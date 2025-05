ACE Stoßdämpfer: Effiziente Antriebe und ökologischer Fußabdruck

ACE Stoßdämpfer GmbH ist ein führender Anbieter industrieller Komponenten, der die hohen Erwartungen von Ingenieuren und Konstrukteuren erfüllt. Das Unternehmen bietet Lösungen für den Bereich der Dämpfung, die es ermöglichen, effiziente Antriebe zu realisieren und den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Durch den Einsatz von Kleinst- und Industriestoßdämpfern können Massen mit dem kleinstmöglichen Pneumatikzylinder bewegt werden, was den Verbrauch von Ventilen und Wartungseinheiten verringert. ACE Stoßdämpfer bietet eine breite Palette an Produkten für die Stoß- und Schwingungsdämpfung sowie Sicherheitsprodukte und Lösungen zur Geschwindigkeitsregulierung an.



ACE Stoßdämpfer: Effiziente Antriebe und reduzierter Ressourcenverbrauch

ACE Stoßdämpfer bietet effiziente Lösungen für die Automatisierung von Antrieben. Wenn ein Antrieb am Ende einer Wegstrecke auch das Verzögern übernehmen soll, werden oft leistungsstärkere und größere Antriebe benötigt. Das führt zu einem höheren Ressourcenverbrauch. Die stromlos arbeitenden Produkte von ACE Stoßdämpfer bieten hier eine Alternative. Sie dienen als Bremslösung und reduzieren den baulichen und ökologischen Fußabdruck der Antriebskonstruktion.

Durch den Einsatz von Kleinst- und Industriestoßdämpfern können Maschinen und Materialien im Bereich der pneumatischen Endlagendämpfung geschont werden. Die Taktraten können erhöht werden, da die Dämpfer eine effiziente Verzögerung ermöglichen. Darüber hinaus wird der Verbrauch von Ventilen und Wartungseinheiten reduziert, da die Massen mit dem kleinstmöglichen Pneumatikzylinder bewegt werden können. Dies führt zu Einsparungen bei Druckluft und Strom.

ACE Stoßdämpfer ist ein führender Anbieter von Maschinenelementen, die speziell für industrielle Konstruktionen entwickelt wurden. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Produkten zur Stoßdämpfung und Schwingungsdämpfung, die den Anforderungen der meisten industriellen Anwendungen gerecht werden. Zudem bietet ACE Stoßdämpfer Sicherheitsprodukte und Lösungen zur Geschwindigkeitsregulierung an, um die Sicherheit und Effizienz von Maschinen und Anlagen zu verbessern. Seit 2016 hat ACE Stoßdämpfer sein Produktangebot kontinuierlich erweitert und ist heute ein zuverlässiger Partner für Ingenieure und Konstrukteure.

ACE Stoßdämpfer setzt auf Digitalisierung für Kundenüberblick und einfache Lösungsfindung

ACE Stoßdämpfer setzt auf Digitalisierung, um seinen Kunden den Überblick zu erleichtern. Auf der Webseite des Unternehmens finden Kunden Berechnungsprogramme, eine 3D-CAD-Bibliothek und Konfiguratoren. Diese Tools ermöglichen es Konstrukteuren, in wenigen Schritten zu idealen Lösungen zu gelangen. Darüber hinaus bietet ACE Stoßdämpfer einen Online-Shop und telefonischen Support, um den Zugriff auf Produkte und Service jederzeit zu gewährleisten. Ein Team von Applikationsexperten steht ebenfalls zur Verfügung, um beratend zur Seite zu stehen.

ACE Stoßdämpfer: Individuelle Betreuung bei speziellen Anforderungen an Sondermaschinen

Trotz des fortschreitenden digitalen Wandels wird die Komplexität der Anfragen immer größer, was eine höhere Leistungsfähigkeit im Bereich Ingenieurwesen erfordert. ACE Stoßdämpfer ist in der Lage, Kundenanfragen durch den Einsatz von Standarddämpfern und Online-Berechnungen zu beantworten. Bei besonderen Anforderungen an Sondermaschinen ist jedoch eine individuelle Betreuung und Beratung unerlässlich. Das Unternehmen legt großen Wert darauf, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden.

ACE Stoßdämpfer unterstützt aktuell verschiedene Projekte im Bereich erneuerbare Energien, wie Bojenkraftwerke, Windkraftanlagen und Solartracker. Die speziell angepassten Konstruktionselemente von ACE Stoßdämpfer werden in vielfältigen Funktionen verwendet. Sie zeichnen sich durch hohe mechanische Belastbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und eine lange Lebensdauer aus. Diese Eigenschaften sind entscheidend für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungsbedingungen.

Maßgeschneiderte Lösungen dank simulationsgestützter Entwicklungsarbeit von ACE Stoßdämpfer

ACE Stoßdämpfer nutzt simulationsgestützte Entwicklungsarbeit, um individuelle Lösungen anzubieten. Durch enge Zusammenarbeit mit Kunden sind bereits neue Produkte in Form von Kleinserien entstanden. Zum Beispiel wurden Kleinstoßdämpfer in ein Handlingsystem eines Chipherstellers integriert. Dabei wurden die Dämpfungslösungen aus dem Katalogprogramm genommen und an die spezifischen Anforderungen angepasst.

Mithilfe von Simulationen wurde bei ACE Stoßdämpfer die Energie und Geschwindigkeit über den gesamten Hub hinweg gleichmäßig verzögert und die maximale Stützkraft reduziert. Auf Basis dieser Simulationsergebnisse wurden die Standarddämpfer optimiert. Das Besondere dabei ist, dass ACE Stoßdämpfer als erster Hersteller von Industriestoßdämpfern die Daten von digitalen Zwillingen nutzt, um sie in virtuelle Modelle zu integrieren.

ACE Stoßdämpfer bietet innovative Lösungen durch enge Kooperationen

ACE Stoßdämpfer kann durch die enge Zusammenarbeit mit der Stabilus-Engineering-Community nun auch Kunden unterstützen, die bisher nicht im Fokus standen. Die Kooperation ermöglicht den Einsatz von Testmaschinen und den SimulationX-Support, wodurch innovative Lösungen entwickelt werden können. Das Know-how der Schwesterfirmen wird in die Produkte von ACE Stoßdämpfer integriert, um die Qualität und Leistungsfähigkeit weiter zu steigern. Eine dieser Innovationen ist die Industrial POWERISE(R), eine elektromechanische Antriebslösung, die vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in der Industrie bietet.

Die Industrial POWERISE(R) von ACE Stoßdämpfer ist eine vielseitige Lösung für verschiedene Anwendungen, da sie über verschiedene Kräfte und Hubbereiche verfügt. Das Unternehmen bietet die Industrial POWERISE(R) zusammen mit Industrie-Gasdruck- und -Gaszugfedern als einbaufertiges Gesamtpaket an. Diese Produkte tragen zur Verbesserung der Ergonomie und Sicherheit in modernen Konstruktionen und Nachrüstungen bei.

ACE Stoßdämpfer ist ein renommierter Anbieter von hochwertigen Stoßdämpfern und zeichnet sich durch seine Lösungskompetenz aus. Das Unternehmen setzt auf modernste Technologien wie Digitalisierung und simulationsgestützte Entwicklungsarbeit, um den individuellen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Durch enge Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern entstehen innovative Lösungen, die höchste Qualitätsstandards erfüllen. ACE Stoßdämpfer legt großen Wert auf Kundenzufriedenheit und bietet maßgeschneiderte Produkte sowie umfassenden Service an. Mit ihrem Know-how und ihrer Expertise sind sie ein verlässlicher Partner für verschiedene Branchen.