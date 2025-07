MES Industry 4.0 Summit 2025 fördert Vernetzung und Produktionsstrategien

Zum MES & Industry 4.0 Summit 2025 im Alfandega Congress Center Porto kamen mehr als 600 Experten aus 36 Ländern zusammen. In Fachvorträgen, Technologie-Sessions, Produktdemonstrationen und interaktiven Workshops wurden Herausforderungen und bewährte Praktiken der digitalen Fertigung analysiert. Themenschwerpunkte umfassten globale MES-Rollouts, regulatorische Compliance, KI-basierte Denkfabriken und skalierbare Cloud-Architekturen. Der Austausch zwischen Branchenvertretern förderte praxisorientierte Lösungsansätze. Abgerundet wurde das Programm durch Partner Awards, inspirierende Impulse und gezielte Netzwerkaktivitäten effiziente Digitalisierungsstrategien vorzustellen.



Über 50 Expertinnen und Experten diskutieren MES, Compliance, KI

Das Kongressprogramm versammelte über fünfzig Fachleute aus Industrie und Technologie, die ihr Wissen in praxisnahen Workshops, moderierten Roundtables und Produktdemonstrationen teilten. Themen wie globale MES-Rollouts, regulatorische Compliance und der Wandel von der Smart Factory zur KI-gestützten Thinking Factory standen im Mittelpunkt. Dort werden Softwareentscheidungen in Echtzeit optimiert und Prozesse adaptiv gesteuert, um vernetzte Fertigungssysteme flexibel, effizient und widerstandsfähig zu gestalten. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit fördert nachhaltige Innovationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Reynolds betont einheitliche, effiziente Datenstrategie für vernetzte, skalierbare Fertigungslandschaften

Walker Reynolds von 4.0 Solutions präsentierte eine umfassende Untersuchung moderner Datenarchitekturen und hob die Bedeutung einer einheitlichen Datenstrategie hervor. Er argumentierte, dass nur durch konsolidierte Datenflüsse isolierte Systeme zu skalierbaren, vernetzten Produktionsumgebungen verschmolzen werden können. Reynolds betonte, dass 99 Prozent aller digitalen Transformationsinitiativen auf der MES-Ebene beginnen. Ohne ein fundiertes Verständnis der digitalen Transformation sei jedoch das Potenzial von KI-Agenten nicht vollumfänglich und deutlich eingeschränkt für Unternehmen.

Infineon-COO Kaufmann erläutert softwaredefinierte Fertigung für resilientere globale Lieferketten

Dr. Thomas Kaufmann, Executive Vice President und COO der Automotive Division bei Infineon, erläuterte, wie softwaredefinierte Fertigung mithilfe digitaler Werkzeuge Lieferketten widerstandsfähiger gestaltet. Er betonte, dass moderne Produktionssysteme durch flexibles Anpassen von Prozessparametern und transparenten Datenaustausch Störungen besser bewältigen. Zusätzlich unterstrich er die Bedeutung von branchenübergreifenden Partnerschaften, indem er forderte, stabile Verbindungen zwischen Unternehmen und Industriezweigen aufzubauen. Dies, so Kaufmann, sei die „Porto-DNA“ für nachhaltige Zusammenarbeit und sichere effiziente Prozesse.

Offene Diskussion schafft wertvolle Einblicke in Produktionsprozesse und Optimierung

Francisco Almada Lobo, CEO und Mitgründer von Critical Manufacturing, zog eine positive Bilanz des MES & Industry 4.0 Summit, indem er die Bedeutung einer offenen Reflexion betonte. Die Auseinandersetzung mit bewährten Ansätzen sowie identifizierten Herausforderungen schuf wertvolles Wissen für alle Beteiligten. Seiner Ansicht nach lässt sich echter Fortschritt nur dann erzielen, wenn die Synergien zwischen Mitarbeiter, optimierten Abläufen und Systemen von der strategischen Vision bis zur praktischen Umsetzung koordiniert werden.

