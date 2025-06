Baubeginn neuen VEDDER-Firmensitz vereint Produktion, Büros und Sozialflächen nachhaltig

Der Baubeginn des neuen Firmensitzes der VEDDER GmbH in Lüdinghausen markiert einen bedeutenden Fortschritt im Bereich Innenausbau von Luxusyachten. Goldbeck errichtet im Gewerbegebiet Tetekum-Buschkämpe eine 21.000 Quadratmeter große Produktionshalle sowie 4.500 Quadratmeter eigens konzipierte Büro- und Sozialflächen. Bis Oktober 2026 entstehen so moderne Arbeitsbereiche mit effizienter Prozessstruktur, nachhaltig realisierten Materialien und attraktiven Aufenthaltsbereichen, die ergonomische Anforderungen erfüllen und eine produktive Zusammenarbeit verschiedener Teams fördern. Und hochwertiger Ausstattung für exzellente Arbeitsbedingungen.



VEDDER bündelt Fertigung, Büro und Sozialräume auf 25.500 Quadratmeter

Der Neubau im Tetekum-Buschkämpe-Gewerbegebiet fasst zukünftig Produktions-, Büro- und Sozialbereiche auf insgesamt 25 500 m² zusammen. Dabei werden erstmals sämtliche Unternehmensbereiche von VEDDER zentral an einem Standort vereint. Goldbeck zeichnet für die gesamte Abwicklung verantwortlich und setzt auf eine systematisierte Bauweise als Generalunternehmer. Durch diese Vorgehensweise gewährleistet der Projektpartner eine hohe Planungs- und Ausführungseffizienz, termingerechte Abläufe sowie standardisierte Qualitätskontrollen, welche die Innovations- und Leistungsfähigkeit des Unternehmens langfristig unterstützen und sichern nachhaltige Entwicklung.

Neuer VEDDER-Standort vereint Produktion, Büro und Werkstatt unter Dach

Beim bisherigen Standort stößt VEDDER an Wachstumsgrenzen, erklärt Marc Koch, kaufmännischer Geschäftsführer. Der geplante Neubau schafft die Möglichkeit, Produktionsbereiche, Büroeinheiten und die Metallwerkstatt aus Dülmen gemeinsam unter einem Dach zu integrieren. Durch diese räumliche Zusammenführung lassen sich Fertigungsabläufe neu strukturieren und Teams verschiedener Abteilungen enger vernetzen. Effiziente Prozessschritte reduzieren Durchlaufzeiten, steigern Flexibilität und fördern eine reibungslose Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Dies legt den Grundstein für nachhaltiges Wachstum und zukunftssichere Produktionsstrukturen.

Neuer Standort schafft rund hundert Jobs in Tischlerei, Konstruktion

Am neuen Standort sollen künftig etwa hundert Beschäftigte tätig sein, um das Wachstum effizient zu begleiten und die Produktionskapazitäten auszubauen. Dabei werden vor allem in der Tischlerei, im Projektmanagement und in der Konstruktionsabteilung zusätzliche Stellen geschaffen. Diese neuen Positionen ermöglichen eine flexible Anpassung an steigende Auftragsvolumina, gewährleisten kurze Reaktionszeiten und fördern die Gewinnung qualifizierter Fachkräfte. Gleichzeitig stärkt die Aufstockung des Personals die interne Zusammenarbeit und Prozessoptimierung sowie langfristige Planungssicherheit garantiert.

VEDDER setzt auf ökologische und soziale Kriterien in Freiraumplanung

VEDDER hat ökologische und soziale Kriterien als Basis definiert und setzt damit nachhaltige Maßstäbe für den zukünftigen Standort. Goldbeck integriert eine offene Freiraumplanung, die naturnahe Gartenbereiche, bepflanzte Erholungsinseln und ökologisch sinnvolle Wegeverbindungen kombiniert. Diese Gestaltungsprinzipien dienen nicht nur der visuellen Aufwertung, sondern fördern ein gesundes Raumklima, unterstützen das psychische Wohlbefinden und schaffen langfristig eine qualitativ hochwertige Arbeitsumgebung, in der sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohlfühlen können und produktives Miteinander fördern.

Goldbeck realisiert komplexe VEDDER-Anforderungen und ergänzt mit innovativen Konzeptideen

Marc Koch betont, dass die Anforderungen umfassend sowie vielschichtig waren. Goldbeck hat nicht lediglich die ursprünglichen Vorgaben von VEDDER umgesetzt, sondern bereits in der Konzeptionsphase zahlreiche kreative Vorschläge eingebracht und weiterentwickelt. Darüber hinaus übernahm der Generalunternehmer frühzeitig die Koordination mit den zuständigen kommunalen Behörden, um Genehmigungsprozesse effizient zu gestalten und zeitliche Verzögerungen zu vermeiden. Auf diese Weise konnte eine reibungslose Projektabwicklung sichergestellt werden und die Qualitätsziele erfolgreich erfüllt wurden. konsequent.

Neuer VEDDER-Firmensitz in Lüdinghausen bündelt Prozesse und schafft Arbeitsplätze

Der neue Firmensitz der VEDDER GmbH in Lüdinghausen bündelt erstmals Produktion, Büroarbeit und Sozialbereiche unter einem Dach. Durch die Integration aller Unternehmensbereiche können Fertigungs- und Verwaltungsprozesse effizienter gestaltet und Abstimmungswege verkürzt werden. Das nachhaltige Gebäudekonzept setzt auf ressourcenschonende Materialien und eine offene Freiraumplanung mit naturnahen Grünflächen. Zusätzlich entstehen etwa 100 neue Arbeitsplätze. Die enge Zusammenarbeit mit Goldbeck sichert eine termingerechte Fertigstellung sowie hohe Qualitätsstandards bis Oktober 2026.