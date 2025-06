ERAM beauftragt Dematic für automatisiertes neues Distributionszentrum in Chemille-en-Anjou

Die französische Schuh- und Bekleidungsmarke ERAM hat Dematic mit der Automatisierung ihres neuen Distributionszentrums in Chemille-en-Anjou beauftragt und integriert modernste AutoStore(TM)-Systeme sowie ergänzende Förder- und Palettiertechnologien. Dabei werden die Logistikströme der Marken Gemo, ERAM, Bocage und Mellow Yellow konsolidiert. Durch das kompakte Design, die modulare Skalierbarkeit und die nahtlose IT-Anbindung sollen Effizienz gesteigert, Durchlaufzeiten verkürzt und zukünftiges Wachstum innovativ unterstützt werden. Die automatisierte Anlage ermöglicht präzisere Bestandsverwaltung und reduziert Fehlerquoten.



Dematic automatisiert 40.000 m² Distributionszentrum für ERAM in Chemille-en-Anjou

Dematic hat den Auftrag von ERAM erhalten, das 40.000 Quadratmeter umfassende Distributionszentrum in Chemille-en-Anjou vollständig zu automatisieren. Dieses Projekt ist Teil einer übergreifenden Modernisierungsstrategie im Fashion-Bereich, um zentrale B2B- und B2C-Lagerprozesse effizienter zu gestalten. Ziel ist die Bündelung der Logistikströme der Marken Gemo, ERAM, Bocage und Mellow Yellow an einem Standort. Zudem sollen Synergien innerhalb der KION Group genutzt und operative Abläufe optimiert werden. Zudem wird eine zentrale Steuerung ermöglicht.

Dematic AutoStore(TM) System steigert Lagerdichte flexibel bei wachsendem Bedarf

Das AutoStore(TM)-System von Dematic wurde aufgrund seines minimierten Flächenbedarfs als zentrale Lösung gewählt. Sein dichtes Kästchenraster nutzt jede verfügbare Quadratmeter optimal, wodurch die Lagerkapazität im neuen Distributionszentrum erheblich steigt, ohne zusätzliche Fläche zu beanspruchen. Bei zunehmendem Auftragsvolumen lässt sich das modulare Layout flexibel erweitern und so an wachsende Anforderungen dynamisch anpassen. Diese Eigenschaft entspricht exakt den strategischen Zielen von ERAM, effiziente Lagerprozesse zu etablieren und operative Spitzenzeiten reibungslos zu bewältigen.

Dematic integriert Wareneingangsband mit zwei automatischen Entladeeinheiten für Lkw

Ergänzend zum kompakten AutoStore(TM)-System installiert Dematic eine leistungsstarke Wareneingangsförderstrecke mit zwei automatischen Entladeeinheiten, die Lkw und Container effizient entladen. Ein separates Förderband übernimmt anschließend die präzise Paketsortierung vor der motorisierten Palettierung. Die lückenlose Fördertechnik garantiert gleichbleibend hohe Durchsatzraten, minimiert manuelle Eingriffe und reduziert potenzielle Fehlerquellen. So beschleunigt sich der Materialfluss deutlich, während gleichzeitig die Lagerleistung optimiert und operative Kosten nachhaltig gesenkt werden. Dies steigert Produktivität, Zuverlässigkeit und Durchsatz im Lager.

AutoStore(TM) vereint 80 000 Behälter, 84 Roboter und 16 Stationen

Das AutoStore(TM)-System von Dematic integriert 80.000 Behälter, 84 Roboter und 16 Arbeitsstationen, um eine hohe Lagerdichte und Automatisierung zu gewährleisten. Spezielle Roboter öffnen Kartons, entnehmen Waren und identifizieren nicht verkaufsfähige Produkte. Diese werden sicher eingelagert, während verkaufsfähige Artikel präzise kommissioniert werden. Eine integrierte Verpackungsstation nimmt die sortierten Produkte auf und transportiert sie per Förderband nahtlos in den Versandbereich, wodurch die Durchlaufzeit sowie manuelle Eingriffe deutlich reduziert werden und die Effizienz signifikant steigt.

Dematic WCS steuert alle Lagerprozesse, überwacht zentral, integriert nahtlos

Die Dematic Warehouse Control Software übernimmt die Steuerung sämtlicher Kommissionier- und Fulfillment-Prozesse im Distributionszentrum. Sie stellt sicher, dass definierte Logistikrichtlinien konsequent eingehalten werden, und unterstützt damit zuverlässige Liefertermine sowie hohe Kundenzufriedenheit. Dank einer API-basierten Architektur lässt sich die WCS problemlos in die vorhandene IT-Landschaft der ERAM-Gruppe integrieren und ermöglicht eine einheitliche, zentrale Überwachung aller Warenbewegungen, wodurch manuelle Eingriffe minimiert und betriebliche Abläufe optimiert werden. Ergänzende Dashboards liefern Echtzeitdaten zur Performanceanalyse.

Projekt in Realisierungsphase: Inbetriebnahme für viertes Quartal 2026 terminiert

Das Automatisierungsprojekt am neuen Distributionszentrum hat die Realisierungsphase erreicht. Die finalen Aufbauarbeiten und Tests laufen aktuell, um die Inbetriebnahme im vierten Quartal 2026 termingerecht abzuschließen. Alain Bussod, Präsident von Dematic Frankreich, betont die enge Partnerschaft mit der ERAM-Gruppe, einem traditionsreichen Familienunternehmen. Er hebt die gemeinsame Zielsetzung hervor, höchste Qualitätsstandards zu erfüllen und innovative Logistiklösungen zu entwickeln, die langfristig Effizienz und Kundenzufriedenheit steigern. Die Partnerschaft schafft einen Meilenstein für zukünftiges Wachstum.

Dematic-Lösung automatisiert Logistik mit AutoStore, Fördertechnik, WCS und IT-Integration

Die automatisierte und skalierbare Logistiklösung von Dematic integriert ein kompaktes AutoStore(TM)-System, effiziente Fördertechnik sowie eine leistungsstarke Warehouse Control Software. Dadurch werden Lagerkapazität und Durchsatz signifikant gesteigert, während gleichzeitig manuelle Eingriffe minimiert werden. Die nahtlose Integration in bestehende IT-Infrastrukturen gewährleistet eine zentrale Steuerung aller Prozesse. Dank modularer Erweiterbarkeit passt sich das System flexibel an wachsende Anforderungen an, reduziert langfristig Betriebskosten und steigert die Kundenzufriedenheit durch beschleunigte Lieferprozesse und sichere Kommissionierung optimiert.