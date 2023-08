Verbindungstechniken: Kleben, Schrauben, Löten oder Nageln?

Formschlüssige Verbindung

Beide Verbindungsteile greifen ineinander und können sich danach nicht mehr bewegen. Dies wird als Formschluss bezeichnet. Eine Lösung ist ohne Kraftübertragung nicht mehr möglich, weil sich beide Bauteile gegenseitig im Weg sind. Erreicht wird diese Verbindungstechnik durch das Einarbeiten beider Bauteile in eine räumliche Form. Beide Bauteile bilden sich gegenüberliegende Gestalten, nur teilweise kommt noch ein drittes Teil zur Anwendung. Dieses spezielle Verbindungselement kann beispielsweise eine Schraube sein, die zwei sich überlappende Bleche fixiert. Der Formschluss wird in alle Richtungen erreicht, durch Schraube und Mutter auch in Richtung der Senkrechten. Die Verwendung von Nieten, Zahnrädern, Reißverschlüssen und Zahnrädern hilft ebenfalls beim Erreichen einer formschlüssigen Verbindung.