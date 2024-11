Bedeutung von Kommunen beim Ausbau öffentlicher Ladeinfrastrukturen

Im Rahmen des 12. Forums Elektromobilität Schleswig-Holstein präsentiert PowerGo kostenfreie Möglichkeiten für den Aufbau einer kommunalen Schnellladeinfrastruktur. Es wird thematisiert, wie die Investitionen für den Ausbau öffentlicher Ladeinfrastrukturen trotz vorhandener Fördermöglichkeiten oft eine Herausforderung darstellen. Ivo van Dam, CEO von PowerGo, wird einen Fachvortrag mit dem Titel „In E-Mobilität investieren, ohne zu investieren“ halten.



Individuelle Beratungen für Elektromobilität auf dem Forum verfügbar

Das Team von Giritech Energy und PowerGo steht bereit, um während der Veranstaltung individuelle Beratungen anzubieten und Fragen zu beantworten.

In einer Zeit, in der die Elektromobilität immer mehr an Bedeutung gewinnt, übernehmen Kommunen eine entscheidende Rolle beim Ausbau öffentlicher Ladeinfrastrukturen. Sie sind wichtige Akteure für saubere Energie und nachhaltige Mobilität. Allerdings sind die Investitionen für den Ausbau oft eine Herausforderung, selbst wenn Fördermöglichkeiten vorhanden sind. PowerGo, ein Unternehmen für Schnellladeinfrastruktur, zeigt auf dem 12. Forum Elektromobilität Schleswig-Holstein innovative Möglichkeiten auf, wie eine kommunale Schnellladeinfrastruktur kostenfrei und gewinnbringend aufgebaut werden kann.

Ivo van Dam, CEO von PowerGo, wird auf dem 12. Forum Elektromobilität Schleswig-Holstein einen Fachvortrag zum Thema „In E-Mobilität investieren, ohne zu investieren“ halten. In diesem Vortrag werden verschiedene Möglichkeiten präsentiert, wie Kommunen in Elektromobilität investieren können, ohne hohe finanzielle Belastungen tragen zu müssen. Die Veranstaltung bietet außerdem die Gelegenheit, das Team von Giritech Energy und PowerGo im Ausstellungsbereich persönlich zu treffen und sich individuell beraten zu lassen.

Am 20.11.2024 öffnet die Wunderino Arena in Kiel ihre Tore für das 12. Forum Elektromobilität Schleswig-Holstein. Unter dem Motto „Flaute oder Ruhe vor dem Sturm? Perspektiven der Elektromobilität“ werden hier über 300 Fachbesucher und rund 25 Aussteller erwartet. Die Veranstaltung wird von der Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH, der IHK Schleswig-Holstein und dem Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur des Landes Schleswig-Holstein organisiert.

Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten einer kommunalen Schnellladeinfrastruktur, indem Sie die Websites www.giritech.energy und www.powergo.energy besuchen. Dort finden Sie detaillierte Informationen zu den Unternehmen und ihren Produkten.

PowerGo gewährt einen spannenden Einblick in die Welt der schnellen und umweltfreundlichen Ladeinfrastruktur auf dem 12. Forum Elektromobilität Schleswig-Holstein.