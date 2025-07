Halle 43 vereint Materialversorgung bis Logistik unter einem Dach

In Brockdorf bei Lohne wurde Halle 43 im Werk 2 der Pöppelmann Gruppe eröffnet, die eine der modernsten Kunststoff-Produktionsanlagen Europas darstellt. Auf rund 16.500 m² sind Materialversorgung, Fertigung, Weiterverarbeitung und Logistik erstmals unter einem Dach integriert. Durch hohe Automatisierung, digitale Steuerung und intelligente Prozessabläufe steigert das Unternehmen Effizienz und Flexibilität. Nachhaltigkeitskriterien der DGNB-Platin-Zertifizierung, Energieeinsparung und erneuerbare Energiequellen setzen zugleich Maßstäbe im Kundenservice und Klimaschutz. Das Konzept fördert Schnelligkeit, transparente Kommunikation.



Pöppelmann Gruppe eröffnet neue Halle 43 in Werk 2

Rund zwei Jahre nach der Grundsteinlegung nahm die Pöppelmann Gruppe offiziell die neue 16.500 m² große Halle 43 im Werk 2 in Betrieb. Mitarbeitende der Division KAPSTO(R) sowie alle Projektbeteiligten zogen in die moderne Produktionsstätte um und starteten den Regelbetrieb. Bei der feierlichen Einweihung unterstrich Vincent Otto, Enkel des Firmengründers Josef Pöppelmann, die strategische Bedeutung des Standorts Lohne. Sein Bekenntnis verdeutlichte das Vertrauen in lokale Wertschöpfung im globalen Wettbewerb und künftiges Wachstum fördern.

Neue Halle bündelt Materialversorgung, Produktion, Weiterverarbeitung und Logistik digital

Die neue Halle vereint erstmals sämtliche Abläufe – von der Versorgung mit Rohmaterial über automatisierte Spritzgussfertigung und anschließende Weiterverarbeitung bis hin zu gebündelter Logistik. Dank eines hohen Automatisierungsgrades und modernster Produktionstechnik steigert Pöppelmann nicht nur die Produktionskapazität, sondern definiert flexible Prozessketten zur bedarfsgerechten Auftragsabwicklung und optimiert den Kundenservice. Vertriebsleiter Koldehoff betont insbesondere die fortschrittliche Digitalisierung und die energieeffizienten Herstellungsverfahren, die erhebliche Einsparpotenziale bei Ressourcen und Kosten ermöglichen, signifikante Prozessoptimierungen, Wirtschaftlichkeit.

Optimales Hallenlayout steigert Effizienz und Kommunikation für präzise Spritzgießfertigung

Das Baukonzept strebt eine effiziente Anordnung sämtlicher Produktions- und Kommunikationswege an. Ein durchdachtes Hallenlayout kombiniert mit ergonomisch gestalteten Arbeitsplätzen erhöht die Anpassungsfähigkeit und Beschleunigung in der Fertigung von kleinen Spritzgießteilen signifikant. Eine durch intelligente Wegführung optimierte Verkehrsführung zwischen Stationen sowie transparente Strukturen ermöglichen ein verbessertes Arbeitsumfeld. So wird der kontinuierliche Material- und Informationsfluss zwischen den Abteilungen gewährleistet, Ausfallzeiten reduziert und die Gesamtproduktivität nachhaltig gesteigert. Dabei tragen digital vernetzte Systeme bei.

Pöppelmann Produktion erreicht DGNB-Platin mit Photovoltaik, Dachbegrünung und Energiesteuerung

Das Bauvorhaben folgte strikt den Anforderungen der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, wodurch im Vorzertifikat die höchste Platin-Stufe erreicht wurde. Wesentliche Elemente sind eine 2000 kWp Photovoltaik-Anlage auf Dach und Fassade zur Solarstromgewinnung, eine rund 10.500 Quadratmeter umfassende Dachbegrünung zur thermischen Isolation, ein 650 Kubikmeter großer Regenwassertank für Brauchwasser, eine intelligente Energieflusssteuerung sowie der Einsatz ökologischer Baustoffe zur Minimierung des ökologischen Fußabdrucks, ergänzt durch energieeffiziente Heiz- und Kühlsysteme sowie ressourcenschonende Planung.

Pöppelmann Gruppe eröffnet Halle 43 mit Top-Technologie und Nachhaltigkeitsfokus

