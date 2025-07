NX NextMotion Drive-by-Wire Plattform liefert modulare, sichere taktische Mobilität

Arnold NextG stellt mit NX NextMotion eine hochmoderne Drive-by-Wire-Plattform vor, die mechanische Steuerungskomponenten durch vollständig digitale, sichere und redundante Signalpfade ersetzt. Das System erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach ISO 26262 und SIL3 sowie Cyberresilienz gemäß ISO 21434. Modular aufgebaut lässt es sich fahrzeugunabhängig integrieren und unterstützt ferngesteuerte, autonome sowie hybride Betriebsmodi. NATO-konform und in Deutschland entwickelt fördert NX NextMotion Europas technologische Souveränität in taktischen Einsatzszenarien unter realen Bedrohungsbedingungen ständig optimiert laufend.



NX NextMotion ersetzt mechanische Steuerung durch zertifizierte digitale Signalarchitektur

Arnold NextG setzt mit NX NextMotion auf digitale Steuerung von Lenkung, Gas und Bremse. Sicherheitszertifizierte Software-Architekturen ersetzen mechanische Signalpfade durch redundante elektronische Systeme. Die modulare, trägersystemunabhängige Lösung ist praxiserprobt für sicherheitskritische Anwendungen und bietet neue Flexibilität unter modernen Konfliktbedingungen. Durch mehrere redundante Signalkreise wird höchste Zuverlässigkeit erreicht. Echtzeitdiagnose und adaptive Regelstrategien unterstützen manuelle, ferngesteuerte und autonome Fahrmodi in Gefährdungsszenarien. Schnittstellen vereinfachen die Systemintegration. Ausfalltoleranz und Sicherheitsmechanismen sind ISO-konform und robust.

NX NextMotion sichert Fahrbefehle und Kommunikation nach höchsten ISO-Standards

Die Plattform gewährleistet vollständige Redundanz bei der Übertragung aller Fahrbefehle über mehrfach gesicherte elektronische Kanäle. Eine umfassend cyberresiliente Kommunikationsarchitektur nach ISO 21434 schützt vor unbefugtem Zugriff und Manipulation. Die Sicherheitszertifizierung nach ISO 26262 und SIL3 belegt, dass NX NextMotion sämtliche Anforderungen an funktionale Sicherheit und Zuverlässigkeit erfüllt. Offene Schnittstellen erlauben die nahtlose Integration in autonome Steuerungssysteme, ferngesteuerte Fahrzeuge und hybride Betriebsarten, was Flexibilität in unterschiedlichen Einsatzszenarien bei kritikintensiven Operationen gewährleistet.

NX NextMotion erlaubt sichere Konvoibegleitung im Gefahrenraum ohne Personal

NX NextMotion ermöglicht im militärischen Umfeld eine sichere Konvoibegleitung ohne Personaleinsatz in gefährlichen Zonen. Ferngesteuerte Logistikfahrten lassen Nachschub in Konfliktgebiete gelangen, ohne Soldaten zu gefährden. Teilautonome Versorgungsmissionen können flexibel programmiert und gesteuert werden. Für Aufklärungsaufgaben, Rettungsoperationen und Dekontaminationsmaßnahmen passt sich die Plattform dynamisch an. Pioniertruppeneinsätze profitieren von hoher Systemverfügbarkeit. Die modulare Architektur erlaubt schnelle Anpassungen und Integration spezifischer Sensoren und Werkzeuge für jedes Missionsprofil. gewährleistet maximale Einsatzbereitschaft unter allen Bedingungen.

NX NextMotion integriert sich herstellerunabhängig in bestehende militärische Fahrzeugflotten

Die offene Schnittstellenarchitektur von NX NextMotion ermöglicht eine nahtlose Integration in Fahrzeugsysteme verschiedener Hersteller und reduziert den Aufwand für aufwendige Anpassungen. Durch die Kompatibilität mit NATO-Standards lassen sich bestehende Fahrzeugflotten schnell und effizient nachrüsten, ohne auf proprietäre Lösungen angewiesen zu sein. Dabei sorgt die herstellerunabhängige Auslegung für einen konsolidierten Rollout sicherheitskritischer Systeme in Europa, was strategische Flexibilität und schnelle Einsatzbereitschaft unter modernsten Anforderungen gewährleistet und reduziert zugleich Integrationskosten deutlich nachhaltig.

Deutsche Fertigung und Zulassung verkürzen Integrationszyklen, garantieren höchste Ausfallsicherheit

Die Fertigung, Zulassung und Integration von NX NextMotion erfolgen vollständig in deutschen Produktionsstätten. Arnold NextG betreibt eigene Entwicklungsressourcen bis hin zum individuellen Sonderfahrzeugbau einschließlich Straßenzulassung. Jedes einzelne System durchläuft umfassende Praxistests unter realen Einsatzbedingungen und wird auf spezifische Kundenanforderungen angepasst. Dank dieser hohen Fertigungstiefe lassen sich Integrationszyklen deutlich verkürzen und die Betriebssicherheit maximieren. Die Verfügbarkeit kritischer Systeme wird dadurch gewährleistet, dauerhaft reibungslos optimiert selbst unter anspruchsvollen Einsatzszenarien oder widrigen Umweltbedingungen.

NX NextMotion bietet modulare Drive-by-Wire-Plattform mit Redundanz und Cyberresilienz

NX NextMotion integriert redundante digitale Steuerungskomponenten für Lenkung, Gas und Bremse und ersetzt mechanische Signalpfade durch sicherheitszertifizierte Software-Architekturen. Die modulare, herstellerunabhängige Drive-by-Wire-Plattform erfüllt ISO-26262, SIL3 und ISO-21434, gewährleistet Cyberresilienz und lässt sich nach NATO-Standards nachrüsten. In deutschen Produktions- und Teststätten entwickelt, erhöht sie taktische Flexibilität, automatisierte und ferngesteuerte Einsatzoptionen sowie technische Souveränität Europas, reduziert Personalrisiken und optimiert schnelle Anpassungen an moderne Konfliktszenarien, mit hybriden Betriebsmodi und vollumfassender Systemvalidierung effizient im Einsatz.