Effiziente Wartungsdokumentation für juristische Sicherheit im Unternehmen

Die Wartung, Inspektion und Instandhaltung von Betriebsmitteln sind unerlässliche Aufgaben für mittelständische Unternehmen. Leider ist die Dokumentation dieser Maßnahmen oft unzureichend und entspricht nicht den Anforderungen offizieller Prüfungen nach einem Schadenfall. Die Softwarelösung „Wartungsplaner“ der Hoppe Unternehmensberatung bietet eine Lösung für dieses Problem, indem sie alle Prüftermine und Wartungsarbeiten gesetzeskonform erinnert und dokumentiert. Dadurch erhalten Unternehmen eine juristische Absicherung.



Hohe Unfallzahlen in mittelständischen Unternehmen trotz Sicherheitsstandards

Die Sicherheit am Arbeitsplatz ist ein zentrales Anliegen für mittelständische Unternehmen, da Unfälle im Berufsalltag erhebliche Folgen haben können. Im Jahr 2023 haben sich allein in Deutschland rund 825.000 Arbeiter und Angestellte am Arbeitsplatz verletzt, häufig aufgrund von Maschinen- und Anlagenunfällen. Um den Arbeitsausfall und die Ersatzinvestitionen zu kompensieren, ist eine genaue Untersuchung durch die Gewerbeaufsichtsämter und Berufsgenossenschaften erforderlich. Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie die Sicherheitsbestimmungen einhalten, um Schadenersatzforderungen und Nachforschungen zu vermeiden.

Effektive Wartungsdokumentation für sichere Betriebsstätten und Maschinen

Im Falle eines Unfalls ist es für Unternehmen von großer Bedeutung, dass die Gewerbeaufsicht nicht nur die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen überprüft, sondern auch die Prüffristen, Prüfzyklen und den Wartungszustand der betroffenen Maschinen und elektrischen Geräte. Um Zweifel am ordnungsgemäßen Zustand der Betriebsstätte auszuräumen, reicht eine Prüfplakette oft nicht aus. Der Sicherheitsbeauftragte ist dann dazu verpflichtet, eine umfassende Wartungsdokumentation vorzulegen, die Informationen über die Art der Prüfung, die Prüf- und Messergebnisse, das Datum der Prüfung sowie den Namen des Prüfers enthält. Eine detaillierte Übersicht über den Wartungshistorie und die anstehenden Wartungen der Betriebsmittel ist besonders hilfreich für Fachkräfte für Arbeitssicherheit.

Effiziente Wartungsdokumentation für professionelle Prüfungen und Instandhaltungsarbeiten

Eine effektive Lösung, um den Anforderungen von Prüfungen gerecht zu werden, ist die Implementierung einer professionellen Wartungsdokumentation. Diese organisiert die Planung und den Nachweis aller Arten von Prüfungen, Wartungen und Instandhaltungsarbeiten. Die Software Wartungsplaner erfüllt diese Anforderungen, indem sie Prüffristen und -termine anzeigt und detaillierte Berichte über die geprüften Geräte mit einer vollständigen Historie ermöglicht. Sicherheitsbeauftragte aus verschiedenen Branchen vertrauen auf den Wartungsplaner zur Verwaltung ihrer Maschinenparks, da er bereits in zahlreichen Unternehmen erfolgreich im Einsatz ist.

Effiziente und sichere Betriebsmittelwartung mit dem Wartungsplaner

Der Wartungsplaner ist eine speziell konzipierte Softwarelösung, die sich ideal für sicherheitsrelevante Tätigkeiten eignet. Sie ermöglicht es Sicherheitsfachkräften, Sicherheitsingenieuren, Verantwortlichen in der Instandhaltung und Wartungsteams, das Instandhaltungsmanagement effizient zu optimieren. Die Software erfasst automatisch Prüffristen und Instandhaltungsintervalle und ermöglicht so eine lückenlose Dokumentation von Prüfungen, Reparaturen, Instandsetzungen und Wartungen. Dadurch können Unternehmen die Betriebsmittelwartung problemlos gemäß den gängigen gesetzlichen Vorgaben wie BGV, BetrSichV, AUDIT, ISO, TPM und UVV durchführen.

Mit dem Wartungsplaner können Unternehmen ihre Stammdaten und Anlagenstruktur übersichtlich verwalten. Es ist möglich, Wartungspläne, Prüfpläne und Inspektionspläne zu erstellen und Störaufträge sowie Reparaturen effizient zu erfassen. Darüber hinaus ermöglicht die Software eine detaillierte Dokumentation über den Lebenslauf aller Anlagen und Maschinen. Die gesammelten Daten dienen als Grundlage für die Optimierung von Kennzahlen und das Controlling im Rahmen der Arbeitsvorbereitung.

Die ordnungsgemäße Dokumentation von Wartungen und Prüffristen ist von großer Bedeutung für Betriebsleiter und Sicherheitsbeauftragte. Der Wartungsplaner ermöglicht es der Unternehmensleitung im Schadensfall, den Nachweis über die korrekte Wartung der Betriebstechnik gegenüber Versicherungen, Gewerbeaufsicht und Berufsgenossenschaften zu erbringen. Dadurch können Schadenersatzforderungen vermieden werden. Eine regelmäßige DGUV V3 Elektroprüfung sorgt dafür, dass potenzielle Sicherheitsrisiken und hohe Folgekosten ausgeschlossen werden können.

Kostenlose Demoversion: Testen Sie den Wartungsplaner unverbindlich!

Die Hoppe Unternehmensberatung ermöglicht es Interessenten, die Software durch eine kostenlose Demoversion unverbindlich und ohne jegliche Verpflichtungen zu testen. Dadurch haben potenzielle Kunden die Möglichkeit, sich von den Funktionen und Vorteilen des Wartungsplaners zu überzeugen, bevor sie sich für einen Kauf entscheiden. Die Starterlizenz für die Software ist zum Preis von 195,- Euro zuzüglich Mehrwertsteuer erhältlich.

Der Wartungsplaner der Hoppe Unternehmensberatung ist eine Softwarelösung, die mittelständischen Unternehmen dabei hilft, die Wartung, Inspektion und Instandhaltung ihrer Betriebsmittel effizient zu dokumentieren und zu überwachen. Durch die Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben und die automatische Generierung von Prüfterminen und Wartungsplänen ermöglicht der Wartungsplaner eine lückenlose und rechtssichere Wartungsdokumentation.

Mit Hilfe des Wartungsplaners können Sicherheitsbeauftragte das Instandhaltungsmanagement in ihrem Unternehmen erheblich verbessern. Sie haben immer Zugriff auf detaillierte Informationen über den Wartungshistorie und anstehende Wartungen. Durch die Nutzung des Wartungsplaners können Unternehmen effektiv Schadenersatzforderungen und Sicherheitsrisiken vorbeugen. Testen Sie noch heute kostenlos und unverbindlich den Wartungsplaner und überzeugen Sie sich selbst von den vielfältigen Vorteilen, die er Ihrem Unternehmen bietet.