Brasilien: Partnerschaft für grünen Wasserstoff in der Stahlindustrie

Durch die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zwischen Eletrobras und Paul Wurth wird ein wichtiger Schritt zur Dekarbonisierung der brasilianischen Stahlindustrie gemacht. Ziel der Partnerschaft ist es, die Machbarkeit der Produktion von grünem Wasserstoff zu evaluieren und die Dekarbonisierung industrieller Prozesse voranzutreiben. Damit soll eine nachhaltige Alternative zu fossilen Brennstoffen geschaffen werden.



Neue 10-MW-Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff in Brasilien

Die Unterzeichnung der Absichtserklärung zwischen Eletrobras und der SMS Group markiert den Beginn eines ehrgeizigen Projekts zur Produktion von grünem Wasserstoff und Sauerstoff in Brasilien. Die geplante 10-MW-Anlage wird in der Nähe eines Stahlwerks errichtet und soll die Kapazität der bestehenden Entwicklungs- und Demonstrationsplattform für grüne Wasserstofftechnologie von Eletrobras um das 37-fache übertreffen. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich innerhalb eines Jahres abgeschlossen sein, und diese Anlage wird einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung der Stahlindustrie leisten.

Partnerschaft zwischen Eletrobras und SMS Group vereint Stärken beider Unternehmen

Die Partnerschaft zwischen Eletrobras und der SMS Group ist ein Zusammenschluss zweier Unternehmen, die jeweils über herausragende Stärken verfügen. Eletrobras ist bekannt für seine Expertise in der sauberen Stromerzeugung und hat einen beeindruckenden Anteil von 97 Prozent an erneuerbarer Energie. Die SMS Group hingegen kann auf eine beeindruckende 150-jährige Erfolgsgeschichte in der Metallindustrie zurückblicken. Durch die Einbindung von Paul Wurth hat die SMS Group ihre Position als Vorreiter bei der Entwicklung grüner Lösungen weiter gestärkt.

Strategische Partnerschaft ermöglicht nachhaltige Alternative in der Stahlindustrie

Die strategische Partnerschaft zwischen Eletrobras und der SMS Group ermöglicht eine fortschreitende Entwicklung von grünem Wasserstoff als nachhaltige Alternative zu fossilen Brennstoffen in der Stahlindustrie. Durch den Bau der Anlage in der Nähe großer Industrieanlagen wird die Nutzung von grünem Wasserstoff optimiert, was den Transport und die effiziente Nutzung erleichtert. Dies trägt dazu bei, industrielle Prozesse, die bisher auf Erdgas basierten, umweltfreundlicher zu gestalten.

Eletrobras und SMS Group setzen auf grünen Wasserstoff für Stahlindustrie

Durch die Unterzeichnung der Absichtserklärung zwischen Eletrobras und der SMS Group wird ein bedeutender Schritt zur Dekarbonisierung der Stahlindustrie in Brasilien gemacht. Die Partnerschaft ermöglicht die Entwicklung und Nutzung von grünem Wasserstoff als nachhaltige Alternative zu fossilen Brennstoffen. Dies trägt zur Reduzierung der CO2-Emissionen bei und unterstützt die Erreichung von Klimazielen. Die strategische Platzierung der Anlage in der Nähe großer Industrieanlagen optimiert den Transport und die Nutzung von grünem Wasserstoff und fördert so eine nachhaltige Industrie in Brasilien.