Innovative Lösungen zur Palettensicherung: Saturn S6 und KZV-111

Die Mosca GmbH präsentiert auf der LogiMAT zwei innovative Lösungen zur Sicherung ganzer Paletten. Die Wickler Saturn S6 und die Umreifungsmaschine KZV-111 ermöglichen eine nahtlose Integration in bestehende Systeme und bieten zahlreiche Vorteile für die Effizienz- und Durchsatzsteigerung. Die Saturn S6 umwickelt die Paletten von außen und schützt sie zusätzlich vor Witterungseinflüssen, während die KZV-111 mit ihrer effizienten Umreifungstechnologie und ihrer Flexibilität überzeugt.



Hochleistungsmaschine SoniXs TR-Connect ermöglicht nahtlose Integration in IoT-Anwendungen

Die SoniXs TR-Connect ist eine leistungsstarke Maschine, die sich nahtlos in komplexe IoT-Anwendungen integrieren lässt. Durch ihr integriertes WebHMI und die Möglichkeit, sich mit kundenseitigen Geräten oder Tablets zu verbinden, bietet sie umfangreiche digitale Anwendungen. Benutzer können wichtige Parameter einsehen und anpassen, während die Maschine Daten zur Leistungsauswertung und Wartungsvorhersage generiert. Mit ihrer Standard-Schnittstelle kann die SoniXs TR-Connect problemlos in vollautomatische Linien integriert werden und erreicht dabei eine beeindruckende Leistung von bis zu 45 umreiften Packstücken pro Minute.

Flexibles Umreifen von Kartons und Packstücken mit SoniXs MP-6 T

Die SoniXs MP-6 T ist eine Maschine, die speziell für die sichere Umreifung einzelner Kartons und Packstücke entwickelt wurde. In Verbindung mit dem Roboterarm von Pinger Robotic kann sie nahtlos in eine vollautomatische Produktionslinie integriert werden. Der Roboterarm ermöglicht eine flexible Bestückung der SoniXs MP-6 T mit kleinen Paketen und sorgt für eine sichere Kreuzumreifung. Dank ihrer hohen Flexibilität und des geringen Platzbedarfs ist die SoniXs MP-6 T eine kosteneffiziente Alternative zu herkömmlichen Fördertechniksystemen.

Effiziente Stretchwickelmaschine sichert 120 Paletten pro Stunde

Die Saturn S6 ist eine leistungsstarke Stretchwickelmaschine, die eine beeindruckende Anzahl von bis zu 120 bestückten Paletten pro Stunde sichern kann. Mit ihrem innovativen Stretchwickelring umwickelt sie die Ladeeinheiten von außen, ohne dass eine zusätzliche Bewegung erforderlich ist. Dies spart Zeit und Aufwand. Darüber hinaus bietet die Saturn S6 einen zusätzlichen Schutz vor Wettereinflüssen, was besonders für kleinere Einzelprodukte und Kartonagen von Vorteil ist. Diese Maschine ist die ideale Lösung für die sichere Verpackung in industriellen Verpackungslinien.

Effiziente Umreifungsmaschine mit zuverlässigem Wasserschutz – Die KZV-111

Die KZV-111 ist eine Umreifungsmaschine, die dank SoniXs-Ultraschalltechnologie ein Packstück effizient und emissionsarm innerhalb von 12 Sekunden umreift. Durch ihren zuverlässigen Wasserschutz eignet sie sich besonders gut für bereits in Kisten verpackte, palettierte Waren. Die KZV-111 ist in verschiedenen Varianten erhältlich und bietet somit eine flexible Lösung für unterschiedliche Anforderungen in der Verpackungsindustrie.

Die Wickler Saturn S6 und die Umreifungsmaschine KZV-111 sind innovative und effiziente Lösungen, um Paletten sicher zu sichern. Durch ihre nahtlose Integration in bestehende Systeme und ihre hohe Leistungsfähigkeit ermöglichen sie eine reibungslose Abwicklung von Verpackungsprozessen. Zudem bieten sie einen zusätzlichen Schutz vor Wettereinflüssen, was besonders in industriellen Verpackungslinien von Vorteil ist. Mit ihrer Flexibilität passen sie sich den Anforderungen unterschiedlicher Produkte und Verpackungen an.

Die Produkte der Mosca GmbH überzeugen durch ihre zahlreichen Vorteile für die Effizienz- und Durchsatzsteigerung in der Verpackungsindustrie. Durch ihre nahtlose Integration in übergeordnete Systeme ermöglichen sie eine reibungslose Kommunikation und Zusammenarbeit mit anderen Maschinen und Prozessen. Zudem bieten die umfassenden digitalen Anwendungen der Produkte eine hohe Transparenz und Kontrolle über die Verpackungsprozesse. Die Flexibilität der Maschinen ermöglicht es Unternehmen, individuelle Anforderungen und Bedürfnisse optimal zu erfüllen.