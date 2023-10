Northrop Grumman entwickelt 57mm gelenkte Sprengmunition für U.S. Navy

Die 57mm gelenkte Sprengmunition von Northrop Grumman wurde speziell entwickelt, um die Bedürfnisse der U.S. Navy zu erfüllen. Sie ist für den Einsatz mit dem Mk110 Naval Gun Mount konzipiert und wird derzeit von der Firma getestet und weiterentwickelt, um die erforderliche Zulassung zu erhalten. Diese Munition bietet verbesserte Fähigkeiten zur Verteidigung gegen schnelle Oberflächenbedrohungen, Drohnen und Schwarmbedrohungen und verfügt über einen Sucher an Bord, um bewegliche Ziele zu erfassen und zu bekämpfen.



Innovative 57mm Munition: Zielverfolgung und kontinuierliches Manövrieren

Die 57mm gelenkte Sprengmunition zeichnet sich durch ihre einzigartige Fähigkeit aus, sich während des Fluges kontinuierlich auf ein bestimmtes Ziel zuzubewegen. Dies ermöglicht eine effektive Verteidigung gegen schnelle Oberflächenbedrohungen, Drohnen und Schwarmbedrohungen. Mit einem integrierten Sucher erfasst die Munition bewegliche Ziele und die automatische Zündvorrichtung passt sich an den Nahbereich oder die Punktzündung an, um das Ziel optimal zu bekämpfen und zu besiegen.

Marine erhält neue 57mm gelenkte Munition für Abwehrsysteme

Northrop Grumman erweitert fortschrittliches Munitionsportfolio für die Marine

Die neu entwickelte gelenkte Munition bietet der Marine eine erweiterte Reichweite und stellt eine kosteneffektive Lösung für die Bekämpfung kleiner, schnell beweglicher Bedrohungen dar. Dank ihres innovativen Designs können diese Vorteile ohne die Notwendigkeit von Änderungen am Waffensystem erreicht werden, was Zeit und Ressourcen spart.

Northrop Grumman: Neue 57mm Munition verbessert Marine-Verteidigungsfähigkeit

