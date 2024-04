TeleTrusT veröffentlicht Handreichung zur Absicherung von privaten 5G-Netzen

Der Bundesverband IT-Sicherheit e.V. (TeleTrusT) hat eine Handreichung veröffentlicht, die Unternehmen, Institutionen und Organisationen dabei unterstützt, ihre privaten 5G-Netze abzusichern. Die Handreichung bietet IT-Verantwortlichen und Administratoren einen umfassenden Überblick über Betriebsmodelle, Einsatz- und Bedrohungsszenarien und dient als Orientierungshilfe für die Implementierung geeigneter IT-Sicherheitsmaßnahmen.



5G: Schlüsseltechnologie für die Digitalisierung von Gesellschaft und Wirtschaft

Der Mobilfunkstandard 5G wird als wegweisende Technologie für die nächsten zehn Jahre angesehen und bildet die Grundlage für die digitale Transformation von Regierung, Wirtschaft und Gesellschaft. Durch die Nutzung von 5G können autonom fahrende Transportsysteme gesteuert, IoT-Geräte in der Gebäudeautomation vernetzt und Maschinen sowie Roboter in Echtzeit überwacht werden. Darüber hinaus eröffnet 5G auch in den Bereichen Medizin und Landwirtschaft vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.

Regulierung gewährleistet Sicherheit in öffentlichen 5G-Netzen – Verantwortung bei Betreibern privater Netze

Bei öffentlichen 5G-Netzen in Deutschland sorgt die Regulierung für eine sichere Nutzung. Anders verhält es sich bei privaten 5G-Netzen, hier liegt die Verantwortung bei den Betreibern. Um mögliche Bedrohungen abzuwehren, müssen geeignete IT-Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden. Dazu gehören beispielsweise starke Authentifizierungs- und Verschlüsselungsverfahren, eine regelmäßige Überwachung des Netzwerkverkehrs sowie eine Netzwerksegmentierung und regelmäßige Sicherheitsupdates.

TeleTrusT-Handreichung unterstützt neue 5G-Netzbetreiber bei IT-Sicherheit

Die Handreichung wurde in Zusammenarbeit mit der TeleTrusT-AG „Smart Grids/Industrial Security“ erstellt und erhielt Unterstützung vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Sebastian Fritsch von der secuvera GmbH, der die Erarbeitung koordinierte, betont, dass die Handreichung eine praktische Fragenliste enthält, die es neuen 5G-Netzbetreibern ermöglicht, neben funktionalen Aspekten auch die IT-Sicherheit mit Anbietern zu diskutieren.

