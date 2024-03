VAHLE, der weltweit führende Anbieter von Energie- und Datenübertragungssystemen für mobile Anwendungen, wurde kürzlich nach der international anerkannten Norm DIN EN ISO 14001 zertifiziert. Diese Zertifizierung bestätigt das starke Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit und Umweltschutz. VAHLE hat bewiesen, dass es höchste Standards im Bereich Umweltmanagement erfüllt und setzt damit einen Maßstab für die gesamte Industrie. Das Zertifikat wurde von der Deutschen Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS GmbH) an VAHLE CEO Achim Dries überreicht.



VAHLE erhält Zertifizierung nach ISO 14001 für Umweltschutzengagement

Die kürzlich erhaltene Zertifizierung nach ISO 14001 ist ein bedeutender Schritt für VAHLE hin zu einer nachhaltigen Zukunft. Diese Auszeichnung bestätigt nicht nur das Umweltengagement des Unternehmens, sondern dient auch als wichtiges Qualitätskriterium für Kunden und Geschäftspartner. VAHLE CEO Achim Dries betont die Bedeutung der Zertifizierung als klares Signal für Geschäftsbeziehungen und als Bestätigung des Umweltschutzes als zentrale Unternehmensphilosophie.

VAHLE erhält Zertifizierung nach DIN EN ISO 14001

Im Rahmen der Zertifizierung nach DIN EN ISO 14001 hat VAHLE alle Prozesse ihres Umweltmanagementsystems einer gründlichen Prüfung unterzogen. Die Auditoren der DQS haben dabei alle umweltrelevanten Aspekte in verschiedenen Abteilungen berücksichtigt, angefangen bei der Produktentwicklung bis hin zur Lieferantenauswahl und dem Umgang mit Gefahrstoffen und Abfall. Das langjährig implementierte und kontinuierlich weiterentwickelte Konzept von VAHLE erfüllt alle Anforderungen der Norm und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

VAHLE setzt Benchmark für Umweltaspekte in der Industrie

Die DQS, vertreten durch Geschäftsführer Christian Gerling, hebt die herausragende Umsetzung von Umweltaspekten durch VAHLE hervor. Der ausführliche Auditbericht analysiert Umweltfaktoren und identifiziert Chancen und Risiken. Auf Basis dieser Ergebnisse leitet VAHLE klare strategische und operative Umweltziele ab, um das Umweltmanagementsystem kontinuierlich zu verbessern. Ein konkreter Erfolg ist die Reduzierung von Energieverbrauch und CO2-Emissionen am Standort Kamen.

VAHLE: Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Arbeitssicherheit in der Unternehmenskultur

VAHLE setzt nicht nur auf Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Arbeitssicherheit innerhalb des Unternehmens, sondern auch bei der Anwendung ihrer Produkte. Als Vorreiter für Nachhaltigkeit in der Industrie führt VAHLE Technologien ein, die zu erheblichen Emissionsreduktionen führen, teilweise sogar zu null Emissionen. Dies wird durch den Einsatz von Elektrolösungen anstelle von fossilen Brennstoffen, insbesondere Dieselgeneratoren, ermöglicht.

Die Zertifizierung nach DIN EN ISO 14001 bestätigt das starke Engagement von VAHLE für Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Arbeitssicherheit. Das Unternehmen setzt in der Produktion auf recyclingfähige Materialien und wiederverwertbare Verpackungen. Auch in den Bereichen Entwicklung, Konstruktion und Einkauf werden ökologische Faktoren berücksichtigt. VAHLE ist stolz darauf, sowohl innerhalb des Unternehmens als auch in der gesamten Industrie als Vorreiter für Nachhaltigkeit anerkannt zu werden.

Die Zertifizierung nach DIN EN ISO 14001 bietet VAHLE und ihren Kunden zahlreiche Vorteile. Sie bestätigt das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Kunden können sich darauf verlassen, dass VAHLE hohe Umweltstandards einhält, was ein wichtiges Kriterium für Geschäftsbeziehungen ist. Die Zertifizierung setzt zudem einen Benchmark für Industrieunternehmen, die ebenfalls auf Nachhaltigkeit setzen wollen. VAHLE wird kontinuierlich an der Verbesserung ihres Umweltmanagementsystems arbeiten, um ihre Position als Vorreiter in der Industrie zu festigen.