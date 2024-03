Nachhaltige Kühl- und Flüssigkeitstechnologien für die Druckindustrie – technotrans auf der drupa 2024

Die drupa 2024 ist die Bühne für technotrans, um seine neuesten Kühl- und Flüssigkeitstechnologien für den Offset-, Digital- und Flexodruck zu präsentieren. Das Unternehmen legt einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit, indem es innovative Lösungen vorstellt, die den CO2-Fußabdruck reduzieren und die Energieeffizienz verbessern. Die Besucher können sich auf präzise Messung, Regelung und Dosierung von Farbe und Feuchtmittel sowie auf ressourcenschonende Feuchtmittelreinigung freuen. Darüber hinaus bietet technotrans ein effizientes Thermomanagement für den Druckprozess und ein 35-jähriges Schrankkonzept, das Platz spart und die Logistik vereinfacht. Der umfangreiche After Sales Service rundet das Angebot ab.



Zukunftssichere Geräte mit natürlichen Kältemitteln für nachhaltige Print-Produktion

Die neuen zukunftssicheren Gerätegenerationen von technotrans mit dem natürlichen Kältemittel R290 sind eine der Hauptattraktionen auf dem Messestand. Durch den Einsatz dieses Kältemittels wird der CO2-Fußabdruck in der Print-Produktion deutlich reduziert, was einen positiven Beitrag zum Umweltschutz leistet. Gleichzeitig erfüllen die Geräte alle geltenden Richtlinien und Normen. Mit ihrer prozesssicheren Technologie bieten sie eine hohe Leistung und optimale Energieeffizienz, was zu einer effizienten und qualitativ hochwertigen Druckproduktion führt. Dank des weltweiten Service von technotrans sind Kunden in jeder Region bestens versorgt.

Innovative Flüssigkeitentechnologie: Präzise Messung und Dosierung für Druckfarbe

Besucher des technotrans-Messestands haben die Möglichkeit, verschiedene Exponate im Bereich der Flüssigkeitentechnologie zu entdecken. Ein Highlight sind die Kombinationsgeräte alpha.c und beta.c eco, die eine präzise Messung, Regelung und Dosierung von Farbe und Feuchtmittel ermöglichen. Des Weiteren präsentiert technotrans eine ressourcenschonende Feuchtmittelreinigung, die ohne den Einsatz von Verbrauchsmaterial auskommt. Besonders im Offset-Bereich legt das Unternehmen den Fokus auf konventionelle und UV-Farbversorgung, um optimale Druckergebnisse zu erzielen.

Neues ECOtec.chiller xtend: Energieeffizienz und Flexibilität im Digitaldruck

Das neue ECOtec.chiller xtend von technotrans ist ein modulares System, das speziell für den Digitaldruck entwickelt wurde. Es bietet zahlreiche Ausstattungsoptionen, um individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Neben der Flexibilität zeichnet sich die xtend.line durch ihre hohe Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit aus. Im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen reduziert sie den Kältemitteleinsatz um bis zu 60 Prozent. Darüber hinaus bietet technotrans integrierte Kühlsysteme für UV-Trocknungsanlagen im Verpackungsdruck an, die perfekt auf den UV-Bereich abgestimmt sind.

Technotrans feiert 35 Jahre Schrankkonzept auf der drupa

Das von technotrans entwickelte Schrankkonzept, das auf der drupa präsentiert wird, ist ein weiteres Highlight der Messe. Seit 35 Jahren bewährt, ermöglicht es eine kompakte Bauweise der Produkte und spart somit wertvollen Platz. Zudem vereinfacht das Schrankkonzept die Logistik und reduziert das Verpackungsmaterial dank eines durchdachten Gesamtsystems. Es bietet optimale Lösungen für unterschiedliche Einzelfunktionen und trägt somit zu einer effizienten und nachhaltigen Arbeitsweise in der Druckindustrie bei.

Effizienter After-Sales-Service mit Fokus auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit

technotrans stellt sicher, dass der After Sales Service einen hohen Stellenwert hat. Das Unternehmen bietet seinen Kunden ein breites Spektrum an Wartungs- und Instandhaltungsleistungen. Durch die konsequente Nutzung von Digitalisierungstechnologien wie Remote-Service und Augmented Reality wird die Effizienz gesteigert und gleichzeitig der CO2-Fußabdruck minimiert. Dies ermöglicht es technotrans, schnellere und effektivere Lösungen anzubieten und den Kundenservice kontinuierlich zu verbessern.

technotrans auf der drupa 2024: Innovationen für nachhaltigen Druck

Die Innovationen von technotrans auf der drupa 2024 revolutionieren die Druckindustrie. Durch die Verwendung des natürlichen Kältemittels R290 wird der CO2-Fußabdruck drastisch reduziert und alle geltenden Normen und Richtlinien werden erfüllt. Die Geräte sind präzise anwendungsspezifisch ausgelegt und bieten eine herausragende Leistung und optimale Energieeffizienz. Das innovative Schrankkonzept spart wertvollen Platz und vereinfacht die logistischen Abläufe. Der umfangreiche After Sales Service von technotrans gewährleistet eine effiziente und nachhaltige Betreuung der Kunden. Dank technotrans wird die Druckindustrie der Zukunft gestärkt und weiterentwickelt.

Besuchen Sie den Messestand von technotrans auf der drupa 2024 in Düsseldorf, um einen Einblick in die neuesten Entwicklungen der Drucktechnologie zu erhalten. Vom 28. Mai bis 7. Juni können Besucher in Halle 1, Stand B10, die innovativen Lösungen und Geräte des Unternehmens kennenlernen. Erfahren Sie mehr über die nachhaltigen und energieeffizienten Kühl- und Flüssigkeitstechnologien für den Offset-, Digital- und Flexodruck, die neue Standards in der Branche setzen.