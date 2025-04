Neue MC3400 und MC3450: Die nächste Generation mobiler Computer für die E-Commerce-Wirtschaft

Die MC3400 und MC3450 sind die neuesten Modelle der beliebten MC3300-Serie und bieten eine tastenbasierte Lösung für mobile Computer. Sie sind speziell für den Einsatz in der E-Commerce-Wirtschaft entwickelt worden und ermöglichen es Mitarbeitern, effizient und produktiv zu arbeiten. Mit ihrer Unterstützung von Wi-Fi 6E und 5G-Netzen bieten sie schnelle und zuverlässige Drahtlosverbindungen in allen Arbeitsbereichen. Darüber hinaus ermöglichen sie das Arbeiten mit zwei Netzwerken auf einem Gerät, was die Flexibilität und Effizienz weiter steigert.



Zwei Formfaktoren für optimale Ergonomie: MC3400/MC3450 im Vergleich

Der MC3400/MC3450 bietet zwei dedizierte Formfaktoren, um die optimale Ergonomie für jeden Zweck zu gewährleisten. Das Pistolengriff-Modell sorgt für bequemen und sicheren Halt in scanintensiven Schichten, während die Basisversion für die gemischte Dateneingabe optimiert ist. Zudem stehen drei Tastaturoptionen zur Auswahl, darunter ein verbessertes Tastaturdesign mit größeren Tasten und mehr Abstand zwischen den Tasten, um die Dateneingabe zu vereinfachen und Eingabefehler zu reduzieren.

Einfache Einrichtung und Verwaltung der MC3400-Serie mit dem Zebra DNA-Toolkit

Die MC3400-Serie bietet dank des Zebra DNA-Toolkits leistungsstarke Anwendungen, mit denen die Einrichtung, der Schutz, die Verwaltung und die Bedienung der Geräte einfach und effizient erfolgen können. Mitarbeiter können sich mithilfe von Tools wie Identity Guardian sicher und bequem über biometrische Gesichtserkennung bei gemeinsam genutzten Geräten anmelden. Durch den Einsatz von Device Tracker können Geräte auch dann schnell gefunden werden, wenn sie ausgeschaltet sind. Darüber hinaus können die optionalen einsatzbereiten Lösungen von Zebra zusätzliche Funktionen bieten, um die Zusammenarbeit und Produktivität zu verbessern.

Kamerapaket ermöglicht Dokumentation von beschädigten Lieferungen und Frachtbriefen

Die MC3400-Serie verfügt über ein optionales Kamerapaket, das es Mitarbeitern ermöglicht, beschädigte Lieferungen zu dokumentieren und Frachtbriefe zu erfassen. Die Frontkamera ermöglicht außerdem eine biometrische Gesichtserkennung für einen optimierten Gerätezugriff. Darüber hinaus bietet das MC3400/MC3450 vier verschiedene Scanmodule, mit denen Barcodes sowohl in Innen- als auch in Außenbereichen schnell und präzise gescannt werden können.

Höhere Verarbeitungsleistung und mehr Speicher: Die neuen MC3400/MC3450-Modelle im Vergleich zur MC3300-Serie

Der MC3400/MC3450 übertrifft die Vorgängermodelle der MC3300-Serie durch seine verbesserte Verarbeitungsleistung, einen erhöhten RAM und einen größeren Flash-Speicher. Mit der Unterstützung zukünftiger Android-Versionen ist gewährleistet, dass das Gerät auch in Zukunft die neuesten Funktionen von Android nutzen kann. Durch den optionalen Zebra OneCare-Wartungsplan sind Ihre Geräte gegen Unfälle geschützt und stets einsatzbereit. Sie profitieren von umfangreicher Abdeckung und erhalten bei Bedarf bereits am nächsten Werktag ein Ersatzgerät.

Die MC3400 und MC3450: Die nächste Generation der erfolgreichen MC3300-Serie

Die neuen MC3400- und MC3450-Modelle sind die neuesten Ergänzungen der bewährten MC3300-Serie und wurden speziell entwickelt, um die Anforderungen der E-Commerce-Wirtschaft zu erfüllen. Mit ihrer leistungsstarken Funktionalität, flexiblen Ergonomie und verbesserten Tastaturen bieten diese Geräte eine zukunftssichere Lösung für alle geschäftlichen Anforderungen. Investieren Sie in diese robusten Geräte, um Ihren Mitarbeitern die Tools zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um effizient und produktiv zu arbeiten.