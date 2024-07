TUM gewinnt Abu Dhabi Autonomous Racing League mit Mayflower-B17-LiQuid

Das Autonomous Motorsport Team der Technischen Universität München (TUM) hat mit der leistungsstarken Mayflower-B17-LiQuid den renommierten ersten Platz in der Abu Dhabi Autonomous Racing League erreicht. Die siegreiche autonome Software wurde auf einer fortschrittlichen HiL-Simulationsplattform entwickelt und getestet, um das Fahrzeug der TUM präzise zu steuern. Dank der Mayflower-B17-LiQuid konnten verschiedene Szenarien in einer simulierten Umgebung erfolgreich getestet werden, was zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil führte.



Mayflower-B17-LiQuid ermöglicht realistische Tests in simulierter Umgebung

Die leistungsstarke Mayflower-B17-LiQuid ermöglichte es dem TUM-Team, verschiedene Szenarien wie GPS-Ausfälle und extreme Hitze in einer simulierten Umgebung zu testen. Durch ihre fortschrittliche CPU- und GPU-Performance konnten selbst geringste Verzögerungen optimiert werden, um eine präzisere und schnellere Reaktion des Fahrzeugs zu ermöglichen.

Entwicklung der autonomen Software um das Dreifache beschleunigt

Die Entwicklung der autonomen Software wurde durch den Einsatz des InoNet QuickTray(R)-v3 mit Hot-Plug-Fähigkeit um das Dreifache beschleunigt. Dadurch konnte das TUM-Team einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil erlangen. Das QuickTray ermöglichte einen einfachen Datentransfer zur Auswertung der Simulationsergebnisse, was dem Team wertvolle Einblicke in die Leistung des autonomen Systems verschaffte.

InoNet feiert TUM-Team für herausragende Leistung bei autonomem Motorsport

Das Unternehmen InoNet zeigt seine Wertschätzung, indem es sich als stolzer Teil des Erfolgs des TUM-Teams präsentiert und ihnen zu ihrer herausragenden Leistung gratuliert. Die Verwendung der Mayflower-B17-LiQuid als HiL-Rechner ermöglichte es dem Team, die Möglichkeiten des autonomen Fahrens auszuloten und ihre Software entsprechend zu optimieren.

Erfahren Sie mehr über die Anwendung des Mayflower-B17-LiQuid-HiL-Rechners in unserer Case Study

Die neue Case Study stellt die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Mayflower-B17-LiQuid als HiL-Rechner im ADAS-Bereich detailliert dar. Sie gibt Einblicke in erfolgreiche Anwendungen des Systems und zeigt auf, wie es zur Entwicklung und Optimierung autonomer Software beitragen kann. Besuchen Sie uns auf der Autonomous Vehicle Technology Expo in Stuttgart, um mehr über die Mayflower-B17-LiQuid zu erfahren und weitere Informationen zu erhalten.

Mayflower-B17-LiQuid: Leistungsstarke Lösung für autonome Softwareentwicklung und -optimierung

Die herausragende Leistung des Autonomous Motorsport Teams der TUM in der Abu Dhabi Autonomous Racing League bestätigt eindrucksvoll die außerordentliche Effektivität der Mayflower-B17-LiQuid als leistungsstarke Lösung für die Entwicklung und Optimierung autonomer Software. Dank ihrer fortschrittlichen HiL-Simulationsplattform können die Teams die Grenzen des autonomen Fahrens erkunden und ihre Fahrzeuge präzise und schnell steuern. InoNet gratuliert dem TUM-Team zu diesem bemerkenswerten Erfolg und freut sich darauf, weiterhin innovative Lösungen für das autonome Motorsport voranzutreiben.