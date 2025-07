GP JOULE bringt Windpark Bliestorf in Rekordzeit ans Netz

GP JOULE realisierte im Auftrag von KGAL Investment Management den Windpark Bliestorf im Kreis Herzogtum Lauenburg. Innerhalb von elf Monaten Bauzeit wurden zwei Nordex N133-Anlagen mit einer Nabenhöhe von 110 Metern errichtet. Zusammen erreichen sie eine installierte Leistung von 9,6 Megawatt und produzieren jährlich 18 Millionen Kilowattstunden klimafreundlichen Strom. Mit speziellen Fundamentausführungen und temporären Baustellenbegrenzungen erfüllte das Projekt konsequent alle strengen Vorgaben zum Boden- und Knickschutz und schloss Umweltschutzauflagen ein.



Das Projekt erfüllte strenge Auflagen der Naturschutzbehörden zum Schutz von Böden und Knicks. Durch den Einsatz spezieller Fundamentkonstruktionen wurden Bodenverdichtungen vermieden und die Wasserführung erhalten. Temporäre Baustellenbegrenzungen schützten Vegetationsstreifen und verhinderten unerwünschte Eingriffe in Lebensräume heimischer Tier- und Pflanzenarten. Darüber hinaus begleitete ein Umweltbeauftragter alle Maßnahmen und passte die Arbeiten kontinuierlich an gegebene ökologische Anforderungen an, um langfristige Schäden an sensiblen Lebensräumen zu vermeiden. Optimal dokumentiert und rechtssicher geplant.

GP JOULE nutzte vorhandene Anlagen und modernisierte das bestehende Umspannwerk in der Nähe. Die Implementierung einer SCADA-Station ermöglicht eine lückenlose Erfassung und Auswertung aller Energieflüsse. Für die Bedienung und Wartung stellt das System Remote-Zugriffe bereit, wodurch Eingriffe vor Ort nur noch bei kritischen Störungen notwendig sind. Dieses Vorgehen reduziert Kapital- und Materialaufwand im Vergleich zum Neubau deutlich. Ressourcen wie Beton und Stahl werden geschont, und die Inbetriebnahme erfolgt schneller.

GP JOULE führte im Auftrag von KGAL Investment Management sämtliche Schritte bis zur Fertigstellung des Windparks aus. Dazu gehörten die Einreichung und Abstimmung aller behördlichen Genehmigungen, die Koordination von Zulieferern und Gewerken, eine sorgfältige Überwachung der Bauarbeiten sowie die termingerechte Organisation des Netzanschlusses. Abschließend sorgten die Projektverantwortlichen für die vollständige Inbetriebnahme der Anlage und stellten deren betriebsbereite Übergabe sicher und gewährleisteten eine lückenlose Dokumentation sowie qualitätssichernde Abnahmen nach festgelegten Standards.