Partner Awards zeichnen innovative Kooperationen für digitale Fertigungsprojekte aus

Die Verleihung der Partner Awards stellte einen zentralen Programmpunkt dar, bei dem herausragende Unternehmen in mehreren Kategorien anerkannt wurden. Ausgezeichnet wurden Partner, die durch wegweisende technologische Innovationen und enge Zusammenarbeit die Realisierung digitaler Transformationsprojekte im Produktionsumfeld maßgeblich unterstützt haben. Die Preise würdigten Engagement, Kreativität und Effizienz bei der Integration modernster Fertigungssysteme und stellten erfolgreiche Kooperationen in der Branche in den Fokus. Zudem förderten sie den Austausch bewährter Verfahren strategisch branchenübergreifend.

MES, KI und Cloud-Plattformen für adaptive Planung und Wartung

Zahlreiche Sessions auf der Konferenz zeigten praxisorientiert, wie moderne MES-Systeme in Verbindung mit KI-basierten Algorithmen und skalierbaren Cloud-Plattformen eine adaptive Produktionsplanung ermöglichen. Durch intelligentes Datenmanagement lassen sich Wartungsintervalle vorausschauend prognostizieren, Produktionsressourcen effizienter verteilen und Engpässe frühzeitig beheben. Die vollständige Integration aller eingesetzten Technologien gewährleistet Echtzeitanalysen relevanter Kennzahlen und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Fertigung flexibler zu gestalten, Risiken zu minimieren und die Gesamtsystemleistung zu steigern.

Branchenspezialisten präsentierten Best Practices und finanzierten den Industry Summit

Die Unternehmen Red Hat, RoviSys, Athena Technology Solutions, L&T Technology Services, Tata Consultancy Services, HCLTech, Regenesia, FrontWell Solutions und SCAL trugen mit finanziellen Mitteln zum Erfolg des MES & Industry 4.0 Summit bei. Darüber hinaus stellten sie ihr fundiertes Expertenwissen bereit und führten praxisorientierte Best-Practice-Beispiele auf. Diese Präsentationen verdeutlichten innovative Ansätze aus der Fertigungsdigitalisierung, förderten den fachlichen Austausch und lieferten wertvolle konkrete Impulse für die Weiterentwicklung von MES-Implementierungen und Industrie-4.0-Lösungen.

MESI 4.0 Summit 2027: Netzwerkplattform für intelligente, adaptive Fertigungssysteme

Die dritte Ausgabe des MESI 4.0 Summit am 20. und 21. Mai 2027 bietet Herstellern, Ingenieuren und Technologieexperten eine Plattform, um aktuelle Entwicklungen und Best Practices im Bereich Industrie 4.0 zu diskutieren. Im Fokus stehen Netzwerkaufbau, praxisorientierter Erfahrungsaustausch und fachliche Impulse zur Gestaltung intelligenter, adaptiver Fertigungssysteme. Teilnehmer profitieren von Fachvorträgen, Workshops und Live-Demos, um innovative Konzepte für Digitalisierung, Automatisierung und effiziente Produktionsprozesse zu erarbeiten und zukünftige Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen.

MES-Summit 2025 vereint KI und Cloud für agile Fabriken

Der MES & Industry 4.0 Summit 2025 von Critical Manufacturing verdeutlichte branchenübergreifend, wie die Integration von Manufacturing Execution Systems, künstlicher Intelligenz und Cloud-Plattformen Produktionsabläufe in vernetzte, adaptive Netzwerke überführt. Fachvorträge, Workshops und Produktdemos vermittelten praxisorientierte Erkenntnisse und zeigten Strategien zur digitalen Transformation auf. Dank eines starken Partnernetzwerks erhielten die Teilnehmern wertvolle Impulse, um visionäre Konzepte zielgerichtet in operative Umsetzungen zu transferieren und nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu erzielen und Innovationen proaktiv fördern.