TMHE betont die Bedeutung der Logistik bei der Versorgung von über 750 Millionen Menschen in Europa

Toyota Material Handling Europe (TMHE) unterstützt als offizieller Partner für Material Handling Equipment der Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024 die Logistikbranche und hebt ihre wichtige Rolle hervor. Durch den Slogan #WeDeliverForYou wird die immense Bedeutung der Logistik bei der Versorgung von über 750 Millionen Menschen in Europa betont. TMHE setzt sich dafür ein, dass die Waren rechtzeitig und effizient zu den Verbrauchern gelangen und somit deren Bedürfnisse erfüllt werden. Die Logistikbranche spielt eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung dieser Herausforderung.



Effiziente Logistik: Vom Lebensmittelhandel bis zur Fabriklieferung

Die Logistikbranche ermöglicht die effiziente und schnelle Lieferung einer Vielzahl von Produkten, angefangen von Lebensmitteln und Kleidung bis hin zu Rohstoffen für die Produktion. Durch den Einsatz fortschrittlicher digitaler Systeme werden die Artikel nahezu in Echtzeit für den Versand vorbereitet, sobald Kunden eine Online-Bestellung aufgeben.

Die Logistikbranche ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Gesellschaft und beschäftigt mehr als 5 Millionen Menschen in Europa. Sie ist in verschiedenen Bereichen tätig, sei es im Lager, beim Fahren von Lastwagen, bei der Paketauslieferung oder im IT-Bereich. Toyota Material Handling Europe möchte die Bedeutung dieser Branche hervorheben und nutzt das Engagement bei den Olympischen und Paralympischen Spielen 2024 in Paris als eine hervorragende Gelegenheit dazu.

Die Kampagne #WeDeliverForYou betont die ähnlichen Herausforderungen, mit denen sowohl Athleten als auch Logistikunternehmen konfrontiert sind. Ein emotionaler Videoclip veranschaulicht diese Parallelen und zeigt, wie wichtig es ist, auf die Bedürfnisse der Verbraucher vorbereitet zu sein und effektiv darauf zu reagieren.

Die Logistikbranche ist ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und setzt dabei auf innovative Lösungen. Toyota Material Handling Europe ist bereits seit vielen Jahren mit Elektrofahrzeugen in Lagerhallen unterwegs und arbeitet zudem an Wasserstofflösungen. Auch Kunden tragen zur Nachhaltigkeit bei, indem sie ihre eigene erneuerbare Energie vor Ort erzeugen. Die Automatisierung ist ein weiterer wichtiger Schritt, um Effizienz, Genauigkeit und Sicherheit zu verbessern und Schäden zu reduzieren. Die Logistikbranche spielt somit eine entscheidende Rolle bei der Technologieentwicklung der Zukunft.

Der von Toyota Material Handling Europe veröffentlichte Konzeptfilm „A.I. TeamDelivery“ präsentiert eine innovative Methode für Hauszustellungen. Dabei werden verschiedene Artikel von unterschiedlichen Lieferanten automatisch zu einer einzigen Lieferung zusammengefasst und durch autonom fahrende Fahrzeuge an die Haushalte ausgeliefert. Dies führt zu einer Entlastung des Straßenverkehrs und einer Reduzierung von Emissionen.