Advanced Energy revolutioniert medizinische Lasersysteme mit FlexiCharge FC2500

Das FlexiCharge FC2500 von Advanced Energy Industries, Inc. ist eine bahnbrechende Lösung für die Entwicklung von medizinischen Lasersystemen. Es erweitert das Portfolio von intelligenten Systemen für Strom- und Spannungssysteme und bietet direkt integrierte Kondensator-Ladeplattformen. Diese Plattformen ermöglichen die Vereinfachung und Beschleunigung der Entwicklung von medizinischen Technologien wie Intense Pulsed Light (IPL) und Pulsed Magnetic (PM) Therapie sowie elektrochirurgische Anwendungen. Mit dem FlexiCharge FC2500 können medizinische OEMs von schnellerem Laden, kürzeren Behandlungszeiten und einer höheren Anzahl behandelbarer Patienten profitieren.



Advanced Energy bietet erstes integriertes System für IPL und PM Behandlungen

Das FlexiCharge FC2500 von Advanced Energy Industries, Inc. ist eine bahnbrechende Lösung für den Einsatz von Kondensatoren in IPL und PM Systemen. Es bietet eine komplett integrierte Plattform, die das Aufladen der Kondensatoren sowie die Stromversorgung der Systemelektronik ermöglicht. Dadurch entfällt die Notwendigkeit eines separaten Netzteil für das Aufladen der Kondensatoren. Das FlexiCharge FC2500 bietet zudem mehrere Ausgänge mit Niederspannungsumwandlung, um Touchpanels, Pumpen, Kühlelemente und weitere Behandlungen zu unterstützen.

FlexiCharge FC2500 ermöglicht schnelleres Laden und kürzere Behandlungszeiten

Das FlexiCharge FC2500 von Advanced Energy kombiniert Hochspannungs-Kondensatorladung mit Mehrfachausgang und Niederspannungsumwandlung. Mit einer Ladespannung von 250 V bis 1.000 V ermöglicht das System ein schnelleres Laden bei niedrigeren Spannungen und verkürzt somit die Behandlungszeiten. Dies führt zu einer höheren Anzahl von behandelten Patienten. Durch die Verwendung eines kombinierten Netzteils für das Laden von Kondensatoren und der Stromversorgung des Gesamtsystems kann die Größe und das Gewicht um bis zu 30 Prozent reduziert werden. Zudem wird die Einhaltung der Sicherheits- und EMI-Normen vereinfacht.

Flexibles Design und vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten für den FC2500

Der FlexiCharge FC2500 von Advanced Energy Industries, Inc. ist ein hochflexibles und vielseitiges Gerät, das eine breite Palette von Konfigurationen und Programmieroptionen für Ausgänge und Ladespannungen bietet. Es ermöglicht auch die Parallelschaltung von Ausgängen, um höhere Spannungen und Ströme zu unterstützen. Mit intelligenter analoger und digitaler Steuerung über den PMBus und der „set and forget“ Funktion sowie Speicherfähigkeiten ermöglicht der FC2500 eine schnellere Markteinführung für medizinische OEMs und vereinfacht die Systemwartung und Inspektionen bei Ausseneinsätzen. Dadurch wird langfristige Zuverlässigkeit gewährleistet und Ausfallzeiten reduziert.

FlexiCharge FC2500: Neue Maßstäbe in der medizinischen Laserentwicklung

Das FlexiCharge FC2500 von Advanced Energy Industries, Inc. revolutioniert die Entwicklung von medizinischen Lasersystemen durch seine integrierte Plattform. Durch schnelleres Laden und kürzere Behandlungszeiten ermöglicht es eine höhere Anzahl von behandelten Patienten. Das innovative Design gewährleistet optimale Flexibilität und Zuverlässigkeit, was zu einer schnelleren Markteinführung und langfristiger Zuverlässigkeit für medizinische OEMs führt. Mit dieser wegweisenden Lösung untermauert Advanced Energy seine führende Position in der Branche und unterstützt die Entwicklung zukunftsweisender medizinischer Technologien.