Europäischer Marktführer in Industriekundenbelieferung mit intelligenten Lösungen

Die Würth Industrie Service hat sich in den letzten 25 Jahren zu einem führenden Unternehmen im Bereich der Industriekundenbelieferung von Kleinteilen entwickelt. Durch den Einsatz von intelligenten Lösungen wie Regalen, Automaten und elektronischen Systemen kann das Unternehmen die Teile automatisiert und effizient an den richtigen Ort zur richtigen Zeit liefern. Dies ermöglicht eine Steigerung der Produktivität und Transparenz sowie eine Optimierung der Prozesse. Das Sortiment umfasst eine beeindruckende Auswahl von über 1.400.000 Artikeln, die von Verbindungs- und Befestigungstechnik bis hin zu persönlicher Schutzausrüstung und kundenspezifischen Sonderteilen reicht.



Innovatives Logistikzentrum: Würth Industriepark setzt Maßstäbe in Europa

Der Industriepark Würth ist ein hochmodernes Logistikzentrum für die Industriebelieferung in Europa. Mit einer beeindruckenden Fläche von 65.000 Quadratmetern und mehr als 650.000 Lagerplätzen ist das Unternehmen in der Lage, täglich rund 20.000 Kunden zu beliefern. Um eine langfristige Versorgungssicherheit zu gewährleisten, investiert die Würth Industrie Service kontinuierlich in innovative Technologien und den Ausbau ihrer Lagerkapazität. Das neue Hochregallager, das dieses Jahr eingeführt wird, ermöglicht die Schaffung zusätzlicher Lagerplätze. Durch den Einsatz von selbstlernenden Robotern, professionellen Kameraprüfsystemen, fahrerlosen Transportsystemen und modernen IT-Systemen werden die Prozesse perfekt abgestimmt und die Arbeitsplatzergonomie optimiert.

25 Jahre Qualitätssicherung: Die Würth Industrie Service im Fokus

Bei der Würth Industrie Service steht Qualität an erster Stelle. Seit 25 Jahren prüfen Qualitätsingenieure vor Ort sowie ein internationales Netzwerk alle Lieferanten, um sicherzustellen, dass nur die besten Produkte den Kunden erreichen. Das spezialisierte Prüflabor, das über 50 Prüfverfahren akkreditiert ist, gewährleistet dabei zuverlässige und sichere Prüfergebnisse. Das Unternehmen investiert zudem in die Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeiter, um ihre Kompetenz auf dem neuesten Stand zu halten. Im hochmodernen Prüflabor arbeiten hoch qualifizierte Mitarbeiter mit modernster Technologie.

Kundenspezifische Lösungen für Industriekunden weltweit – Würth Industrie Service

Die Würth Industrie Service arbeitet eng mit Kunden und Partnern zusammen, um innovative System- und Produktlösungen zu entwickeln, die individuell auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Das Unternehmen verfügt über Fachspezialisten in über 40 Ländern, die den Kunden mit ihrem Fachwissen zur Verfügung stehen. Durch regelmäßige Besuche, digitale Kontaktpunkte und Veranstaltungen wird eine enge Zusammenarbeit gefördert, um gemeinsam optimale Lösungen zu finden.

Die Würth Industrie Service – Ein wichtiger Arbeitgeber in der Region

Die Würth Industrie Service ist eine bedeutende Arbeitgeberin im Main-Tauber-Kreis und zeigt ihr Engagement für die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter durch eine jährliche Investition von rund 1,5 Millionen Euro. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von 12 verschiedenen Ausbildungsberufen und 13 dualen Studiengängen an, die attraktive Karrieremöglichkeiten eröffnen. Mit über 1.000 Auszubildenden hat sich das Unternehmen als einer der besten Arbeitgeber und Ausbildungsbetriebe in Deutschland etabliert.

Die Würth Industrie Service GmbH & Co. KG hat sich in den letzten 25 Jahren durch ihre visionären und mutigen Ansätze sowie ihre Beständigkeit als führendes Unternehmen im Bereich der Industriekundenbelieferung von Kleinteilen etabliert. Mit intelligenten Lösungen, modernster Logistiktechnologie und höchsten Qualitätsstandards bietet das Unternehmen seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen. Gleichzeitig ist die Würth Industrie Service ein bedeutender Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb in der Region, der aktiv in die Zukunft investiert und jungen Talenten vielversprechende Karrieremöglichkeiten bietet.