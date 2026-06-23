System-D erweitert Portfolio mit UD info UFC-RLUH-Serie industrieller Flashspeicher

Die System-D GmbH hat ihr Portfolio um die UFC-RLUH-Serie von UD info Corp. erweitert und bietet nun robuste USB-C-Flashspeicher, die speziell für Embedded- und Industrieanwendungen entwickelt wurden. Die Geräte überzeugen durch hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Mit zwei NAND-BiCS5-Optionen – einer TLC-Variante für hohe Kapazitäten und einer pSLC-Ausführung für maximale Schreibausdauer – sind unterschiedliche Einsatzszenarien abgedeckt. Flexible Temperaturbereiche zwischen -40 °C und +85 °C sowie umfassender Support erlauben auch anspruchsvolle Firmware-Updates und Datenlogging weltweit.



System-D erweitert Sortiment um robuste UFC-RLUH-Serie für industrielle Embedded-Anforderungen

Die System-D GmbH erweitert ihr Angebot durch die UFC-RLUH-Serie von UD info Corp aus Taiwan. Diese USB-C-Flashspeicher sind speziell für den Einsatz in Embedded- und Industrieumgebungen entwickelt. Sie punkten mit ausgesprochen hoher Robustheit und langlebiger Zuverlässigkeit selbst in extremen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen. Dank moderner USB-C-Schnittstelle erfüllen sie die aktuellen Anforderungen an schnelle Datenübertragung und zukunftssichere Konnektivität für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Speziell ausgelegtes Design sorgt für Stabilität und effiziente nahtlose Integration.

Zwei NAND-BiCS5-Konfigurationen decken Kapazitäten und Ausdauer hervorragend ab jetzt

Zwei NAND-BiCS5-Optionen adressieren unterschiedliche Anforderungen industrieller Anwendungen. Die TLC-Konfiguration stellt umfangreiche Kapazitäten zwischen 64 GB und 512 GB bereit, um übliche Datenspeicheranforderungen zu erfüllen. Alternativ ist eine pSLC-Ausführung verfügbar, die Kapazitäten von 16 GB bis 128 GB abdeckt und durch bis zu zehnmal höhere Schreibzyklen besonders langlebig und zuverlässig bei intensiven Schreiboperationen bleibt. Diese Vielfalt gewährleistet optimale Anpassung an Speicherbedarf und Lebensdaueransprüche und ermöglicht eine flexible Integration in vielfältige Systemumgebungen.

UFC-RLUH-Serie in Standard- und Industrial-Temperaturklassen für überall zuverlässigen Betrieb

Die UFC-RLUH-Serie steht in zwei Temperaturklassen zur Verfügung und deckt damit ein breites Einsatzspektrum ab. Die Standard-Grade-Version arbeitet zuverlässig von 0°C bis +70°C und eignet sich somit für kontrollierte Produktionsstätten und Innenanwendungen. Die Industrial-Grade-Variante ist für Temperaturbereiche von -40°C bis +85°C ausgelegt und gewährleistet selbst unter extremen Außentemperaturen höchste Performance. Durch diese Flexibilität bleiben Ausfallsicherheit und Datensicherheit ohne Kompromisse erhalten, unabhängig von Umgebungsbedingungen und entsprechen den strengen Anforderungen moderner Industrieanwendungen.

Robuste USB-C-Speicher optimieren Automatisierung, Medizin, IoT und Transportanwendungen effizient

Die USB-C-Flashspeicher von UD info Corp. eignen sich hervorragend für den Einsatz in komplexen industriellen Automatisierungs- und Steuerungssystemen, in denen zuverlässige Datenspeicherung entscheidend ist. Auch in medizinischen Geräten gewährleisten sie sichere Ablage und schnellen Zugriff auf kritische Messdaten. Edge-Computing-Plattformen und IoT-Gateways profitieren von geringer Latenz und einfacher Integration. Darüber hinaus bieten diese Laufwerke robuste Performance in Fahrzeugen und Transportlösungen sowie hohe Integrität bei Firmware-Updates und fortlaufendem Datenlogging unter extremen Bedingungen.

Als spezialisierter Distributor unterstützt System-D Unternehmen bei der Wahl geeigneter Speicherlösungen und begleitet sie umfassend hinsichtlich Lebensdauerprognosen, Datensicherheit und Langzeitverfügbarkeit. Dabei analysiert System-D individuelle Anforderungen, erstellt belastbare Verschleißmodelle und definiert geeignete Strategien zur Integritätssicherung. Durch präzise Beratung zu Firmware-Versionen, Verschlüsselungsmethoden und redundanten Backups minimiert System-D Risiken. Langfristige Verfügbarkeit gewährleistet das Unternehmen mittels nachhalten Anpassungen und vorausschauender Ersatzteilmanagementkonzepte während des gesamten Produktlebenszyklus. umfassender, proaktiver Wartung, fortlaufender, detaillierter Qualitätssicherung sowie transparenter Dokumentation

System-D agiert als spezialisierter Distributor für industrielle Speichermedien und begleitet Anwender bei der Wahl und Implementierung der UFC-RLUH-Serie. Unter Leitung von Geschäftsführer Ludovic Henault liegt der Fokus auf widerstandsfähigen pSLC-Konfigurationen sowie flexiblen Temperaturbereichen von ?40°C bis +85°C, die sich optimal für raue Industrieumgebungen eignen. Kunden profitieren von tagesaktuellen Preisangaben und sofortiger Verfügbarkeitsprüfung über System-D. Sie erhalten technische Beratung und kontinuierlichen Support für langfristige Planungssicherheit. Zudem profitieren sie von schneller Logistik.

Die UFC-RLUH-Serie von System-D in Kooperation mit UD info Corp. präsentiert eine leistungsstarke USB-C-Flashlösung für industrielle Anforderungen. Modernes Design und modulare Architektur gewährleisten flexible Integration in diverse Embedded- und Automationssysteme. BiCS5-TLC- und pSLC-NAND-Optionen bieten wahlweise hohe Speicherkapazität oder herausragende Schreibausdauer. Zwei Temperaturklassen ermöglichen Betrieb von -40°C bis +85°C. Umfassender technischer Support und strenge Qualitätskontrollen sichern Datensicherheit sowie langfristige Verfügbarkeit und maximale Betriebssicherheit. Robuste Verarbeitung garantiert störungsfreien Betrieb unter extremen Bedingungen.