Fachveranstaltung rapid.tech 3D: Additive Fertigung im Straßen- und Schienenverkehr

Die rapid.tech 3D ist eine bedeutende Fachveranstaltung für additive Fertigung in Mitteleuropa. Am 14. Mai 2025 steht sie ganz im Zeichen der neuesten Entwicklungen und Anwendungen im Straßen- und Schienenverkehr. Inspiriert von der Welt des Formel 1-Rennsports zeigen Experten aus der Branche, wie der Einsatz von Additive Manufacturing (AM) sowohl auf als auch neben der Rennstrecke Geschwindigkeit und Innovation vorantreibt. Mit über 200 gedruckten Komponenten haben additive Technologien einen festen Platz in den Fahrzeugen gefunden.



Additive Fertigung in der Formel 1: Geschwindigkeit und Innovation

In seiner Keynote gewährt Pat Warner vom BWT Alpine Formula One Team einen exklusiven Einblick in die Welt des Formel 1-Sports. Als Advanced Digital Manufacturing Manager zeigt er, wie der Einsatz von Additive Manufacturing (AM) sowohl auf der Rennstrecke als auch neben ihr Geschwindigkeit und Innovation vorantreibt. Das Team hat über einen Zeitraum von 25 Jahren kontinuierlich den Einsatz additiver Technologien erweitert und setzt heute in ihren Rennboliden auf mehr als 200 gedruckte Komponenten.

Zeit als Währung: AM-Technologien für kürzere Durchlaufzeiten und Aerodynamik

Victor Sousa, Leiter der Abteilung AM Plastics & CNC für AM bei Sauber Motorsport, präsentiert in seinem Vortrag das Thema Zeit als Währung in der Formel 1. Er verdeutlicht, wie der Einsatz von Stereolithografie zu verkürzten Durchlaufzeiten in der Produktion führt und direkte Auswirkungen auf die Entwicklung der Aerodynamik hat. Zusätzlich zeigt er, wie wertvolle Zeit in der Chassis-Entwicklung durch den Einsatz von direktem Metall-Lasersintern eingespart werden kann.

Impulse für den industriellen Alltag durch AM-Experten aus der Formel 1

Die Experten aus der Formel 1 bieten auf der rapid.tech 3D wertvolle Impulse für den industriellen Alltag. Dabei steht sowohl auf der Rennstrecke als auch in der Produktion das Realisieren von Tempo und Zeitgewinn im Fokus. Im Fachforum Mobilität geben zudem weitere Referenten Einblick in die aktuellen Entwicklungen und Anwendungen von Additive Manufacturing in der Automobilindustrie. Es werden verschiedene Aspekte beleuchtet, von der Wasserstoffmotor-Fertigung bis hin zur Zulassung 3D-gedruckter Bauteile in der Bahnindustrie.

AMPOWER: Navigieren in der komplexen AM-Wertschöpfungskette der Automobilindustrie

Matthias Schmidt-Lehr, geschäftsführender Gesellschafter von AMPOWER, bietet in seiner Präsentation einen umfassenden Marktüberblick über die komplexe AM-Wertschöpfungskette der Automobilindustrie. Er zeigt nicht nur die aktuellen Marktentwicklungen auf, sondern auch die verschiedenen Anwendungsfelder und Herausforderungen, mit denen Unternehmen in diesem Bereich konfrontiert sind. Mit seinem Kompass hilft er den Teilnehmern, sich in diesem anspruchsvollen Markt zurechtzufinden und erfolgreich zu navigieren.

Einblicke in aktuelle AM-Entwicklungen und -Anwendungen auf rapid.tech 3D

In Halle 2 der rapid.tech 3D finden neben dem Fachforum Mobilität weitere Foren statt, die Besuchern Einblicke in die neuesten Entwicklungen und Anwendungen der additiven Fertigung ermöglichen. Hier stehen Produkt- und Leistungsdemonstrationen im Fokus, bei denen die Teilnehmer die Gelegenheit haben, sich von den innovativen Möglichkeiten der AM-Technologie zu überzeugen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, an Technical Deep Dives Touren teilzunehmen und sich an Expertentischen sowie beim AM Science Poster Slam auszutauschen.

Die rapid.tech 3D ist eine hochkarätige Fachveranstaltung, die eine einzigartige Plattform bietet, um sich über die neuesten Entwicklungen und Anwendungen im Bereich der additiven Fertigung in der Mobilitätsbranche zu informieren und auszutauschen. Hier treffen Experten aus verschiedenen Bereichen aufeinander, um ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu teilen. Dabei stehen nicht nur die aktuellen Entwicklungen im Fokus, sondern auch die zukünftigen Möglichkeiten und Potenziale der additiven Fertigung in der Mobilitätsbranche. Die Veranstaltung bietet somit eine ideale Gelegenheit, um auf dem neuesten Stand zu bleiben und sich mit anderen Fachleuten auszutauschen.