ABO Energy nimmt beeindruckendes Hybridprojekt in Deutschland in Betrieb

ABO Energy hat sein siebtes Hybridprojekt in Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, erfolgreich in Betrieb genommen. Die Anlage besteht aus einem Solarpark mit über 19.000 Modulen und einer Gesamtleistung von 10,5 MW. Der Solarpark kann jährlich mehr als 11,3 Millionen Kilowattstunden sauberen Strom produzieren, was dem Verbrauch von etwa 9.400 Haushalten entspricht. Durch die Kombination mit einem Batteriespeicher können die natürlichen Schwankungen der erneuerbaren Energien ausgeglichen werden.



Solarpark mit 19.000 Modulen erzeugt 10,5 MW Leistung

Der Solarpark in Euskirchen besteht aus mehr als 19.000 Modulen und erzeugt eine beeindruckende Gesamtleistung von 10,5 Megawatt. Durch die Produktion von über 11,3 Millionen Kilowattstunden sauberem Strom pro Jahr trägt der Solarpark maßgeblich zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei. Diese Leistung entspricht dem Verbrauch von etwa 9.400 Haushalten und hilft dabei, den Bedarf an konventionellen Energieträgern zu verringern.

Stromspeicherung in innovativem Batteriespeicher gleicht Schwankungen der erneuerbaren Energien aus

Der innovative Batteriespeicher ermöglicht es, den produzierten grünen Strom zu Zeiten höherer Nachfrage abzugeben und damit die Schwankungen der erneuerbaren Energien auszugleichen. Mit einer Leistung von 3,5 MW und einer Kapazität von 7 Megawattstunden bietet der Batteriespeicher eine zuverlässige Möglichkeit, überschüssigen Strom zu speichern und bei Bedarf wieder abzurufen. Dies trägt zur Stabilisierung des Stromnetzes bei und unterstützt die erfolgreiche Integration erneuerbarer Energien.

Grünpflege im Solarpark: Schafe sorgen für nachhaltige Landnutzung

Die Grünpflege des Solarparks in Euskirchen durch Schafbeweidung ist ein bemerkenswerter Aspekt des Projekts. Die Herde von Schäfer Manfred Philipps sorgt dafür, dass die Pflanzen nicht übermäßig wachsen und somit die Solarmodule beschatten. Gleichzeitig profitieren die Schafe von ausreichend Nahrung, was zu einer nachhaltigen Landnutzung beiträgt. Diese innovative Methode zeigt, dass erneuerbare Energien nicht nur sauberen Strom erzeugen, sondern auch ökologisch sinnvolle Lösungen für die Grünpflege bieten.

Erfolgreiches Hybridprojekt von ABO Energy in Euskirchen erreicht Meilenstein in der Energiewende

Das Hybridprojekt von ABO Energy in Euskirchen ist ein bedeutender Fortschritt für den Ausbau erneuerbarer Energien. Das Unternehmen, das vormals als ABO Wind AG bekannt war, zeigt mit seinem neuen Namen, dass es nun auch Technologien wie Wind, Solar, Speicher und Wasserstoff umsetzt. Mit seiner globalen Präsenz in 16 Ländern setzt sich ABO Energy aktiv für die Förderung von erneuerbaren Energien ein und leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels.

ABO Energy setzt wegweisendes Hybridprojekt für erneuerbare Energien um

