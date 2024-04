Siemens Technology Center stärkt Spitzenforschung und Standort Deutschland

Siemens hat den ersten Bauabschnitt des Siemens Technology Center (STC) im Forschungszentrum Garching eröffnet. Durch die Ansiedlung von Unternehmen wie der Technischen Universität München, dem Max-Planck-Institut und SAP wird der Forschungscampus Garching zu einem der größten Zentren für Wissenschaft, Forschung und Lehre in Europa. Das STC wird dazu beitragen, die globale Spitzenforschung Made in Germany zu stärken und Innovationen voranzutreiben.



Offenes Forschungs- und Innovations-Ökosystem stärkt Zusammenarbeit in Deutschland

Das Siemens Technology Center in Garching schafft ein offenes Forschungs- und Innovations-Ökosystem, das die Zusammenarbeit mit der renommierten Technischen Universität München, internationalen Forschungseinrichtungen und führenden Unternehmen fördert. Durch diese Kooperationen werden Wissen und Ressourcen gebündelt, um gemeinsam an herausfordernden Forschungsprojekten und innovativen Lösungen zu arbeiten.

Siemens Technology Center erhält GOLD-Zertifizierung für Nachhaltigkeit

Der Gebäudekomplex des Siemens Technology Center in Garching erfüllt höchste Nachhaltigkeitsstandards und erhält eine GOLD-Zertifizierung nach dem international anerkannten LEED-Standard. Durch seine nachhaltige Bauweise und Energieeffizienz trägt das Gebäude maßgeblich zur angestrebten Klimaneutralität bei, die Siemens bis 2030 erreichen möchte.

Siemens legt einen klaren Fokus auf die Erforschung industrieller Künstlicher Intelligenz, um seine führende Position weiter zu stärken. Durch den Einsatz von KI-Technologien können Programmierungsprozesse vereinfacht, Produktionsstörungen frühzeitig erkannt und die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine verbessert werden.

Siemens bündelt Forschungsaktivitäten in Deutschland

Das Siemens Technology Center in Garching ist ein bedeutender Standort für die Bündelung der zentralen Forschungsaktivitäten von Siemens in Deutschland. Es bietet Platz für rund 450 Mitarbeiter und 150 Wissenschaftler der Technischen Universität München im ersten Bauabschnitt. Der zweite Bauabschnitt ist für 2027 geplant und wird mehr als 630 Forscher und Patent-Experten beherbergen. Dadurch wird das STC zum größten Forschungsstandort von Siemens weltweit.

Siemens Technology Center: Investition von über 100 Millionen Euro

Das Siemens Technology Center in Garching wird mit einer beeindruckenden Investition von über 100 Millionen Euro errichtet. Diese Investition unterstreicht das Engagement von Siemens für Spitzenforschung in Deutschland. In Zusammenarbeit mit renommierten Partnern wie der Technischen Universität München, SAP, BMW, Fraunhofer-Instituten und Startups arbeitet Siemens daran, modernste Technologien zu entwickeln, um industrielle Produkte und Anlagen effizienter und nachhaltiger zu gestalten.

Das Siemens Technology Center in Garching ist ein bedeutender Schritt zur Förderung der Spitzenforschung und zur Stärkung des Forschungsstandorts Deutschland. Durch die Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen und internationalen Forschungseinrichtungen wird ein offenes Forschungs- und Innovations-Ökosystem geschaffen, das den Austausch von Wissen und Ideen fördert. Der Fokus auf die Erforschung industrieller Künstlicher Intelligenz unterstützt die führende Position von Siemens in diesem Bereich. Mit einer Investition von über 100 Millionen Euro unterstreicht Siemens sein Engagement für Spitzenforschung und Innovation in Deutschland. Das Siemens Technology Center wird dazu beitragen, industrielle Produkte und Anlagen effizienter und nachhaltiger zu entwickeln, herzustellen und zu betreiben.