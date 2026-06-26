Masterstudentin von Ahlen gewinnt VDE-Studienpreis mit innovativem autonomen LoRa-Unterwassersystem

Die Masterstudentin Alicia von Ahlen an der Hochschule Bremen erhielt den VDE Region Nord-West Studienpreis 2025 für ihre herausragende Bachelorarbeit. In Kooperation mit der Rosenxt Creation Center GmbH entwickelte sie ein LoRa-basiertes System zur Fernsteuerung autonomer Unterwasserfahrzeuge. Das Projekt ermöglichte die drahtlose Übertragung wichtiger Daten an ein integriertes Display und verbessert Wartung sowie Einsatzeffizienz. Der mit zweihundert Euro dotierte Preis honoriert exzellente Leistungen in Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik im Studium.



Hochschule Bremen ehrt Alicia von Ahlen mit VDE Preis

Beim festlichen Treffen der Jahresmitgliederversammlung des VDE Region Nord-West an der Universität Bremen am 3. Juni 2026 wurde Alicia von Ahlen von der Hochschule Bremen ausgezeichnet. Sie erhielt einen mit 200 Euro dotierten Studienpreis für ihre herausragende ingenieurwissenschaftliche Abschlussarbeit mit Fokus auf Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik. Diese Ehrung würdigt innovative Forschungsansätze, fördert die akademische Sichtbarkeit zukunftsweisender Themen und stärkt den Austausch zwischen Hochschule und Praxis im technischen Umfeld maßgeblich effektiv.

Alicia von Ahlen schließt Elektrotechnik-Bachelor mit Schwerpunkt Informationstechnik ab

Nach Abschluss ihres Elektrotechnik-Bachelors an der Fakultät 4 der Hochschule Bremen mit Schwerpunkt Informationstechnik entwickelte Alicia von Ahlen in Kooperation mit der Rosenxt Creation Center GmbH in Bremen eine praxisorientierte Abschlussarbeit. Danach setzte sie ihr Studium im englischsprachigen Masterstudiengang Electronics Engineering (MScEE) an der Hochschule fort, um gezielt ihre technischen Fähigkeiten zu erweitern und internationale Erfahrung durch englischsprachige Lehrveranstaltungen sowie interkulturellen Austausch zu sammeln. Sie nutzte moderne Laboreinrichtungen für praxisnahe Forschung.

LoRa-basierte Fernsteuerung optimiert Navigation autonomer Unterwasserfahrzeuge und Wartung

Die Bachelorarbeit beschäftigte sich mit der Konzeption und Implementierung einer LoRa-basierten Fernsteuerung, die autonome Unterwasserfahrzeuge (AUV) der Rosenxt Creation Center GmbH zuverlässig vom Liege- beziehungsweise Wasserungsplatz bis zum Einsatzort navigiert. Hierbei sorgt ein energiesparendes Kommunikationsprotokoll im IoT-Funkstandard LoRa für stabile Datenübertragung über große Distanzen und schwierige Unterwasserbedingungen. Ein integriertes Display liefert Betreibern in Echtzeit essenzielle Fahrzeugparameter zur Wartungsplanung, Einsatzüberwachung und Fehleranalyse. Die Lösung erhöht Effizienz, Sicherheit sowie Flexibilität im Betrieb.

VDE Nord-West ehrt Alicia für exzellente Praxisorientierung und Engagement

Die Jury des VDE Nord-West lobte Alicia für ihre konstant herausragenden akademischen Leistungen, die sie während ihres Studiums erbracht hat. Ihre Abschlussarbeit überzeugte durch wissenschaftliche Tiefe und praktische Anwendbarkeit, wodurch sie einen wichtigen Beitrag zur Elektrotechnik leistete. Besonders beeindruckte das Gremium ihr intensives ehrenamtliches Engagement, mit dem sie technische Forschung verantwortungsbewusst mit gesellschaftlichem Nutzen verknüpft und so das Thema Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt rückte und setzt Maßstäbe für zukünftige Studenten.

VDE-Hochschulgruppe fördert praxisnahes Lernen mit wertvollen Kontakten und Exkursionen

Im Rahmen der VDE-Hochschulgruppe an der Hochschule Bremen wird die Preisverleihung als integraler Bestandteil ihrer vielfältigen Aktivitäten organisiert. Studenten profitieren von praxisorientierten Einblicken in verschiedene berufliche Arbeitsfelder, nehmen regelmäßig an fachbezogenen Exkursionen teil und knüpfen nachhaltige Kontakte zu Unternehmen, Forschungseinrichtungen und potenziellen Arbeitgebern. Prof. Dr.-Ing. Thomas Kumm unterstreicht die Öffnung des regionalen VDE Nord-West für junge Talente. Somit wird praxisorientiertes Lernen gezielt mit dem Aufbau eines belastbaren Netzwerks verknüpft. effizient.

Der VDE Region Nord-West Studienpreis 2025 macht den Wert praxisorientierter akademischer Lehre deutlich, indem er herausragende Arbeiten in Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik auszeichnet. Durch Synergien mit innovativen Unternehmen wie Rosenxt, die Einbindung internationaler Masterprogramme sowie das Engagement Studentenr in ehrenamtlichen Projekten werden vielfältige Perspektiven eröffnet. Diese Auszeichnung stärkt die Innovationskraft der Hochschule Bremen, fördert den Wissenstransfer in die Industrie und motiviert zukünftige Ingenieurinnen und Ingenieure zur Umsetzung anspruchsvoller, innovativer Konzepte.