ABB und NVIDIA präsentieren zukunftssichere hochleistungsfähige DC-Infrastrukturen für KI-Fabriken

Bei der Data Centre World in Frankfurt stellt ABB zukunftsorientierte Rechenzentrumsarchitekturen vor, die Elektrifizierung, Automatisierung und digitale Lösungen integrieren. In Partnerschaft mit NVIDIA entstehen skalierbare DC-Infrastrukturen für AI-Factories, die Energieflüsse effizient steuern. Mittelspannungs-USV HiPerGuard liefert hohe Verfügbarkeit, während kompakte TruOne ATS schnelle Umschaltungen garantiert. SF6-freie Schaltanlagen SafeRing Air und SafePlus Air reduzieren Treibhauspotenzial. Integrierte Messtechnik, IEC62443-Cybersecurity und datenbasierte Services ermöglichen präzises Monitoring und vorausschauende Wartung. Optimierung der Betriebssicherheit minimiert Ausfallzeiten.



ABB integriert Elektrifizierung, Automatisierung und digitale Tools für Rechenzentren

Rechenzentren bilden das Rückgrat kritischer Infrastruktur und müssen Verfügbarkeit, Effizienz und Resilienz sicherstellen. ABB setzt dabei auf einen nahtlos integrierten Ansatz aus Elektrifizierung, Automatisierung sowie digitalen Tools. Von der Netzanbindung über Mittel- und Niederspannung bis zur Absicherung einzelner Anwendungen liefert das Unternehmen modulare Systeme. Diese passen sich flexibel an wachsende Energiebedarfe an, erhöhen Skalierbarkeit sowie Betriebssicherheit und garantieren eine effiziente und ausfallsichere Performance in modernen Datencentern und bieten maximale Betriebsstabilität.

NIS-2 und KRITIS erhöhen Cyberresilienz und Nachhaltigkeit von Rechenzentren

Die NIS-2-Richtlinie und das KRITIS-Gesetz verschärfen ab sofort die Anforderungen an die Cyberresilienz von Rechenzentren in Deutschland. Zugleich verfolgt die Bundesregierung unter ihrer Rechenzentrumsstrategie das Ziel, hohe Leistungsfähigkeit mit ökologischer Nachhaltigkeit zu kombinieren. Um wachsende Cloud- und KI-Bedarfe zu bedienen, sind zukünftige Dateninfrastrukturen zunehmend in das übergeordnete Stromnetz einzubinden. Dadurch entstehen synergetische Effekte zwischen Energieversorgern, Netzbetreibern und Betreibern kritischer IT-Infrastrukturen. Standardisierte Sicherheitsprotokolle und Überwachung bilden die Basis für nachhaltigen Betrieb.

Gleichstromlösungen für KI-Workloads: Skalierbare DC-Architekturen von ABB und NVIDIA

Leistungsstarke KI-Anwendungen erfordern effiziente Energieversorgungssysteme. Gleichstromlösungen gewinnen deshalb zunehmend an Bedeutung, da sie Verluste minimieren und direkte Integration ermöglichen. ABB und NVIDIA entwickeln gemeinsam skalierbare DC-Architekturen für AI-Factories, die Energielieferanten, Zwischenspeicher und Servermodule nahtlos koppeln. ABB übernimmt dabei sämtliche Funktionen von der Einspeisung über Schutz- und Schalttechnik bis hin zum digitalen Lastmanagement. Dieses ganzheitliche Konzept sorgt für optimierte Performance, reduzierte Komplexität und erhöhte Betriebssicherheit in modernen Rechenzentren mit maximaler Verfügbarkeit.

Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit moderner HiPerGuard USV und TruOne ATS

ABB implementiert für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung die HiPerGuard Mittelspannungs-USV, die durch eine schlanke Architektur und hohe Wirkungsgrade überzeugt. Parallel dazu integriert der TruOne ATS-Umschalter Schaltgerät und Steuerung in einem kompakten Gehäuse, wodurch Umschaltzeiten zwischen Haupt- und Notstromversorgung minimiert und der Wartungsbedarf erheblich reduziert werden. Diese Kombination aus Effizienz, einfacher Installation und vertretbarem Betriebskostenprofil gewährleistet zuverlässige Energieverfügbarkeit für kritische Anwendungen selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen und sichert Verfügbarkeit rund um die Uhr.

SACE Emax 3 verbindet digitale Schnittstellen sicher im Rechenzentrumsnetz

Offene Leistungsschalter wie der SACE Emax 3 ermöglichen dank moderner digitaler Kommunikationsschnittstellen eine nahtlose Integration in komplexe Rechenzentrumsnetze. Durch integrierte Messtechnik lassen sich Energieflüsse in Echtzeit erfassen und mittels datenbasierter Analysen präzise Netzanalysen erstellen. Betreiber gewinnen umfassende Transparenz über Lastprofile, Spannungsschwankungen und Fehlerquellen. Zusätzlich schützt ein optionales Cybersecurity-Paket nach IEC 62443-4-2 Steuerungs- und Schaltanlagen vor unbefugtem Zugriff und digitalen Angriffen, wodurch die Verfügbarkeit und Sicherheit kritischer Infrastruktur erhöht wird.

ABB stellt neue SF6-freie Mittelspannungsschaltanlagen mit trockener Luftisolation vor

ABB erweitert sein Portfolio um die SF6-freien Mittelspannungsschaltanlagen SafeRing Air und SafePlus Air, die trockene Luft als Isolationsmedium einsetzen und ein GWP (Global Warming Potential) unter 1 erreichen. Technisch bleiben Gehäusebau, Schnittstellen und Bedienkonzepte konform zu bisherigen SF6-Anlagen, wodurch Modernisierungen ohne Anpassungen an der Anschlussinfrastruktur möglich sind. Betreiber profitieren von einfacher Integration, reduziertem CO2-Risiko, langfristiger Betriebssicherheit und liefern zuverlässige Schaltfunktionen, die effiziente Nachhaltigkeitsziele unterstützen.

ABB integriert digitale Services und Analysen für vorausschauende Wartung

ABB erweitert vorhandene Hardwarelösungen um umfassende digitale Serviceangebote. Durch kontinuierliches Echtzeit-Monitoring werden Anlagenzustände lückenlos erfasst und analysiert. Intelligentes Energiemanagement steuert Lastflüsse effizienter und reduziert unnötige Verbräuche. Mithilfe datenbasierter Analysen lassen sich Trends erkennen und Leistungseinbußen prognostizieren. Predictive-Maintenance-Strategien erlauben planbare Wartungszyklen. Durch vorbeugende Eingriffe minimiert sich das Risiko ungeplanter Ausfälle, Betriebskosten sinken messbar und eine hohe Anlagenverfügbarkeit bleibt dauerhaft gewährleistet. Zusätzliche Softwaremodule liefern präzise Kennzahlen für Entscheidungen und stärken die Wettbewerbsfähigkeit.

ABB kombiniert Elektrifizierung, Automatisierung und digitale Services zu einer leistungsfähigen Plattform für Rechenzentrumsbetreiber. Die skalierbare Gleichstromarchitektur, die in Zusammenarbeit mit NVIDIA entsteht, optimiert Energieflüsse und gewährleistet höchste Sicherheitsstandards. Innovative Komponenten wie HiPerGuard, TruOne ATS und Emax 3 sorgen für unterbrechungsfreie Stromversorgung, während SF6-freie Schaltanlagen SafeRing und SafePlus Air Klimaziele unterstützen. Ergänzende Cybersecurity-Lösungen nach IEC 62443 und datenbasierte Servicepakete ermöglichen umfassende vorausschauende Wartung, flexible Skalierung, und optimierte Betriebskosten, dauerhafte maximale Verfügbarkeit.