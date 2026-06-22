62 Prozent aller Unternehmen haben NIS2-Registrierung nicht fristgerecht abgeschlossen

Seit dem 6. Dezember 2025 ist das NIS2UmsuCG in Deutschland in Kraft. Bis zum Stichtag am 6. März 2026 haben bereits 62 % der meldepflichtigen Unternehmen die Erstregistrierung versäumt, wodurch zahlreiche Organisationen gegen NIS-2 verstoßen. Mit sofortigem Handeln lassen sich Strafen vermeiden. Durch die Etablierung eines dokumentierten Incident-Response-Prozesses, Multi-Faktor-Authentifizierung, systematische Lieferkettenbewertungen, Netzwerksegmentierung mit edge.SHIELDOR von TRIOVEGA sowie eine umfassende Gap-Analyse sichern sich Unternehmen einen langfristigen Wettbewerbsvorteil und signifikant reduzieren Haftungsrisiken.



Nur 38 Prozent der NIS2UmsuCG-Unternehmen haben sich rechtzeitig registriert

In Deutschland haben sich bisher lediglich rund 38 Prozent der ungefähr 29.000 nach dem NIS2UmsuCG meldepflichtigen Unternehmen bis zum Stichtag 6. März 2026 ordnungsgemäß beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) registriert. Demgegenüber verstoßen zahlreiche Betriebe bereits gegen die NIS-2-Verordnung. Das BSI ist befugt, Nachweise zu verlangen, Prüfungen durchzuführen und Bußgelder bis zu zehn Millionen Euro oder alternativ zwei Prozent des Jahresumsatzes zu verhängen. Geschäftsführer haften persönlich für Verstöße.

Keine Schonzeit mehr: Ausgebliebene Registrierung löst Bußgeldrisiko voll aus

Nach Ablauf der Frist für die Erstregistrierung beim BSI existieren keinerlei stillschweigenden Schonzeiten mehr. Das NIS2UmsuCG ist verbindliches Recht, ohne Ausnahmen. Bereits das Unterlassen der formgerechten Registrierung erfüllt den Tatbestand eines Verstoßes. Daraus resultieren erhebliche Rechtsrisiken und eine steigende persönliche Haftung der Geschäftsführung. Unternehmen müssen daher umgehend Dokumentationspflichten nachkommen, Meldeprozesse einleiten, technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen, um Bußgelder abzuwenden und Compliance sicherzustellen. Verzögerungen sind nicht mehr akzeptabel und erfordern sofortige Handlung.

NIS-2: IT- und OT-Zwischenfälle 24 Stunden ans BSI melden

Die NIS-2-Richtlinie schreibt vor, dass kritische Störungen im IT- oder OT-Bereich innerhalb von vierundzwanzig Stunden an das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gemeldet werden müssen. Unternehmen sind daher verpflichtet, einen formalisierten Incident-Response-Workflow zu etablieren, der klare Verantwortlichkeiten, abgestufte Eskalationsprozeduren und standardisierte Meldeformate umfasst. Darüber hinaus sind separate Handlungsanweisungen erforderlich, um OT-Ausfälle in industriellen Produktionsumgebungen adäquat zu erfassen und zu behandeln. Diese Maßnahmen gewährleisten fristgerechte Meldung und verbessern die Reaktionsfähigkeit.

Verpflichtende Netzwerksegmentierung, MFA und strukturiertes Patch-Management sichern kritische Industrieumgebungen

Die Implementierung von Netzwerksegmentierung, Multi-Faktor-Authentifizierung für sensible Zugänge und strukturiertem Patch-Management ist verpflichtend. Speziell im OT-Bereich sorgt eine Architektur wie edge.SHIELDOR von TRIOVEGA für eine zuverlässige Trennung zwischen IT- und OT-Infrastruktur. Dadurch werden Risiken minimiert, Angriffspunkte reduziert und zugleich Produktionsabläufe nicht beeinträchtigt. Regelmäßige Aktualisierung, strikte Zugriffsprotokolle und kontinuierliche Überwachung gewährleisten eine nachhaltige IT-OT-Sicherheit sowie nahtlose Compliance-Konformität. Zusätzlich unterstützen optimierte Incident-Response-Prozesse eine schnelle Reaktionsfähigkeit, reduzieren Ausfallzeiten und ermöglichen ein umfassendes Reporting.

