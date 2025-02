TRACTO plant Entwicklung einer „Trenchless Plattform“ für Maschinenverwaltung und -überwachung

TRACTO verfolgt das langfristige Ziel, die Automatisierung und Digitalisierung in der Bohrtechnik voranzutreiben. Durch die Entwicklung fortschrittlicher Assistenzsysteme, die auf umfangreiche Daten angewiesen sind, strebt das Unternehmen nach effizienteren Abläufen. Die HDD-Bohranlagen von TRACTO sind bereits mit Datenerfassungsmöglichkeiten ausgestattet und speichern wichtige Daten in der Cloud. Um die vorhandenen Daten allen Beteiligten zugänglich zu machen, plant das Unternehmen eine umfassende Neustrukturierung des Digitalbereichs.



TRACTO plant Entwicklung einer „Trenchless Plattform“ zur Maschinenüberwachung und -verwaltung

Die Digital Business-Abteilung von TRACTO verfolgt das Hauptziel, eine „Trenchless Plattform“ zu entwickeln, um die Verwaltung und Überwachung aller Maschinen beim Kunden zu übernehmen. Hierfür werden während der TRACTO Hands On Days im April intensive Gespräche mit Kunden geführt, um deren tägliche Herausforderungen und Probleme besser zu verstehen und passende digitale Lösungen zu finden. TRACTO legt großen Wert darauf, die Kunden aktiv in den Prozess der Digitalisierung einzubeziehen.

TRACTO ermöglicht Anwendern aktive Mitarbeit an Produktentwicklung und Testing

Die digitale Produktpalette von TRACTO im Bereich des grabenlosen Bauens umfasst bereits eine Vielzahl von Lösungen, die intern entwickelt wurden. Dabei nimmt die „Future Community“ eine bedeutende Rolle ein, da Anwender aktiv in die Entwicklungsprozesse eingebunden sind. Durch ihre Mitarbeit können sie Ideen für zukünftige Produkte einbringen und digitale Entwicklungsstände testen. Dieses interaktive Netzwerk ermöglicht eine kontinuierliche Verbesserung der Lösungen und fördert eine enge Zusammenarbeit zwischen TRACTO und den Anwendern.

TRACTO vereinfacht Abläufe für Bauunternehmer mit digitalen Lösungen

TRACTOs digitale Lösungen erleichtern den Arbeitsalltag von Bauunternehmern erheblich. Mit dem „Quick Planner3D“ können Bohrtrassen schnell und einfach geplant und visualisiert werden. Die herstellerunabhängige App berücksichtigt dabei automatisch wichtige Faktoren wie den Standort und Hindernisse. Mit dem „Commander“ können Bauunternehmer ihre Bohrgeräteflotten effizient verwalten, den Standort der Maschinen überwachen und die Produktivität steigern. Die App „Boredata“ ermöglicht eine detaillierte Dokumentation aller Bohrungsdaten gemäß geltender Standards. Mit der externen App „Vaira“ können NODIG-Baustellen mit dem Smartphone vermessen und die Daten in Echtzeit übertragen werden.

TRACTO treibt Entwicklung zum autonomen Bohren voran – mehr Sicherheit und Effizienz

TRACTO verfolgt das langfristige Ziel des autonomen Bohrens, um mehr Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Dieser Prozess umfasst verschiedene Phasen, angefangen bei assistiertem, teilautonomem bis hin zu bedingt autonomem Bohren. TRACTO zieht Parallelen zur Entwicklung des autonomen Fahrens in der Automobilindustrie. Aktuell werden bereits verschiedene Unterstützungssysteme in den HDD-Bohranlagen eingesetzt, die umfangreiche Datenanalyse und -auswertung ermöglichen. Die Entwicklung der ORFEUS ermöglicht sogar die Erkennung unerwarteter Hindernisse im Bohrverlauf und somit eine weitere Verbesserung der Sicherheit im HDD-Verfahren.

TRACTO revolutioniert den grabenlosen Bau mit digitalen Lösungen

TRACTO ist ein führendes Unternehmen in der digitalen Innovation im Bereich des grabenlosen Bauens. Die Entwicklung der „Trenchless Plattform“ und die Nutzung digitaler Lösungen ermöglichen eine Vereinfachung der Abläufe für Kunden und eine Steigerung der Effizienz. Durch die enge Zusammenarbeit mit Anwendern kann TRACTO maßgeschneiderte Lösungen anbieten. Die Zukunft der Bohrtechnik liegt in der Automatisierung und Digitalisierung, was zu einer erhöhten Sicherheit, Nachhaltigkeit und einer vollständigen Dokumentation führen wird. TRACTO ist ein Vorreiter in dieser Entwicklung und wird die Branche maßgeblich prägen.