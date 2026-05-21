Mobile EMV-Abschirmzelte ermöglichen Pre-Compliance-Tests direkt am Arbeitsplatz ohne Laborkosten

Telemeter Electronic GmbH präsentiert eine neue Generation mobiler EMV-Abschirmzelte, die Pre-Compliance-Messungen direkt am Entwicklungsarbeitsplatz erlauben und den kostenintensiven Transport von Prototypen in externe Testlabore überflüssig machen. Ein innovativer Metallisierungsprozess verschmilzt Metalle mit Polyamidfasern, wodurch die Textilien außergewöhnlich abriebfest und langlebig sind. Die Abschirmwirkung reicht von 88 bis 95 dB im Frequenzbereich von 0,03 bis 16 GHz und gewährleistet präzise, reproduzierbare Messergebnisse für unterschiedlichste Baugrößen und Anwendungen und bietet skalierbare Lösungen.



Neue mobile EMV-Abschirmzelte ermöglichen flexible Pre-Compliance-Tests direkt vor Ort

Die mobilen EMV-Abschirmzelte von Telemeter Electronic erlauben die Durchführung umfangreicher Störfestigkeits- und Emissionsmessungen direkt am Arbeitsplatz. Unternehmen sparen Transportkosten und Zeit, da Prototypen nicht mehr in externe Labore verbracht werden müssen. Flexible Montageoptionen ermöglichen eine schnelle Anpassung an verschiedenste Testkonfigurationen, wodurch Pre-Compliance-Messungen effizient und zuverlässig durchgeführt werden können. Die Zelte kombinieren hohe Abschirmleistung mit Mobilität, um Entwicklerteams den unmittelbaren Zugriff auf präzise Messergebnisse ohne zusätzliche Logistikaufwände zu bieten und Flexibilität.

Einzigartige Metallisierung verbindet Metall und Polyamid für langlebige Abschirmzelte

Bei diesem einzigartigen Metallisierungsverfahren werden metallische Partikel direkt in Polyamidfasern eingebunden, wodurch eine homogene Schicht entsteht, die außergewöhnliche Abriebfestigkeit gewährleistet. Der textile Schirmaufbau bleibt selbst nach hundertfachem Aufklappen und Zusammenfalten unverändert leistungsfähig. Dank der festen Verbindung zwischen Metall und Faserstruktur bleibt die elektromagnetische Abschirmwirkung langfristig konstant, wodurch die Zelte selbst unter intensiver Nutzung und wechselnden Umgebungsbedingungen eine verlässliche Performance über zahlreiche Einsatzzyklen bieten und reduzieren dadurch Wartungs- sowie Austauschzyklen signifikant.

Hochpräzise EMV-Zelte erzielen 88-95 dB Abschirmung im Frequenzbereich 0,03-16 GHz

Die mobile EMV-Abschirmung erreicht im Frequenzbereich von 0,03 bis 16?GHz eine durchschnittliche Dämpfung von 88 bis 95?dB. Diese hohe Abschirmleistung unterbindet effektiv externe Störsignale und gewährleistet belastbare Messergebnisse selbst in anspruchsvollen Messumgebungen. Durch den stabilen Frequenzgang lassen sich sowohl empfindliche Mikroelektronik-Baugruppen als auch voluminöse Prototypen reproduzierbar prüfen. Die Zelte eignen sich damit für vielfältige Anwendungsfälle, von präzisen Smartphone-Board-Tests bis zur EMV-Validierung von Satellitenkomponenten und garantieren konstante Performance über lange Nutzungszyklen.

Hochskalierbares EMV-Portfolio mit Table-Tops und Großzelten für jede Anwendung

Das skalierbare EMV-Portfolio bietet sowohl kompakte Tischlösungen mit Table-Top-Zelten für präzise Messungen kleiner Bauteile direkt am Arbeitsplatz als auch großvolumige Zeltkonstruktionen für sperrige Objekte wie LKW oder Satelliten. Anwender wählen flexibel je nach Prüfobjekt und verfügbarem Platz die optimale Zeltgröße. Dadurch lassen sich Messungen schnell einrichten, verschiedene Prototypen effizient prüfen und Testzyklen beschleunigen, ohne auf externe Labore angewiesen zu sein. Konfigurationsoptionen ermöglichen individuelle Anpassungen für unterschiedliche Einsatzszenarien und experimentelle Validierungen.

