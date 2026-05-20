Kompakter MX2502 Unterwasserdatenlogger misst präzise PAR, Temperatur und Neigung

Der MX2502 Datenlogger von BMC Solutions ermöglicht die präzise Erfassung photosynthetisch aktiver Strahlung bis 30 m Wassertiefe. Ausgestattet mit LI-192-Quantum-Sensor misst er PAR im Spektralbereich 400-700 nm hochgenau und stabil. Zusätzlich protokolliert das Gerät Temperatur und Neigungswinkel, während die automatische Wassererkennung Luftkontakte von Unterwassermessungen unterscheidet. Konfiguration und Datenauslesung erfolgen drahtlos per Bluetooth Low Energy über die HOBOconnect App oder optional über die LI-COR Cloud schnell und effizient im Feld eingesetzt.



Kompakter MX2502 Logger misst PAR, Temperatur und Neigung simultan

Der kompakte MX2502 Datenlogger von BMC Solutions ergänzt die HOBO-MX-Serie um einen robusten Unterwassersensor zur simultanen Erfassung von photosynthetisch aktiver Strahlung im Bereich 400 bis 700 nm, Temperatur und Neigungswinkel. Durch die automatisierte Wassererkennung werden trockene Testbedingungen zuverlässig ausgeschlossen. Das schlanke, IP68-zertifizierte Gehäuse ermöglicht eine einfache Montage an Tauchgeräten oder Sensorplattformen und sorgt für exakte Langzeitmessungen bis 30 Meter Tauchtiefe. Mit Bluetooth-Low-Energy-Funktion lässt sich der Logger drahtlos konfigurieren und Messprotokolle komfortabel auslesen.

LI-192-Quantum-Sensor im MX2502 misst dauerhaft präzise PAR-Werte ohne Nachkalibrierung

Der MX2502 verfügt über einen integrierten LI-192-Quantum-Sensor, der Lichtintensität zwischen 400 und 700 nm präzise erfasst. Dieser Sensorbereich deckt das gesamte Spektrum photosynthetisch aktiver Strahlung (PAR) ab und ermöglicht eine hochgenaue Quantifizierung von Lichtparametern. Dank sensoreigener Kalibrierung liefert das Gerät konsistente Messergebnisse über lange Betriebszeiträume hinweg. Dadurch sind keine wiederholten Kalibrierungsvorgänge erforderlich, wodurch Aufwand und Ausfallzeiten bei langfristigen Monitoringprojekten deutlich reduziert werden. Insbesondere in abgelegenen Umgebungen steigert dies die Effizienz nachhaltig.

PAR-, Temperatur- und Neigungsmessung mit automatischer Wassererkennung für Protokolle

Der Logger erfasst neben dem PAR-Kanal auch Temperaturdaten und den Neigungswinkel. Dank der Neigungsmessung lassen sich Position sowie Ausrichtung des Sensors im Wasser präzise dokumentieren und Abweichungen vom Zielwinkel nachvollziehen. Darüber hinaus erkennt ein integrierter Wasserfühler automatisch, ob sich das Gerät unter Wasser oder an der Luft befindet. Dadurch werden nur relevante Messreihen aufgezeichnet, indem unbrauchbare Daten bei Luftkontakt ausgefiltert werden, was den Aufwand für die Datenanalyse reduziert. effizient transparent.

IP68-zertifiziertes MX2502 Gehäuse für Dauereinsatz bis 30 Meter Tauchtiefe

Das robuste IP68-Gehäuse des MX2502 ermöglicht dauerhaften, professionellen Einsatz in Süß- und Salzwasser. Es widersteht Wasserdruck bis 30 Metern Tauchtiefe, schützt die interne Elektronik zuverlässig vor Korrosion und Feuchtigkeitseinbruch. Durch die zertifizierte Abdichtung bleibt die Funktionstüchtigkeit selbst unter extremen Bedingungen erhalten und gewährleistet kontinuierlich stabile Messungen. Dank dieser Eigenschaften ist der Logger ideal für verschiedenste aquatische Monitoringvorhaben, von limnologischen Studien bis zu ozeanografischen Expeditionen, bei denen höchste Zuverlässigkeit gefragt ist.

Messintervalle Daten kabellos per BLE über HOBOconnect App steuern

Die Konfiguration sowie das Auslesen der gespeicherten Messdaten erfolgt kabellos über Bluetooth Low Energy mithilfe der HOBOconnect App. Nutzer können in der Anwendung individuelle Messintervalle festlegen, live Messergebnisse angezeigt bekommen und gespeicherte Protokolle direkt vor Ort herunterladen. Ein Öffnen des Gehäuses oder der Einsatz eines Laptops ist hierfür nicht erforderlich. Dadurch wird der Arbeitsaufwand bei Feldmessungen deutlich reduziert und die Effizienz von Monitoringeinsätzen unter realen Bedingungen wesentlich gesteigert und optimiert.

Automatische LI-COR Cloud-Anbindung verbessert Langzeitmonitoring durch Analyse und Kollaboration

Mit der optionalen Übertragung können alle erfassten Messdaten automatisch in die LI-COR Cloud gelangen. Dort stehen umfassende Analysewerkzeuge und Visualisierungstools bereit, die insbesondere bei langfristigen Monitoringprojekten hilfreich sind. Die Plattform ermöglicht übersichtliche Dokumentationen und nahtlose Datenintegration aus verschiedenen Quellen. Dank der Cloud-Anbindung können Teams gleichzeitig auf Ergebnisse zugreifen und gemeinsam Berichte erstellen. Automatisierte Synchronisierung spart Zeit und reduziert manuelle Aufwandsschritte bei der Datenverwaltung erheblich, insbesondere in anspruchsvollen Umweltüberwachungsprojekten mit Effizienz.

MX2502 für limnologische und ozeanographische Analyse der Lichtverfügbarkeit präzise

Der MX2502 kommt besonders in Seen- und Meeresmessprogrammen zum Einsatz, um photosynthetisch aktive Strahlung in verschiedenen Tiefenbereichen zu erfassen. Er unterstützt Forschungsarbeiten zur Primärproduktion und Energiebilanz, indem er Daten zum Ökosystemstoffwechsel liefert. Darüber hinaus eignet er sich für kontrolliertes Monitoring in Aquakultur-Umgebungen und Wiederherstellungsprojekten von Fluss- und Küstenhabitaten. Dank präziser Kalibrierung und reproduzierbarer Messergebnisse gewährleistet er aussagekräftige Analysen der Lichtverfügbarkeit in der gesamten Wassersäule. Er liefert Grundlagen für ökologische Planungen.

Der MX2502 Datenlogger von BMC Solutions kombiniert eine besonders kompakte Bauform mit einer robusten IP68-Zertifizierung und ermöglicht dadurch zuverlässige Unterwassermessungen bis zu 30 Metern Tauchtiefe. Sein integrierter LI-192-Quantum-Sensor erfasst präzise PAR-Werte im Spektralbereich zwischen 400 und 700 Nanometern. Zusätzlich dokumentieren Temperatur- und Neigungswinkelsensor genaue Umgebungsbedingungen, während die automatische Wassererkennung nur relevante Daten speichert. Bluetooth Low Energy und optionale LI-COR Cloud-Anbindung vereinfachen Konfiguration, Datenauslesung und Analyse umfangreicher Monitoringprojekte effizient vor Ort.