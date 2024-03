Würth Elektronik stellt revolutionären Feuchtesensor für IoT-Anwendungen vor

Der WSEN-HIDS Feuchtesensor von Würth Elektronik markiert einen Durchbruch in der IoT-Sensortechnologie. Mit einer Genauigkeit von ±1,8 % relativer Feuchtigkeit im Bereich von 20 bis 80 Prozent bietet dieser hochkompakte und kostengünstige Sensor eine zuverlässige Lösung für die Überwachung der Feuchtigkeit in verteilten IoT-Sensornetzen. Dank seines winzigen Gehäuses von nur 1,5 x 1,5 x 0,5 mm und des geringen Stromverbrauchs von 0,4 µA ist er besonders gut geeignet für Smart-Farming-Anwendungen.



Neuer Feuchtesensor von Würth Elektronik mit innovativem Polymer

Der Feuchtesensor von Würth Elektronik basiert auf einem innovativen dielektrischen Polymer, das mit Wassermolekülen interagiert und dadurch die Permeabilität einer Kondensatorstruktur in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchtigkeit anpasst. Darüber hinaus verfügt der Sensor über einen integrierten Temperatursensor. Durch den eingebauten Analog-Digital-Wandler können sowohl Feuchtigkeits- als auch Temperaturmessungen als 16-Bit-Messwerte über eine I²C-Schnittstelle direkt an gängige Mikrocontroller übertragen werden. Dieser Sensor bietet eine präzise und zuverlässige Messung der Umgebungsbedingungen für eine Vielzahl von IoT-Anwendungen.

Feuchtesensor von Würth Elektronik mit zusätzlicher Heizung für optimale Leistung

Der Feuchtesensor von Würth Elektronik verfügt über eine zusätzliche Heizung mit drei wählbaren Heizstufen, um auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen effektiv arbeiten zu können. Durch die temporäre Zuschaltung der Heizung wird verhindert, dass Messungen durch Kondensation verfälscht werden und eine optimale Leistungsfähigkeit sichergestellt ist.

Präzise Kontrolle der Umweltbedingungen mit dem Feuchtesensor von Würth Elektronik

Der Feuchtesensor von Würth Elektronik ist ein vielseitiges und zuverlässiges Gerät, das in verschiedenen Branchen eingesetzt werden kann. Ob in der Klimatechnik, der Nahrungsmittelindustrie, in Smart Buildings oder im Vertical Farming – überall dort, wo eine genaue Kontrolle der Umweltbedingungen erforderlich ist, liefert dieser Sensor präzise Messergebnisse. Unternehmen können den Sensor ab sofort in beliebigen Stückzahlen direkt ab Lager beziehen.

Würth Elektronik ermöglicht schnelles Rapid Prototyping mit Feuchtesensor

Der Feuchtesensor von Würth Elektronik ist als Bestandteil des Sensor FeatherWing und des IoT-Development Kits erhältlich, um den Entwicklungsprozess zu beschleunigen. Entwickler können dadurch schnell und einfach Prototypen für ihre IoT-Anwendungen erstellen und das Rapid Prototyping erleichtern.

Würth Elektronik führt wegweisenden Feuchtesensor für IoT-Anwendungen ein

Mit dem neuen Feuchtesensor von Würth Elektronik wird ein bedeutender Fortschritt in der Welt der IoT-Sensortechnologie erreicht. Durch die präzise Feuchtigkeitsmessung in Verbindung mit der integrierten Temperaturmessung und der zusätzlichen Heizung bietet der Sensor eine herausragende Lösung für IoT-Anwendungen, bei denen eine genaue Kontrolle der Umweltbedingungen erforderlich ist. Die Vielseitigkeit des Sensors und die Unterstützung für Rapid Prototyping machen ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Entwickler. Mit diesem Feuchtesensor beweist Würth Elektronik erneut, dass sie ein führendes Unternehmen in der IoT-Sensortechnologie sind.