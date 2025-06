EnBW und DHL vereinbaren zehnjähriges PPA ab Frühjahr 2026

Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG und die DHL Group haben eine langfristige zehnjährige Power Purchase Agreement geschlossen, die ab Frühjahr 2026 jährlich rund achtzig Gigawattstunden klimaneutralen Strom aus dem Offshore-Windpark He Dreiht in der Deutschen Bucht liefert. Dieses Vertragsvolumen entspricht etwa sechzehn Prozent des gegenwärtigen deutschen Strombedarfs der DHL Group und unterstützt ihre strategischen Bemühungen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen sowie die europäische Energiewende nachhaltig durch verlässliche, erneuerbare Versorgungsquellen kontinuierlich unterstützt.



Zehnjähriges PPA liefert ab Frühjahr 2026 achtzig GWh Grünstrom

Baufortschritt: He Dreiht liefert 960 MW ab Frühjahr 2026

Anna Spinelli betont EnBW-PPA als Schlüssel zum Netto-Null-Ziel 2050

Anna Spinelli, als Chief Procurement Officer der DHL Group, hebt hervor, dass das Abnahmeabkommen mit EnBW und dem Windpark He Dreiht einen zentralen Baustein für die Erreichung der Netto-Null-Emissionen in der Logistik bis 2050 darstellt. Die vertraglich gesicherte Lieferung von jährlich rund 80 GWh klimaneutralem Offshore-Windstrom bietet DHL Planungssicherheit, stärkt proaktive Lieferantenbeziehungen und beschleunigt die Energiewende durch nachhaltiges Energiemanagement entlang der gesamten Lieferkette.

EnBW festigt Stellung als nachhaltiger Anbieter durch zielgerichtete PPA-Verträge

Matthias Obert betont, dass PPA-Stromabnahmeverträge eine strategische Bedeutung für EnBW haben. Durch solche langfristigen Vereinbarungen lassen sich die Investitionen in erneuerbare Energieprojekte verlässlich absichern und finanzieren. Zeitgleich ermöglichen diese Verträge Industrieunternehmen, ihre eigenen Klimaziele zu realisieren, indem sie planbar sauberen Strom zu festen Konditionen beziehen. Dieses Modell schafft eine doppelte Wirkung: Es trägt entscheidend zur Umsetzung der Energiewende bei und unterstützt gleichzeitig ökonomische Stabilität für alle beteiligten Akteure, nachhaltig wirksam.

EnBW sichert über fünfzig Prozent He-Dreiht-Strom langfristig vertraglich ab

EnBW und DHL sichern 16 Prozent grünen Strombedarf Deutschlands

