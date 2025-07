Kompakte zykloide Antriebe von Nabtesco für präzise Heavy-Duty-Anwendungen weltweit

Das fein abgestufte Portfolio kompakter Hochleistungs-zykloider Antriebe von Nabtesco bedient anspruchsvolle Präzisionsanwendungen unter hohen Lasten. Die innovativen Getriebesysteme erzielen durch zykloide Kurvenscheiben und Rollen bis zu 70?000?Nm Drehmoment, gewährleisten millimetergenaue Positionierung bei minimalem Verdrehspiel und überzeugen durch äußerst robuste, verschleißarme Bauweise. Anwender aus Robotik, Maschinenbau und Heavy-Duty-Automation profitieren zudem von kompakter Integration, hohem Wirkungsgrad und einem umfassenden All-inclusive-Service für individuelle, langfristig zuverlässige Antriebslösungen. Sie ermöglichen flexible Anpassung an komplexe Systemanforderungen.



Präzise zykloide Nabtesco-Getriebe bieten hohe Lastkapazität und maximale Effizienz

Nabtesco ist führend in der Herstellung zykloider Präzisionsgetriebe und gilt als Wegbereiter im Bereich Roboterantriebe. Das fein strukturierte Portfolio umfasst kompakte Hochleistungsgetriebe, die in Heavy-Duty-Anwendungen Höchstleistungen erbringen. Durch nur zwei bis drei Getriebestufen ermöglichen sie punktgenaue Positionierung selbst unter extremen Belastungen. Wartungsarm, robust und zuverlässig bieten diese Systeme ideale Voraussetzungen für anspruchsvolle Robotik-, Maschinenbau- und Automationslösungen, in denen Präzision und Langlebigkeit oberste Priorität haben. Die modulare Bauweise erhöht zudem Flexibilität.

Zykloidgetriebe mit Kurvenscheiben und Rollen bieten hohe Steifigkeit effizient

Zykloidgetriebe übertragen Kräfte über Kurvenscheiben und rollende Elemente, was vollständigen Kontakt und gleichmäßige Lastverteilung ermöglicht. Dadurch resultieren hohe Steifigkeit und außergewöhnliche Laufruhe während der Drehbewegung. Präzise Positioniergenauigkeiten von Millimetern werden erreicht, wobei Hystereseverluste unter einem Winkel von 1 arcmin und reines Verdrehspiel zwischen 0,1 und 0,2 arcmin liegen. Schrägkugellager nehmen axiale, radiale Lasten und Biegemomente auf und verkraften Stoßbelastungen bis fünfmaliges Nenndrehmoment. Zudem verbessert sich der Wirkungsgrad bei steigender Last.

Modulare Zykloidgetriebe: Einbausätze bis 70000 Nm Drehmoment für Robotik

Das Produktportfolio umfasst hochintegrierbare Einbausätze, kompakte Getriebeeinheiten, dynamische Servogetriebe und leistungsstarke Drehtische mit modularen Baureihen. Speziell für anspruchsvolle Robotik- und Hightech-Anwendungen sind Neco(R)HT High-Torque-Modelle, RV-N Vollwellenausführungen, RV-C Hohlwellenvarianten und RS-Drehtische mit Hohlwelle verfügbar. Die Bandbreite deckt Drehmomente bis zu 70.000 Nm ab, darunter das weltweit größte Präzisionsgetriebe RV-2800N und das Plug-and-Play-System Neco(R)HT-900. Die modularen Einheiten ermöglichen einfache Integration, hohe Effizienz, präzise Positionierung, maximale Belastbarkeit sowie niedrige Wartungsintervalle in vielfältigen Automationsprozessen.

Millionenfache Praxiserfahrung belegt Leistungsfähigkeit der Zykloidgetriebe unter extremer Last

Durch umfangreiche Praxiserfahrungen erwiesen sich Nabtescos Zykloidgetriebe als besonders belastbar bei hohen Drehmomenten und Traglasten. In Schweißpositionierern, darunter groß dimensionierte Reitstock-, L- und H-Positionierer, gewährleisten sie präzise Bewegungen unter dynamischen Beanspruchungen. In Werkzeugmaschinen wie Zahnrad-Bearbeitungszentren, Feeder-Systemen und Bohrcentern für Windkraftanlagen erhöhen sie Effizienz und Stabilität. Produktionsanlagen, beispielsweise Kühlschrank-Riesenräder und Extrusionsblasformmaschinen, und Anwendungen der Industrieautomation setzen auf bewährte Nabtesco-Technologie mit maximaler dauerhafter Zuverlässigkeit.

Ganzheitliches All-inclusive-Konzept: Beratung, Auslegung, Fertigung, Wartung für maximale Verfügbarkeit

Das einzigartige All-inclusive-Konzept von Nabtesco begleitet Kunden umfassend von der initialen Beratung über die Auswahl und Auslegung maßgeschneiderter Antriebslösungen bis hin zur Fertigung und langfristigen Wartung. Dank modernster, hochautomatisierter Produktionsanlagen werden jährlich mehr als eine Million hochpräziser Zykloidgetriebe gefertigt, mit einer geplanten Ausbaukapazität auf zwei Millionen Einheiten bis 2030. Eine lückenlose 100-Prozent-Qualitätskontrolle garantiert höchste Verfügbarkeit, Effizienz und herausragende Service-Level über den gesamten Lebenszyklus und kontinuierlich weltweiten aktuellen Marktanforderungen gerecht wird.

Zykloide Hochleistungsgetriebe: Präzision, Robustheit und Effizienz unter extremen Lasten

Nabtescos zykloide Hochleistungsgetriebe zeichnen sich durch extrem hohe Präzision und eine robuste, verschleißarme Konstruktion aus. Selbst unter maximalen Lasten gewährleisten sie millimetergenaue Positionierung und effiziente Kraftübertragung. Das modular aufgebaute Produktportfolio ermöglicht Drehmomentkapazitäten bis zu 70.000 Nm sowie individuelle Anpassung an spezifische Robotik- oder Hightech-Applikationen. Millionenfach bewährte Komponenten bieten langlebige Zuverlässigkeit. Ergänzt wird das Angebot durch einen umfassenden All-inclusive-Service von Beratung über Fertigung bis hin zu Instandhaltung und kompetente Wartung weltweit.