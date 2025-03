TU Ilmenau präsentiert innovative Technologien für autonomes Fahren und Mobilfunknetze

Die Technische Universität Ilmenau präsentiert auf der Hannover Messe wegweisende Technologien für das autonome Fahren der Zukunft. Eine innovative Lösung ist eine Drohne, die als externe Sensorplattform und Assistent für Fahrzeuge in unwegsamem Gelände fungiert. Sie erkennt Hindernisse, misst das Fahrbahnprofil und übermittelt diese Informationen in Echtzeit an das Fahrzeug. Zudem wird eine KI-gestützte Wahrnehmungssoftware für autonome Roboter auf Gehwegen vorgestellt, die eine präzise Erfassung der Verkehrssituation und Umgebung ermöglicht.



TU Ilmenau stellt innovative Lösungen für sicheres und effizientes autonomes Fahren vor

Die Technische Universität Ilmenau hat auf der Hannover Messe innovative Lösungen vorgestellt, um die Herausforderungen bei der vollständigen Umgebungserkennung für autonome Fahrzeuge zu bewältigen. Durch den Einsatz einer Drohne als externe Sensorplattform können Hindernisse in unwegsamem Gelände frühzeitig erkannt und Fahrzeuge rechtzeitig darauf reagieren. Zudem ermöglicht eine KI-gestützte Wahrnehmungssoftware für autonome Roboter auf Gehwegen proaktives und reaktives Verhalten basierend auf präzisen Verkehrsinformationen. Diese Lösungen versprechen eine sichere und effiziente Zukunft des autonomen Fahrens.

Die von der TU Ilmenau entwickelte Drohne ist eine innovative Lösung als Sensorplattform und Assistent für Fahrzeuge in unwegsamem Gelände. Durch ihre Lidar-Sensoren und den integrierten Computer ist sie in der Lage, Hindernisse zu erkennen und das Fahrbahnprofil zu messen. Diese Informationen werden in Echtzeit an das Fahrzeug übermittelt, sodass es rechtzeitig Hindernissen ausweichen kann. Außerdem kann das Fahrzeug seine Federung oder das Antiblockiersystem entsprechend anpassen, um eine sichere Fahrt zu gewährleisten.

Die Technische Universität Ilmenau hat eine innovative KI-gestützte Wahrnehmungssoftware entwickelt, die es autonomen Robotern auf Gehwegen ermöglicht, ihre Umgebung präzise zu erfassen. Diese Software analysiert nicht nur die Bewegungen der Fußgänger, sondern auch ihre Gesichtsausdrücke, um frühzeitig auf mögliche Gefahren reagieren zu können. Dadurch kann der Roboter seine Route rechtzeitig ändern, ohne abrupt bremsen zu müssen. Darüber hinaus ermöglicht die Software eine umfassende Analyse der gesamten Umgebung und steuert den Roboter entsprechend.

Leistungsstarke Mobilfunknetze: Schlüssel für autonomes Fahren und effiziente Produktion

Die Technische Universität Ilmenau stellt auf der Hannover Messe wegweisende Innovationen für energieeffiziente und intelligente private Mobilfunknetze vor. Diese Campusnetze werden eine zentrale Rolle bei der Einführung des zukünftigen Mobilfunkstandards 6G spielen und sind unverzichtbar für das autonome Fahren und effiziente Produktionsabläufe. Durch ihre Leistungsfähigkeit und Stabilität ermöglichen sie eine zuverlässige Kommunikation und bieten großes Potenzial für die Industrie.

Das 5G+-Campusnetz der TU Ilmenau dient als Forschungsplattform für autonome Systeme, industrielle Automatisierung und Augmented Reality-Anwendungen. Durch den Einsatz von intelligenten Netzwerktechnologien wie Intent-Based Networking wird eine intuitive und automatisierte Netzsteuerung ermöglicht. Netzbetreiber können ihre Anforderungen in natürlicher Sprache formulieren und das System setzt diese automatisch um. In Kombination mit dem offenen Funkzugangsnetz ORAN können Betreiber neue Mobilfunktechnologien nahtlos integrieren, ohne dabei von der Systemkomplexität ausgebremst zu werden. Das Campusnetz bietet somit eine flexible und effiziente Lösung für unterschiedlichste Anwendungen in der Industrie.

Dank der Energy Saving (ES)-xApp/rApp konnte der Energieverbrauch der Netze optimiert werden. Diese innovative Softwareanwendung analysiert und steuert den Netzbetrieb in Echtzeit mithilfe von KI und Machine Learning. Durch diese effiziente Energieverwaltung können ORAN-basierte 5G-Campusnetze leistungsfähig und flexibel betrieben werden, ohne dabei die Dienstqualität zu beeinträchtigen. Dies ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen in der Industrie.

Technische Universität Ilmenau präsentiert innovative Lösungen für autonomes Fahren und Mobilfunknetze

Die Technische Universität Ilmenau stellt auf der Hannover Messe wegweisende Technologien vor, um das autonome Fahren der Zukunft sicherer und effizienter zu gestalten. Eine innovative Lösung ist eine Drohne als externe Sensorplattform und Assistent für Fahrzeuge in unwegsamem Gelände. Diese Drohne erkennt Hindernisse, misst das Fahrbahnprofil und übermittelt diese Informationen in Echtzeit an das Fahrzeug. Dadurch kann das Fahrzeug frühzeitig reagieren und seine Fahreigenschaften entsprechend anpassen.