Mobile Abschirmzelte ermöglichen frühe EMV-Tests und beschleunigen Markteinführung erheblich

Die Abschirmzelte erlauben umfassende EMV-Konformitätsprüfungen in frühen Entwicklungsphasen, indem sie Pre-Compliance-Messungen direkt am Arbeitsplatz ermöglichen. Potenzielle Störquellen lassen sich so systematisch analysieren und unmittelbar beheben, bevor teure Nachteste erforderlich werden. Diese Vorgehensweise minimiert das Risiko, bei abschließenden Zertifizierungstests durchzufallen, und steigert die Effizienz des Entwicklungsprozesses. Durch kontinuierliche Kontrolle und schnelle Validierung technischer Anpassungen verkürzen Unternehmen ihre Produktentwicklungszyklen und reduzieren gleichzeitig Kosten sowie unvorhergesehene Verzögerungen im Markteinführungszeitraum und steigern die Wettbewerbsfähigkeit.

Maßgeschneiderte Abschirmzelte mit I/O-Panels, individueller Belüftung, Sichtfenstern und Kabeldurchführungen

Die Abschirmzelte werden nach individuellen Kundenanforderungen gefertigt und lassen sich mit vielfältigen Ausstattungsoptionen bestücken. Dazu zählen modular aufgebaute I/O-Panels für Signal-, Strom- und Datenanschlüsse, integrierte Belüftungssysteme zur Klimaregulierung, robuste Sichtfenster mit EMV-fester Verglasung sowie gekennzeichnete Kabeldurchführungen mit EMV-Dichtung. Dank dieser Komponenten gemäß aktueller internationaler EMV-Standards entsteht ein maßgeschneidertes EMV-Prüfumfeld, das exakt auf die Geometrie und Anschlusserfordernisse des Prüfobjekts abgestimmt ist und höchste Zuverlässigkeit während aller Phasen dauerhaft und störungsfrei sicherstellt.

Reinraumgeeignetes EMV-Zelt für extremen Temperaturbereich ?30 bis +90 °C

Die mobilen EMV-Abschirmzelte erfüllen Reinraumklasse 1.000 und bieten einen getesteten Temperaturbereich von minus dreißig bis plus neunzig Grad Celsius. Diese Robustheit gewährleistet zuverlässige Pre-Compliance-Messungen selbst unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Dank der stabilen Materialstruktur und präzisen Fertigung können Prototypen ohne Qualitätsverluste geprüft werden. Das kompetente Support-Team der Telemeter Electronic GmbH berät individuell zur optimalen Zeltausführung und realisiert auf Kundenwunsch maßgeschneiderte EMV-Testlösungen per Telefon. Dabei stehen technische Expertise und schnelle Umsetzung im Fokus.

Die EMV-Abschirmzelte von Telemeter Electronic GmbH verbinden Mobilität, hohe Dämpfungswerte und variable Konfigurationen zu einer effizienten Lösung für Entwicklungsabteilungen. Sie ermöglichen direkte Pre-Compliance-Messungen am Arbeitsplatz und reduzieren so externe Testaufwände, Reisekosten und Logistikketten. Dank skalierbarer Zeltgrößen und widerstandsfähiger Metallfasern bleiben Abschirmleistung und Dauerhaftigkeit auch bei häufiger Nutzung konstant. Maßgeschneiderte I/O-Panels, Belüftungsoptionen und Sichtfenster steigern die Flexibilität und helfen, Zertifizierungsrisiken zu minimieren und Markteinführungszeiten zu verkürzen sowie Betriebskosten nachhaltig zu senken.