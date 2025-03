Effiziente und nachhaltige Lösung für industrielle Automatisierung

Das Vario-X Installationssystem von Murrelektronik ist eine ganzheitliche Lösung für die Herausforderungen der industriellen Automatisierung. Es ermöglicht eine dezentrale Automatisierung, bei der alle Peripherie-Elemente nahtlos integriert werden, ohne dass Schaltschränke benötigt werden. Durch die modulare Bauweise können Komponenten einfach hinzugefügt oder ausgetauscht werden, und der digitale Zwilling ermöglicht eine virtuelle Test- und Optimierungsphase vor der eigentlichen Inbetriebnahme. Das System ist offen und kompatibel mit allen wichtigen Industrieprotokollen und sorgt für eine einfache, nahtlose und kosteneffiziente Automatisierung.



Effiziente Lösung für die Herausforderungen der industriellen Automatisierung

Das Vario-X Installationssystem von Murrelektronik bietet eine innovative Lösung für die Anforderungen der industriellen Automatisierung. Es ermöglicht eine nahtlose Integration von Sensoren, Aktoren und Cloud-Komponenten, ohne dass Schaltschränke benötigt werden. Die modulare Bauweise erlaubt eine einfache Erweiterung oder Austausch von Komponenten, während der digitale Zwilling eine virtuelle Test- und Optimierungsphase vor der Inbetriebnahme ermöglicht. Mit diesem System wird die industrielle Automatisierung effizienter und kostengünstiger.

Das Vario-X Installationssystem von Murrelektronik zeichnet sich durch seine Offenheit und Kompatibilität mit allen wichtigen Industrieprotokollen aus. Dadurch ermöglicht es eine reibungslose Integration in bestehende Automatisierungssysteme. Mit seiner einfachen Bedienung und den modularen Möglichkeiten bietet das System zudem eine kosteneffiziente Lösung für die industrielle Automatisierung. Durch die nahtlose Integration verschiedener Komponenten wird der Installationsprozess vereinfacht und die Effizienz der Anlage erhöht.

Effiziente Automatisierung mit elektrischen Aktuatoren und Vario-X Installationssystem

Das Vario-X Installationssystem von Murrelektronik revolutioniert die industrielle Automatisierung durch den Einsatz von elektrischen Aktuatoren als Ersatz für pneumatische Antriebe. Dank ihrer Flexibilität ermöglichen die Aktuatoren eine präzise Programmierung und Anpassung an die individuellen Anforderungen jeder Applikation. Die Inbetriebnahme gestaltet sich durch die Murrelektronik Solution App schnell und einfach. Darüber hinaus liefern die elektrischen Aktuatoren kontinuierlich Daten, die zur Überwachung genutzt werden können und eine vorausschauende Wartung ermöglichen. Mit dem Vario-X Installationssystem wird die industrielle Automatisierung effizienter und zukunftssicher.

Elektrische Antriebe bieten eine effizientere Alternative zu pneumatischen Antrieben und tragen zur Verbesserung der Gesundheit der Belegschaft bei. Eine Studie des TÜV Nord hat gezeigt, dass der Wechsel auf elektrische Spannvorrichtungssysteme zu einer erheblichen Reduzierung von CO2-Emissionen führen kann, und zwar um etwa 60 Prozent. Durch den Einsatz elektrischer Antriebe können Unternehmen nicht nur ihre ökologische Bilanz verbessern, sondern auch die Arbeitsbedingungen ihrer Mitarbeiter optimieren.

Neue Ansätze in der Anlagenplanung: Einsatz moderner Vision-Systeme

Die steigende Komplexität von Applikationen erfordert neue Ansätze in der Anlagenplanung. In der Intralogistik werden zunehmend moderne Vision-Systeme verwendet, anstelle von zahlreichen einfachen Sensoren. Die Programmierung und Installation dieser Systeme ist jedoch anspruchsvoller. Durch den Einsatz von Vision-Systemen können jedoch komplexere Aufgaben bewältigt werden, die mit herkömmlicher Sensorik nicht möglich wären.

Das Vario-X Installationssystem von Murrelektronik ermöglicht eine einfache Integration komplexer Vision-Systeme durch Plug & Play-Installation und eine flexible Softwarebibliothek. Dadurch wird die Programmierung und Installation dieser anspruchsvolleren Systeme genauso einfach wie bei einfachen Sensoren.

Effiziente Lösung für industrielle Automatisierung: Das Vario-X Installationssystem von Murrelektronik

Das Vario-X Installationssystem von Murrelektronik revolutioniert die industrielle Automatisierung durch seine ganzheitliche Lösung. Es ermöglicht eine dezentrale Automatisierung, bei der alle Peripherie-Elemente nahtlos integriert werden. Zudem können pneumatische Antriebe durch elektrische Aktuatoren ersetzt werden, was Flexibilität und Präzision in der Anpassung an die Applikation bietet. Das System ermöglicht auch die einfache Integration komplexer Vision-Systeme, was die Effizienz und Produktivität steigert. Die Einfachheit, Flexibilität und Nachhaltigkeit des Vario-X Systems machen die industrielle Automatisierung so kosteneffizient wie möglich.