktiv zur Nachhaltigkeit bei, indem sie Energieeffizienz fördern, Abfall reduzieren und den Klimaschutz unterstützen. Mit kontinuierlichen Innovationen in den Bereichen Pulver-, Flüssig- und Elektrotauchlacke sowie Composites-Lösungen festigt FreiLacke seine Position als führender Systemlack-Hersteller.