Rosenberger präsentiert modulare FAKRA-, HFM(R)- und RMC(R)-Steckverbinder für Automotive-Kameras

Rosenberger erweitert sein Portfolio um modulare Steckverbindersysteme auf Basis von FAKRA, HFM(R) und RMC(R) für Automotive-Kameras in ADAS Fahrerüberwachung. Die kompakten Lösungen unterstützen Frequenzen bis 12 GHz und bieten EMV-Abschirmung. Ein integrierter Toleranzausgleich bis 0,5 mm in drei Achsen sowie Neigungswinkel bis 1,5° gewährleisten stabile Verbindungen. Varianten als Pigtail, DirectLink und Wire-to-Board sowie optimierte SMD-Footprints ermöglichen die flexible Systemintegration. Mit 50 ?-Impedanz und mindestens zehn Steckzyklen erfüllen sie höchste Zuverlässigkeitsanforderungen.



Rosenberger bietet modulare Kamerasteckverbinder für ADAS und autonome Systeme

In seinem aktuellen Portfolio stellt Rosenberger modulare Steckverbinderlösungen vor, die speziell für Kameras in Fahrerassistenz-, Fahrerüberwachungs- und autonomen Fahrsystemen entwickelt wurden. Die platzsparenden Bauformen ermöglichen hohe Datenübertragungsraten bei gleichzeitig zuverlässiger EMV-Abschirmung. Durch den Einsatz optimierter Materialien und modernster Fertigungstechniken erfüllen diese Komponenten die strengen Qualitäts- und Zuverlässigkeitsanforderungen der Automobilindustrie und gewährleisten eine unkomplizierte Integration in unterschiedlichste Fahrzeugarchitekturen. Sie bieten flexible Anpassungsmöglichkeiten für individuelle Anforderungen und reduzieren Entwicklungszeiten sowie Kosten spürbar.

FAKRA HFM(R) RMC(R) Koax-Steckverbinder übertragen Signale bis zwölf Gigahertz

Die modularen Verbindungslösungen von Rosenberger nutzen koaxiale Schnittstellen FAKRA, HFM(R) und RMC(R) und unterstützen Frequenzen von DC bis 12 GHz. Mit einer charakteristischen Impedanz von 50 ? gewährleisten sie präzise und stabile Signalübertragungen. Mindestens zehn Steckzyklen garantieren langlebige Verbindungssicherheit. Varianten mit Toleranzausgleich bieten bis zu 0,5 mm Ausgleich in X-, Y- und Z-Richtung sowie Neigungswinkel bis 1,5° und erfüllen unterschiedliche technische Anforderungen. Die kompakte Bauweise vereinfacht Montage in beengten Bereichen.

Modulares Steckverbindersystem vereinfacht platzsparende Integration in Leiterplatten und Gehäuse

Das modulare Steckverbindersystem von Rosenberger gewährleistet eine unkomplizierte Integration in Leiterplatten und Gehäuse auch bei hoher Packdichte. Dank variabler Gehäuseoptionen aus Metall oder Kunststoff können Anwender individuelle Pigtail-Ausführungen einsetzen und erhalten gezielte Designempfehlungen. Optimierte SMD-Footprints für unterschiedliche Substratdicken sorgen für präzise Platzierung. Die modulare Bauweise reduziert Entwicklungszeiten und vereinfacht die Serienproduktion durch standardisierte Komponenten. Gleichzeitig ermöglicht sie flexible Anpassungen an spezifische Kundenanforderungen und garantiert effiziente Fertigungsprozesse. Somit steigert dieses System.

DirectLink-Pigtail für beengte Rückspiegelbereiche: EMV-sichere Innenkameras mit hoher Signalqualität

Das DirectLink-Pigtail-Konzept bietet in räumlich eingeschränkten Bereichen wie hinter Rückspiegeln oder im Dachhimmel eine kompakte Verbindungslösung für Innenraumkameras. Die besonders platzsparende Wire-to-Board-Technologie ermöglicht trotz minimaler Baugröße eine konstante Signalqualität und zuverlässigen EMV-Schutz. Dadurch lassen sich selbst anspruchsvolle Kamerasysteme für Blickverhaltensanalysen und Müdigkeitserkennung ohne zusätzlichen Raumaufwand integrieren. Die robuste Ausführung garantiert langlebige Verbindungen und vereinfacht die Installation in modernen Fahrzeuginnenräumen erheblich. Dank flexibler Konfiguration und Schnittstellen profitieren Entwickler von erhöhter Effizienz.

Modulare Rosenberger Kameraverbindungslösungen für ADAS und Rückfahrassistenzsysteme effizient optimiert

Die Kameraverbindungslösungen von Rosenberger wurden speziell für ADAS, Rückfahrassistenz, kamerabasierte Seitenspiegel und Innenraumüberwachung entwickelt. Durch eine robuste Konstruktion, effektive EMV-Abschirmung und automatisierte Fertigungsprozesse bieten sie herausragende Zuverlässigkeit und geringere Produktionskosten. OEMs und Tier-1-Zulieferer profitieren von konsistenter Performance, einfachen Integrationsmöglichkeiten und hohen Stückzahlen. Diese Kombination aus Stabilität, Wirtschaftlichkeit und Schutz vor elektromagnetischen Störungen macht sie zur idealen Wahl für anspruchsvolle Serienanwendungen in der Fahrzeugentwicklung. Sie erfüllen höchste Qualitätsanforderungen und garantieren Betriebsstabilität.

Modulare Rosenberger Verbindungslösungen liefern zuverlässige hohe Datenraten und EMV-Schutz

Rosenbergers modulare Steckverbinderlösungen für Kameras erreichen durch optimierte Koaxialschnittstellen und hochwertige Materialien hohe Datenübertragungsraten bis 12 GHz und gewährleisten stabile Signalqualität. Flexible Gehäusevarianten und Toleranzausgleich ermöglichen einfache Anpassung an verschiedene Fahrzeugarchitekturen, während Pigtail- und Wire-to-Board-Optionen integrative Montageprozesse unterstützen. Die kombinierte EMV-Abschirmung sichert störungsfreie Übertragungen. Das modulare Konzept optimiert Serienfertigung und minimiert Entwicklungsaufwand, wodurch Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Performance auf künftige Automotive-Kameras zugeschnitten werden.