Innovatives Automationskonzept für die Metallverarbeitung auf der AMB Stuttgart 2024

WASSERMANN Technologie präsentiert auf der AMB Stuttgart 2024 seine innovative Lösungsorientierung für die Industrie. Mit Fokus auf Digitalisierung, Automation und Robotics bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für die Metallverarbeitung. Besucher haben die Möglichkeit, sich über die neuesten Entwicklungen und Richtungsweisungen in der Branche zu informieren.



Die AMB Stuttgart: Treffpunkt für die Metallbearbeitungsindustrie

Die AMB Stuttgart ist ein herausragendes Ereignis in der Metallbearbeitungsindustrie und hat einen festen Platz auf der Agenda von WASSERMANN Technologie. Das Unternehmen ist bestrebt, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und präsentiert auf der Messe wegweisende Themen und Innovationen. Besucher können sich auf eine Vielzahl von neuen Entwicklungen freuen, die die Zukunft der Branche prägen werden. Die AMB ist eine ideale Plattform, um sich über die neuesten Trends und Technologien zu informieren.

WASSERMANN Technologie legt großen Wert auf Präzision und Zweckdienlichkeit in der Werkzeugmaschinenindustrie. Das Unternehmen setzt dabei auf Automation und Vernetzung, um maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Herausforderungen anzubieten. Mit ihrem Fokus auf diese zentralen Aspekte ermöglicht WASSERMANN Technologie eine effiziente und effektive Metallverarbeitung.

Im Industriepark Rhön liegt der Fokus von WASSERMANN darauf, die Herausforderungen in der spanenden Fertigung anzugehen, die die Produktivität, Flexibilität und Zukunftssicherheit beeinträchtigen. Das Unternehmen setzt auf passgenaue, langfristige und prozesssichere Automatisierungslösungen, um diese Herausforderungen effektiv zu bewältigen. Durch diese gezielte Herangehensweise kann WASSERMANN die Produktivität steigern, die Flexibilität erhöhen und die Zukunftssicherheit der Fertigungsprozesse gewährleisten.

Das Automationsportfolio von WASSERMANN umfasst eine breite Auswahl an Lösungen für die Automatisierung in der Metallverarbeitung. Neben der Automatisierung von Maschinen und Anlagen bietet das Unternehmen auch die Möglichkeit, Paletten, Werkstücke und Werkzeuge automatisch zu handhaben. Durch die Vernetzung der automatisierten Prozesse wird eine maximale Effektivität und eine nahtlose Zusammenarbeit der verschiedenen Komponenten gewährleistet.

Mit Blick auf die zunehmende Bedeutung der Skalierbarkeit in der Industrie setzt WASSERMANN auf ein flexibles Baukastensystem, das den individuellen Anforderungen von Kleinstunternehmen, KMU und Konzernen gerecht wird. Durch die Vernetzung der Module entsteht ein nahezu grenzenloses System, das höchste Produktivität ermöglicht und Unternehmen dabei unterstützt, sich an sich ändernde Anforderungen anzupassen.

WASSERMANN Technologie bietet eine breite Palette an modularen Lösungen und maßgeschneiderter Fertigung für Fertigungsbetriebe. Die modularen WORK-S und WORK-L Serien ermöglichen hohe Belastbarkeit und Flexibilität, selbst bei begrenztem Platzangebot. Bei komplexen Anforderungen entwickelt WASSERMANN anpassungsfähige Lösungen, um maximale Performance zu gewährleisten. Vertrauen Sie auf die langjährige Erfahrung und Expertise von WASSERMANN, um Ihre individuellen Anforderungen in der Metallverarbeitung zu erfüllen.

Auf der AMB Stuttgart stellt WASSERMANN Technologie stolz sein neues AGV/FTS-System MiR 600 vor. Dieses innovative System ermöglicht den Transport von Paletten, Werkstücken und Werkzeugen innerhalb automatisierter Lösungen. Durch die perfekte Kombination aus Intralogistik und Automatisierung bietet das MiR 600 eine signifikante Entlastung in Zeiten des Fachkräftemangels.

Die Präsenz von WASSERMANN auf Messen und das Partnernetzwerk sind von großer Bedeutung für das Unternehmen. Gemeinsam mit renommierten Partnern wie SOFLEX Fertigungssteuerung, PROCAM Steuerungstechnik, HAHN+KOLB Werkzeugen, AMF Andreas Maier und MiR Mobile industrial Robots freut sich WASSERMANN darauf, erfolgreich an Messen teilzunehmen. Durch diese Zusammenarbeit kann das Unternehmen seine Expertise und innovative Lösungen einem breiten Publikum präsentieren und neue Geschäftskontakte knüpfen. Diese Messepräsenz stärkt die Position von WASSERMANN in der Branche.

Besucher der AMB Stuttgart in Halle 6, Stand C32 haben die Möglichkeit, ein maßgeschneidertes Automationskonzept nach ihren individuellen Anforderungen zu erhalten. Innerhalb von nur 30 Minuten wird das Konzept gemeinsam erarbeitet und steht den Besuchern zur Verfügung. Um einen Beratungstermin zu vereinbaren, können sie bereits im Voraus die folgende Adresse besuchen: https://www.WASSERMANN-group.com/kampagne/messe-termin-vereinbaren/

WASSERMANN Technologie präsentiert auf der AMB Stuttgart 2024 eine umfangreiche Auswahl an innovativen Automations- und Vernetzungslösungen für die Metallverarbeitungsindustrie. Mit Fokus auf Präzision und individuellen Anforderungen bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen, die den Bedarf an Effizienz und Flexibilität in der spanenden Fertigung erfüllen. Besucher können sich auf wegweisende Technologien freuen, die die Zukunft der Industrie mit direktem Praxisbezug gestalten.