TSF Group präsentiert innovative Produkte für Nutzfahrzeuge auf der IAA 2024

Die TSF Group ist eine international renommierte Automotive-Gruppe, die sich auf die Entwicklung und Herstellung von Bremsen, Achsen und Rädern spezialisiert hat. Mit ihrer langjährigen Erfahrung von über 60 Jahren in der Branche und ihrer starken Präsenz auf dem europäischen Markt ist die TSF Group ein zuverlässiger Partner für schwere Nutzfahrzeuge und das Off-Highway-Segment. Auf der IAA 2024 wird die TSF Group ihre neuesten Produkte präsentieren und somit ihre Innovationskraft und Expertise unter Beweis stellen.



Brakes India präsentiert innovative Monoblock-Scheibenbremse auf der IAA 2024

Brakes India präsentiert auf der IAA Transportation 2024 seine 22,5-Zoll leichte Pneumatische Monoblock-Scheibenbremse. Diese Bremse wurde speziell für den Einsatz in Lkw, Bussen und Trailern entwickelt und setzt neue Standards in diesem Segment. Mit einem robusten Design, das den globalen Standards entspricht, bietet die Bremse eine verbesserte Steifigkeit und Haltbarkeit. Zudem wird eine umfangreiche Palette an Bremssystemkomponenten für leichte und schwere Nutzfahrzeuge ausgestellt. Brakes India ist einer der größten Lieferanten von Bremssystemen und bietet sowohl Radbremsen als auch komplette Luft- und Hydrauliksysteme für Nutzfahrzeuge an.

Hochfest und flexibel: Axles India präsentiert Anhängerachsen für 9-12 Tonnen

Axles India stellt auf der IAA 2024 seine Anhängerachsen vor, die eine erhöhte Festigkeit bieten. Die 9-Tonnen- bis 12-Tonnen-Achsen sind mit Luftfederung kompatibel und können sowohl mit Scheiben- als auch Trommelbremsen verwendet werden. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und Flexibilität aus. Axles India verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Optimierung des Achsendesigns und hat bereits über eine Million Achsen in nordamerikanische Märkte exportiert. Diese Achsen sind eine zuverlässige und leistungsstarke Lösung für Anhänger verschiedener Gewichtsklassen und Anwendungen.

Wheels India präsentiert hochwertige Aluminium- und Stahlräder auf der IAA 2024

Wheels India, ein weltweit führender Hersteller von Stahlrädern, präsentiert auf der IAA 2024 seine hochwertigen Aluminium- und Stahlräder. Das Unternehmen bietet geschmiedete Aluminiumräder in verschiedenen Beschichtungen an, die eine hohe Qualität und Langlebigkeit gewährleisten. Zusätzlich werden besonders leichte Stahlräder für LKWs, Tieflader und Elektrobusse angeboten. Wheels India legt großen Wert auf Kundenzufriedenheit und investiert kontinuierlich in Produktinnovationen, um seinen Kunden wertschöpfende Produkte auf dem Markt anzubieten.

Die TSF Group ist eine weltweit agierende Automotive-Gruppe mit einem beeindruckenden Umsatz von über 3,2 Milliarden Euro und einem großen Team von 42.000 Mitarbeitern ist die Gruppe in 1.200 Niederlassungen und 36 Werken vertreten.

