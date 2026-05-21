Am Verkehrsflughafen Karlsruhe/Baden-Baden hat die Baden-Airpark GmbH zehn vollelektrische Bodenstromaggregate mit integrierter Ladeinfrastruktur eingerichtet. Die batteriebetriebenen Geräte ersetzen herkömmliche Dieselaggregate, senken pro Flugzeugumschlag die CO?-Emissionen um über 40 Prozent und verringern gleichzeitig Lärmbelästigung sowie Ausstoß von Feinstaub und Stickoxiden ab. Durch diese Maßnahme wird der Elektrifizierungsprozess des Flughafendienstes weiter vorangetrieben. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro, wovon das Bundesministerium für Verkehr etwa 573.000 Euro maßgeblich finanziell unterstützt.



Karlsruhe/Baden-Baden Airport nimmt jetzt zehn vollelektrische Bodenstromaggregate in Betrieb

Am Verkehrsflughafen Karlsruhe/Baden-Baden sind seit vergangenem Monat zehn vollelektrische Bodenstromaggregate im Einsatz. Die Geräte ersetzen abgeschaltete Hilfstriebwerke und versorgen Checksysteme, Bordbeleuchtung, Klimatisierung sowie weitere Flugzeugsysteme zuverlässig mit Strom. Im Gegensatz zu Diesel-GPUs entstehen keine Abgase, und die integrierte Ladeinfrastruktur ermöglicht eine flexible Wiederaufladung der Batterien direkt am Vorfeld. Dadurch verbessern sich Nachhaltigkeit, Emissionsbilanz und Arbeitsbedingungen der Bodenabfertigung erheblich. Ziel ist eine umweltfreundliche Abwicklung, die sowohl CO?-Reduktion als auch Lärmminimierung vorantreibt.

Neue e-GPUs senken CO?-Emissionen während Flugzeugumschlag um 40 Prozent

Herstellerangaben zufolge senken die vollelektrischen Bodenstromaggregate den Kohlendioxidausstoß bei einem standardisierten Flugzeugumrangierprozess um über vierzig Prozent gegenüber dieselbetriebenen Geräten. Zugleich entfallen gesundheits- und klimaschädliche Feinstaubpartikel sowie Stickoxide vollständig. Da auf dem Vorfeld keine Dieselmotoren mehr laufen, verringert sich die Lärmemission deutlich, was insbesondere während Ein- und Ausstiegsphasen zu einer leiseren Arbeitsumgebung beiträgt und gleichzeitig das Wohlbefinden von Personal und Passagieren verbessert. Auch Umweltauflagen werden dank der emissionsfreien Technologie optimal erfüllt.

Vorfeldpersonal profitiert von e-GPUs durch geringere Lärm und Emissionsbelastung

Unsere neuen batterieelektrischen GPU-Aggregate reduzieren Lärm und Abgasemissionen auf dem Vorfeld erheblich. Betroffen sind dabei nicht nur Passagiere während Ein- und Ausstieg, sondern vor allem das Bodenpersonal, das nun deutlich geringeren Schallbelastungen und Schadstoffkonzentrationen ausgesetzt ist. Diese neue Geräusch- und Emissionsfreiheit begünstigt eine ergonomischere, sicherere Arbeitsumgebung, unterstützt die physische Gesundheit der Teams und minimiert langfristig berufsbedingte Belastungsrisiken im Umfeld laufender Flugzeugabwicklungen.

Baden-Airpark erweitert Elektrifizierungsstrategie um vollelektrische Bodenstromgeräte und emissionsfreie Versorgung

Die neuen vollelektrischen Bodenstromgeräte ergänzen konsequent die umfassende Elektrifizierungsstrategie der Baden-Airpark GmbH. Schon heute werden Gepäckförderbänder sowie alle Follow-Me-Fahrzeuge auf dem Vorfeld emissionsfrei und elektrisch betrieben. Diese Integration verbessert die Energieeffizienz und minimiert den ökologischen Fußabdruck der Bodenprozesse. Ziel des Flughafens ist eine vollständige Dekarbonisierung sämtlicher Serviceleistungen am Boden, um langfristig CO?-Emissionen deutlich zu reduzieren und gleichzeitig nachhaltige Arbeitsbedingungen für das Flughafenpersonal sicherzustellen unter Einbeziehung intelligenter moderner Energiespeicher und Ladeinfrastruktur.

Bundesministerium unterstützt entscheidend e-GPU-Investition am Baden-Airpark mit 573.000 Euro

Die Baden-Airpark GmbH hat für den Erwerb und die Installation von zehn vollelektrischen Bodenstromaggregaten mehr als 1,5 Millionen Euro investiert. Aus diesem Gesamtbetrag wird ein Zuschuss von rund 573.000 Euro durch das Bundesministerium für Verkehr bereitgestellt. Diese finanzielle Unterstützung ermöglicht die Umsetzung der Schutzmaßnahme und unterstreicht das Engagement des Bundes, klimafreundliche Technologien im Flughafenbetrieb zu fördern und die Dekarbonisierung der Bodeninfrastruktur voranzutreiben. Diese Förderung unterstützt die Wirtschaftlichkeit und senkt Betriebskosten.

NOW GmbH koordiniert Bundessubvention für klimafreundliche Flughafen-Bodenstromversorgung mit BAV

Das Vorhaben wird im Rahmen der Bodenstrom-Richtlinie zur Förderung alternativer Technologien für eine klima- und umweltfreundliche Stromversorgung von Luftfahrzeugen an Flughäfen finanziell unterstützt. Die NOW GmbH steuert und überwacht das Förderverfahren, koordiniert die Projektpartner und stellt fachliche Beratung bereit. Die Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen (BAV) prüft sämtliche eingehenden Anträge gemäß Förderbedingungen und erteilt abschließend die formelle Bewilligung der beantragten Mittel für die Umsetzung. Diese Unterstützung trägt zur Reduzierung von Emissionen bei.

Die zehn vollelektrischen Bodenstromaggregate (e-GPUs) am Baden-Airpark markieren einen wichtigen Fortschritt im Bestreben der Baden-Airpark GmbH, ihren Flughafenbetrieb nachhaltig zu gestalten. Durch den Umstieg von dieselbetriebenen Geräten auf emissionsfreie Stromversorger sinken CO?-Ausstoß, Lärmpegel und weitere Schadstoffemissionen deutlich. Gleichzeitig profitieren die Mitarbeiter auf dem Vorfeld von verbesserten Arbeitsbedingungen. In Kombination mit bereits eingesetzten Elektrofahrzeugen macht diese Maßnahme den Flughafen umweltfreundlicher und bringt ihn seinen Klimazielen entscheidend näher und reduziert Betriebskosten nachhaltig.