Kompakter Transferschalter optimiert KI-Server-Leistung und -Sicherheit

Der Z-ATS AI Infrastructure von Daxten ist eine ultrakompakte Lösung für KI-Server, die eine doppelte Redundanz für die Stromversorgung bietet. Dadurch wird sichergestellt, dass die KI-Server auch bei geplanten Wartungszyklen oder Stromausfällen ihre optimale Leistung erbringen können. Das Gerät ist leicht und robust, mit einem Aluminiumgehäuse und integriertem Überspannungsschutz. Es kann einfach in Server-Racks oder Schaltgehäusen installiert werden und ist somit ideal für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen.



Kompakter Transferschalter für optimale KI-Serverleistung

Der Z-ATS AI Infrastructure von Daxten ist ein ultrakompakter automatischer Transferschalter, der eine Größe von nur 178 mm x 79 mm x 38 mm hat und ein Gewicht von nur 910 Gramm aufweist. Er gewährleistet eine optimale Leistung von KI-Servern, auch in Fällen von geplanten Wartungszyklen oder Stromausfällen. Durch seine Funktion, bei Bedarf von einer Stromversorgungseinheit auf eine Backup-Quelle umzuschalten, bietet er eine zuverlässige doppelte Redundanz.

Daxten bietet Z-ATS Industrial für zuverlässige Stromversorgung in Rechenzentren

Der Z-ATS Industrial von Daxten ist eine Lösung, die eine zusätzliche doppelte Redundanz für kritische Funktionselemente und Infrastrukturkomponenten in Rechenzentren bietet. Diese Komponenten sind oft nicht mit einer doppelten Stromversorgung ausgestattet und daher anfällig für Störungen und Ausfälle. Mit dem Z-ATS Industrial wird eine zuverlässige Stromversorgung für CRAC-Einheiten, Sprinklervorrichtungen und Alarmierungssysteme gewährleistet.

Robuste und widerstandsfähige Z-ATS-Produkte für extreme Temperaturen

Die Z-ATS-Produkte zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Robustheit und Widerstandsfähigkeit aus. Dank ihres Aluminiumgehäuses und der integrierten Technik können sie extremen Temperaturen von -40 bis 70 Grad Celsius standhalten. Darüber hinaus bieten sie einen integrierten Überspannungsschutz sowie eine Technologie zum Schutz vor transienten Ausgleichsströmen, die beim Wechsel von einer Stromversorgungsquelle zur anderen auftreten können.

Einfache Integration von Z-ATS Systemen in Server-Racks

Die Z-ATS Systeme lassen sich problemlos und einfach installieren, wie es vom Hersteller angegeben wird. Mit Hilfe des DIN-Schienenadapters können sie schnell und unkompliziert in Server-Racks, Schaltgehäusen oder Schaltschränken integriert werden. Bei KI-Servern mit vier oder sechs Stromversorgungseinheiten können die entsprechende Anzahl an Z-ATS AI-Systemen auf nur einer Höheneinheit im Rack untergebracht werden.

Effiziente Stromversorgung für KI-Server: Der Z-ATS AI Infrastructure von Daxten

Der Z-ATS AI Infrastructure von Daxten gewährleistet eine zuverlässige Stromversorgung für KI-Server durch seine doppelte Redundanz. Mit seiner kompakten Größe und robusten Bauweise kann er in verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden. Die einfache Installation und Integration machen ihn zu einer effizienten Lösung für alle, die im Bereich der Künstlichen Intelligenz tätig sind und ihre Hardware optimal nutzen möchten.

