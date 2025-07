Innovative SLICE Schneidwerkzeuge reduzieren das Verletzungsrisiko und steigern Effizienz

Das häufige manuelle Öffnen von Verpackungen in Lagern, Logistikzentren und Produktionsbereichen mithilfe herkömmlicher Cuttermesser führt täglich zu Schnittverletzungen, beschädigter Ware und hohen Ausfallkosten. Safety Products Global (SPG) bietet mit seinen SLICE(R)-Schneidwerkzeugen eine Lösung: die patentierte finger-friendly(R)-Klingentechnologie aus robustem Zirkonoxid reduziert das Verletzungsrisiko, während das ergonomische Design die Handhabung erleichtert. Die hochwertigen Klingen garantieren lange Standzeiten, verringern Wartungsaufwand und steigern die Sicherheit sowie Effizienz im Arbeitsalltag und optimieren nachhaltig Prozesse.



Cuttermesser im Lager und Logistik: unterschätzter Risikofaktor für Unternehmen

Cuttermesser gehören im Lager, in der Logistik und in der Produktion zum täglichen Einsatz und gelten als unverzichtbares Hilfsmittel, bringen jedoch erhebliche Risiken mit sich. Standardmesser weisen häufig mangelhafte Verarbeitung, geringe Materialqualität und schnell nachlassende Schneidfähigkeit auf. Ungeschützte Klingen erhöhen die Gefahr versehentlicher Schnittverletzungen erheblich. Neben beschädigter Ware führen solche Unfälle zu Produktionsausfällen, hohen Behandlungskosten und langfristigen Folgekosten, die den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen erheblich beeinträchtigen und steigern Unfallrisiken nachhaltig.

Patentin Kern: SLICE-Klingen aus Zirkonoxid erhöhen Sicherheit und Präzision

SLICE(R)-Schneidwerkzeuge nutzen eine patentierte finger-friendly(R)-Klingentechnologie aus Zirkonoxid, um eine deutlich kleinere Schneidezone zu erzeugen. Diese spezielle Geometrie ermöglicht sicheren Materialdurchschnitt selbst bei unbeabsichtigter Berührung mit der Haut. Sicherheitsmesser, Cuttermesser und Skalpelle vereinen dabei hohe Präzision mit reduziertem Kraftaufwand. Die verringert Schnitttiefe senkt Verletzungsrisiken deutlich. Gleichzeitig gewährleisten die keramischen Klingen eine konstante Schneidleistung über lange Nutzungszeiten und erhöhen die Arbeitssicherheit nachhaltig. Die Materialien sind rostfrei, chemikalienresistent und wartungsarm. ohne Funkenbildung ausgelegt.

Zirkonoxid-Keramikklingen bieten bis zu elfmal längere Lebensdauer und chemikalienresistent

Die SLICE(R)-Keramikklingen aus Zirkonoxid erreichen laut Hersteller eine bis zu elfmal höhere Standzeit als herkömmliche Metallklingen und überzeugen durch chemische Resistenz gegenüber Säuren und Laugen. Aufgrund ihrer nichtleitenden, funken- und rostfreien Beschaffenheit eignen sie sich ideal für streng regulierte Bereiche. Feuchtes Umfeld, sensible Produktionslinien und Reinräume profitieren von ihrer hygienischen Oberfläche, die Kreuzkontaminationen verhindert. Im Alltag bieten sie zuverlässige Hygiene und gewährleisten maximale Sicherheit in jeder Umgebung, konstant hohe Qualität.

Ergonomische SLICE Schneidwerkzeuge von SPG bieten Schutz und Komfort

Die SLICE(R)-Werkzeuge von Safety Products Global (SPG) zeichnen sich durch ein ergonomisches Gehäuse aus, das optimal auf die Handkontur abgestimmt ist und eine ermüdungsarme Nutzung ermöglicht. Intuitive Sicherheitsmechanismen wie vollautomatische Klingensicherung und Zangengriffe gewährleisten einen unmittelbaren Schutz vor Schnittverletzungen. Abgedichtete Schaber verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und erlauben hygienisches Arbeiten. Das mehrfach ausgezeichnete Design kombiniert Funktionalität mit hoher Bedienerfreundlichkeit für effiziente und sichere Arbeitsabläufe. So wird die tägliche Arbeit erleichtert.

SLICE(R)-Werkzeuge senken nicht nur Unfallkosten, sondern steigern deutlich Produktivität

Durch den Einsatz der SLICE(R)-Schneidwerkzeuge profitieren Verantwortliche im Arbeitsschutz von deutlich niedrigeren Kosten für Arbeitsunfälle. Zusätzlich reduzieren langelebige Keramikklingen sowie robuste Gehäuse Anforderungen an Ersatzteile und Instandhaltung. Diese Kombination minimiert Ausfallzeiten und Wartungszyklen, verringert den administrativen Aufwand und steigert die Kosten-effizienz. Gleichzeitig ermöglicht die hohe Standzeit kontinuierliche Arbeitsabläufe ohne häufige Unterbrechungen. In Summe resultiert eine optimierte Produktivität in sämtlichen Schnittprozessen bei minimalem Ressourcenverbrauch und sorgt so langfristig für nachhaltige Einsparpotenziale.

SLICE(R)-Schneidwerkzeuge vereinen Sicherheit, Hygiene, Ergonomie und senken effektiv Kosten

SLICE(R)-Schneidwerkzeuge von Safety Products Global kombinieren die patentierte finger-friendly(R)-Technologie mit widerstandsfähigen Zirkonoxidklingen und gewährleisten dadurch herausragende Sicherheit und ergonomischen Komfort. Die robuste Keramikschneide bietet extrem hohe Standzeiten, minimiert Schnittverletzungen durch reduzierte Schnitttiefe und ermöglicht präzises Arbeiten in sensiblen Bereichen. Hygienisch einwandfrei sowie korrosions- und funkenfrei eignen sich die Werkzeuge ideal für lebensmittelnahe und pharmazeutische Anwendungen. Unternehmen profitieren von geringeren Folgekosten und effizienteren Arbeitsabläufen langfristig optimierte Prozesse sowie eine nachhaltige Zukunftsfähigkeit.