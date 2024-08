Innovatives Headset für Arbeitsschützer: 3M PELTOR WS ALERT XPV

Das Headset 3M PELTOR WS ALERT XPV ist eine bahnbrechende Lösung für Arbeitsschützer, die optimalen Gehörschutz, klare Kommunikation und nachhaltige Energieversorgung kombiniert. Dank der Verwendung von umweltfreundlichen Materialien und fortschrittlicher Technologie bietet das Headset ein beeindruckendes Leistungsniveau und ein ansprechendes Design. Es schützt nicht nur das Gehör effektiv vor lauten Umgebungen, sondern ermöglicht auch eine einfache und verständliche Kommunikation. Darüber hinaus trägt die Integration von recyceltem Kunststoff zur Reduzierung von Abfall und Ressourcenverbrauch bei.



Nachhaltiges Headset PELTOR WS ALERT XPV mit Solarzellentechnologie

Das Headset PELTOR WS ALERT XPV ist mit der innovativen Solarzellentechnologie Powerfoyle ausgestattet, die es ermöglicht, sowohl Sonnenlicht als auch künstliche Beleuchtung in saubere Energie umzuwandeln. Dadurch kann der integrierte Lithium-Ionen-Akku des Headsets jederzeit aufgeladen werden, sodass das Headset stets einsatzbereit ist. Zusätzlich trägt die Verwendung von recyceltem Kunststoff bei der Herstellung des Headsets zur Reduzierung von Abfall und Ressourcenverbrauch bei.

Innovatives Headset für klare Kommunikation in lauten Umgebungen

Das PELTOR WS ALERT XPV Headset von 3M bietet Arbeitsschützern die Möglichkeit, auch in lauten Umgebungen klar und deutlich zu kommunizieren. Dank des lärmunterdrückenden Mikrofons werden Hintergrundgeräusche effektiv unterdrückt, sodass eine freihändige und verständliche Kommunikation gewährleistet ist. Arbeitsschützer können somit konzentriert und geschützt arbeiten, ohne den Gehörschutz abnehmen zu müssen. Zusätzlich ermöglicht die Bluetooth MultiPoint-Technologie die Verbindung mit bis zu zwei externen Geräten, was eine flexible Nutzung des Headsets ermöglicht.

Umgebungsgeräusche erfassen: Anpassung an verschiedene Umgebungen ermöglichen

Das PELTOR WS ALERT XPV Headset verfügt über spezielle Mikrofone, die Umgebungsgeräusche erfassen und es ermöglichen, verschiedene Modi einzustellen, die sich an die jeweilige Umgebung anpassen. Dadurch kann das Headset in sehr lauten Umgebungen genauso effektiv verwendet werden wie in Umgebungen mit niedrigem Geräuschpegel. Mit der praktischen PTL-Funktion kann die Umgebung auf Knopfdruck wahrgenommen werden, ohne dass das Headset abgenommen werden muss. Dies ermöglicht es dem Benutzer, das Bluetooth-Streaming zu unterbrechen und die Umgebungsmikrofone zu aktivieren, um Menschen und Geräusche in der Nähe wahrzunehmen.

Einfache Bedienung mit Handschuhen: Headset mit großen Tasten

Das PELTOR WS ALERT XPV Headset zeichnet sich durch seine extra großen Tasten aus, die eine einfache Bedienung auch mit Handschuhen ermöglichen. Neben dem „On/Off-Schalter“ befinden sich große „+/-“ Tasten zur Lautstärkeeinstellung. Eine Multifunktionstaste erlaubt den Abruf verschiedener Funktionen, die in der 3M Connected Equipment-App vordefiniert sind. Diese Funktionen können bequem über ein Telefon oder Tablet konfiguriert werden. Zudem bietet die App die Möglichkeit, Informationen über den Ladezustand des Akkus abzurufen und Streaming-Profile auszuwählen.

Innovatives Headset für Arbeitsschützer mit optimalen Gehörschutz

Das 3M PELTOR WS ALERT XPV Headset ist eine innovative Lösung für Arbeitsschützer, die optimalen Gehörschutz, klare Kommunikation und nachhaltige Energieversorgung vereint. Durch den Einsatz von umweltfreundlichen Materialien und fortschrittlicher Technologie setzt das Headset neue Maßstäbe in Leistung, Design, Schutz und Nachhaltigkeit. Es ermöglicht eine einfache Anwendung und passt sich flexibel an die Umgebung an. Arbeitsschützer können mit dem PELTOR WS ALERT XPV Headset konzentriert und geschützt arbeiten, ohne Kompromisse eingehen zu müssen.