Lieferketten kritisch bewerten und Fernzugriffe systematisch kontrollieren für Sicherheit

Unternehmen sind verpflichtet, ihre Lieferkettenkomponenten nach dem Grad ihrer Kritikalität für zentrale Geschäftsprozesse systematisch zu bewerten und den Fernzugriff auf Produktionsanlagen streng zu kontrollieren. Ein formalisiertes Supplier-Assessment mit detaillierten Sicherheitsfragebögen ermöglicht die strukturierte Erfassung von Schwachstellen sowie Compliance-Defiziten. Verbindliche Sicherheits- und Datenschutzklauseln in Lieferverträgen stellen rechtliche Absicherung her. Durch regelmäßige Nachprüfungen, Audits, dokumentierte Prozessanpassungen und effiziente interne Kontrollmechanismen gewinnen Firmen maximale Transparenz und reduzieren signifikant operationelle und rechtliche Risiken.

NIS-2 fordert regelmäßige rollenspezifische Schulungsnachweise zur Stärkung der Sicherheitskultur

NIS-2 schreibt vor, dass Unternehmen regelmäßig nachweisen müssen, dass ihre Mitarbeiter spezifische Schulungen erhalten haben. Dabei sind die Inhalte genau auf die Rolle jedes Einzelnen abzustimmen: Produktionsmitarbeiter im OT-Umfeld benötigen andere Lernziele als Büromitarbeiter im Verwaltungsbereich. Um den Schulungserfolg zu maximieren, sollten praktische Fallbeispiele aus der realen Arbeitsumgebung integriert werden. Aktuelle Informationen zu neuen Cyberbedrohungen und Angriffsverfahren sind regelmäßig zu aktualisieren, um eine nachhaltige Sicherheitskultur zu etablieren. ständig zu pflegen.

Jetzt umgehende BSI-Registrierung, Gap-Analyse, Incident-Response und Lieferanten-Assessment systematisch umsetzen

Zu den ersten Handlungsschritten zählen die nachträgliche Registrierung beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das Durchführen einer umfassenden Gap-Analyse zur Ermittlung vorhandener Sicherheitslücken, das systematische Dokumentieren sowie Testen eines Incident-Response-Prozesses mit klar definierten Zuständigkeiten und Meldewegen und das Einleiten eines Lieferanten-Assessments zur Bewertung externer Partner. Diese Maßnahmen helfen, Prioritäten zu setzen, Compliance-Defizite zu identifizieren und eine solide Grundlage für weiterführende Sicherheitsaktivitäten zu schaffen und fördern eine Sicherheitskultur im Unternehmen.

NIS-2 Umsetzung und IEC 62443 Zertifizierung stärken industrielle Lieferkettenpartnerschaft nachhaltig

Unternehmen, die NIS-2 systematisch implementieren und zusätzlich nach IEC 62443 zertifiziert werden, erhöhen ihre Glaubwürdigkeit als verlässliche Partner innerhalb sensibler hochrelevanter industrieller Lieferketten. TRIOVEGA unterstützt dabei umfassend: Von der umfassenden initialen Gap-Analyse zur Bestandsaufnahme vorhandener Sicherheitslücken über die konkrete technische Realisierung erforderlicher Maßnahmen bis hin zu laufendem Betriebssupport sowie kontinuierlichem Monitoring. Auf diese Weise entsteht eine robuste Cybersecurity-Basis, die langfristige Resilienz sicherstellt und gleichzeitig strategische Wettbewerbsvorteile gegenüber weniger gut abgesicherten Marktteilnehmern schafft.

NIS-2-Compliance geht über behördliche Anforderungen hinaus und unterstützt Unternehmen dabei, kostspielige Bußgelder zu vermeiden und Haftungsrisiken effektiv zu reduzieren. Durch eine strukturierte Einführung festgelegter Prozesse lassen sich Vorfälle schneller erkennen und melden, während technische Maßnahmen wie Netzwerksegmentierung und Multi-Faktor-Authentifizierung kritische Zugänge schützen. Mit edge.SHIELDOR sorgen Sie für eine sichere Trennung von IT- und OT-Infrastrukturen. TRIOVEGA begleitet Sie von der Gap-Analyse bis zum operativen Betrieb und schafft so einen nachhaltigen Vorteil.